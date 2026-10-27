Gustavo Petro anunció una entrevista sobre su vida personal y denunció ataques contra su imagen: “Destruirme como persona”

El mensaje de Gustavo Petro junto a Antonella, su hija, sobre su vida personal - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X un video a rasgos generales de una entrevista personal junto a una de sus hijas, Antonella Petro. La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que aseguró que sectores económicos y políticos buscan afectar su imagen.

El mandatario presentó el contenido como un espacio para hablar sobre episodios de su vida privada. “En entrevista sobre cosas de mi vida personal que no puedo dejar perder”, escribió.

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En el fragmento difundido aparece Petro acompañado por su hija Antonella. El presidente ha recurrido en otras ocasiones a sus redes sociales para fijar posturas sobre asuntos políticos, responder a cuestionamientos públicos y divulgar actividades de su agenda oficial.

La publicación puso el foco en aspectos familiares del exmandatario. Según el mensaje que acompañó las imágenes, Petro consideró que existen asuntos de su esfera privada que no puede dejar de lado ante lo que describió como intentos de dañarlo “como persona”.

Gustavo Petro cuestionó a “los ricos” y al “narcogobierno” en un video con su hija - crédito @petrogustavo/X

“No puedo dejar perder” esos temas, afirmó el expresidente en la introducción que escribió para el video. El contenido se difundió en medio de sus frecuentes intercambios en X con críticos de su administración y representantes de otros sectores políticos.

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En su publicación, Petro vinculó los cuestionamientos contra su figura con personas a las que identificó como “los ricos de este país”. También afirmó que estos sectores utilizarían dinero para desacreditarlo.

“Buscan, con dinero, destruime como persona”, escribió el exjefe de Estado. Hasta el momento, el exmandatario no entregó detalles adicionales sobre los hechos concretos que motivaron su señalamiento.

Gustavo Petro difundió una entrevista familiar y cuestionó a sus opositores - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Anna Von Kass negó propuestas sexuales a cambio de su nombramiento y defendió a Gustavo Petro

Anna Von Kass negó haber recibido propuestas sexuales o favores a cambio de su nombramiento en una dependencia del Ministerio de Igualdad y Equidad, tras las acusaciones contra Gustavo Petro por una presunta entrega de contratos estatales a mujeres a cambio de beneficios sexuales.

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La activista de Juntanza Puteril y trabajadora sexual aseguró, mediante una carta, que su experiencia dentro del Gobierno contradice la versión de un supuesto esquema de exigencias sexuales para acceder a cargos o contratos públicos.

Von Kass indicó que en 2025 le ofrecieron y asumió la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas, adscrita al Viceministerio de Mujeres. Según afirmó, su nombramiento respondió a su trayectoria como trabajadora sexual y al cumplimiento de los criterios técnicos exigidos para ocupar el puesto.

“Mi designación se fundamentó en mi experiencia situada como trabajadora sexual y en el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos para el cargo”, señaló en el documento.

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La excolaboradora del Ministerio de Igualdad sostuvo que durante su vinculación no recibió insinuaciones, propuestas sexuales, prebendas ni exigencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

“No recibí ninguna propuesta de carácter sexual, ninguna solicitud indebida, ninguna prebenda ni ningún favor a cambio de mi nombramiento o del ejercicio del cargo”, escribió Von Kass. La activista precisó que tampoco recibió ese tipo de solicitudes de Petro, de personas de su entorno ni de funcionarios vinculados al proceso de nombramiento.

Exfuncionaria del Ministerio de Igualdad dijo que nunca recibió exigencias indebidas de Petro - crédito @petrogustavo/X

En su declaración, la mujer planteó que, si hubiera existido el patrón descrito en algunas denuncias, habría sido esperable que ella hubiera recibido alguna petición de esa naturaleza, dada su vinculación con una dirección relacionada con el trabajo sexual. “Eso no ocurrió”, afirmó.

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La carta también respondió a los pronunciamientos del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres, y a declaraciones de la exdirectora Angie Rodríguez.

Von Kass señaló que esos señalamientos no cuentan, hasta ahora, con pruebas públicas, documentos o testimonios contrastados. Además, respaldó la exigencia de evidencias formulada por Petro, quien anunció acciones judiciales por injuria y calumnia.

La activista valoró las iniciativas institucionales dirigidas al reconocimiento de las trabajadoras sexuales y pidió que el debate sobre las denuncias se base en elementos verificables.

Entretanto, ante la Fiscalía General de la Nación cursa una noticia criminal que recoge las versiones de Deicy Jiménez. En una entrevista con la revista Semana, Jiménez afirmó que Petro le habría otorgado contratos de manera directa a cambio de favores sexuales.

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También aseguró que sostuvo una relación con el exmandatario durante varios años y relató supuestos episodios relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, además de conductas que calificó como machistas y violentas.