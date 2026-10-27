Colombia

Abogado del exgobernador Kiko Gómez presentó una tutela para anular la condena que le impusieron por el homicidio de un exconcejal en La Guajira

El recurso fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo que responsabilizó al exgobernador por el asesinato del exconcejal Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en Barrancas en 1997

La Corte Suprema revoca la absolución dictada en 2024 y casó solo la condena, contra el exgobernador de La Guajira 'Kiko Gómez' por el homicidio de Luis López Peralta, dejando fuera otros delitos - Crédito Germán Enciso/Colprensa
La defensa de Francisco Gómez Cerchar presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia para anular la condena por el homicidio del exconcejal Luis Gregorio López Peralta - Crédito Germán Enciso/Colprensa
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La defensa del exgobernador de La Guajira, Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, presentó una acción de tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con la que busca dejar sin efecto la condena por el homicidio del exconcejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta, asesinado el 22 de febrero de 1997.

El recurso se interpuso después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revocara una absolución que había emitido el Tribunal Superior de Bogotá. La decisión de la Sala Penal derivó en la condena contra Gómez por el crimen ocurrido en Barrancas, La Guajira.

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El abogado Juan Felipe Criollo, representante del exmandatario departamental, cuestionó la valoración probatoria del proceso. En declaraciones recogidas por Caracol Radio, afirmó que a su cliente se le atribuyó responsabilidad a partir de su perfil y no de elementos que lo vincularan de forma concreta con los hechos.

“Al señor Kiko Gómez se le está aplicando un derecho penal de autor, se le está condenando por ser él, mas no por los hechos ni las pruebas que están dentro del proceso”, sostuvo Criollo.

Según el abogado, dentro del expediente no existirían pruebas directas, indirectas ni testimonios de oídas que acrediten la responsabilidad de Gómez. La defensa sostiene que la condena se apoyó en versiones que calificó como rumores que circulaban en el municipio durante esa época.

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La tutela cuestiona el fallo que revirtió la absolución de Gómez

Corte Suprema de Justicia condenó a tres magistrados de Tribunal de Villavicencio por corrupción - crédito Colprensa
La acción judicial cuestiona el fallo de la Sala de Casación Penal que revocó la previa absolución emitida por el Tribunal Superior de Bogotá - crédito Colprensa

La tutela llegó a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que deberá examinar los argumentos expuestos por la defensa contra la sentencia dictada en la jurisdicción penal.

El mecanismo constitucional busca la protección de derechos fundamentales cuando se considera que una decisión judicial incurrió en vulneraciones que no pueden resolverse por las vías ordinarias. En este caso, la defensa plantea que el exgobernador fue condenado sin un sustento probatorio suficiente.

Gómez Cerchar fue gobernador de La Guajira y también alcalde de Barrancas en dos oportunidades. Su nombre ha aparecido en procesos judiciales relacionados con hechos de violencia y con sus presuntos nexos con estructuras paramilitares que operaron en la región.

La Jurisdicción Especial para la Paz retomó el estudio de su sometimiento

- crédito JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz retomó el análisis de la solicitud de sometimiento del exgobernador mediante la Resolución 3590 - crédito JEP

El recurso ante la Corte Suprema se conoce mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en el análisis de la solicitud de sometimiento presentada por Gómez Cerchar.

De acuerdo con información divulgada por el mismo medio, la magistrada Sadra Rocío Hernández firmó la Resolución 3590, que ordenó continuar la revisión de actuaciones y documentos del expediente, en cumplimiento de una determinación previa de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.

El trámite transicional se reactivó luego de que la Sección de Apelación revocara parcialmente, en 2022, el rechazo inicial de la solicitud de sometimiento. La JEP estudia los presuntos vínculos de Gómez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo la figura de tercero colaborador o financiador.

Dentro de ese proceso también se analiza su posible responsabilidad en los homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías, según la información conocida sobre el expediente.

La JEP reconoció además a Diana Carolina López Zuleta, hija de Luis Gregorio López Peralta, como víctima indirecta dentro del trámite. Su padre fue asesinado en Barrancas, caso por el que Gómez recibió una condena en la justicia ordinaria.

La Sala Civil de la Corte Suprema deberá definir si admite y estudia de fondo la tutela presentada por la defensa del exgobernador.

La defensa de Gómez Cerchar solicita archivar la pesquisa por disparos en una oficina de la Procuraduría

Juan Francisco Gómez Cerchar, Kiko Gómez (Colprensa/Germán Enciso)
La defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar solicitó archivar la investigación por disparos en una sede de la Procuraduría - crédito Germán Enciso/Colprensa

La defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar pidió archivar la investigación por los disparos registrados en una oficina de la Procuraduría y el hallazgo de una bala, al sostener que no existen pruebas que vinculen al exgobernador de La Guajira con las amenazas contra funcionarios judiciales.

La solicitud no supone el cierre del caso. La Fiscalía todavía debe establecer quién efectuó los disparos, si hubo intención de intimidar a funcionarios judiciales y si existen elementos que relacionen a Gómez Cerchar con esos hechos.

El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa citó un oficio del 16 de septiembre de 2026, en el que la Fiscalía informó que no había formalizado la vinculación de su representado, aunque mantenía activas las diligencias para identificar a los responsables.

También señaló que el 2 de octubre fue rechazada una petición para que el exgobernador rindiera declaración juramentada. “No existe un solo motivo ni una sola circunstancia fáctica que permita atribuir a Juan Francisco Gómez Cerchar una acción que se subsuma en el tipo penal”, afirmó Criollo en declaraciones citadas por el portal Guajira Gráfica.

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