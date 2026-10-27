Colombia

Alcaldía local en Bogotá pagó $184 millones para que sus funcionarios tomaran clases de creole: esta fue la denuncia de la concejala Diana Diago

La cabildante Diana Diago pidió al alcalde Carlos Fernando Galán que aclare el gasto que también incluyó almuerzos por 70.000 pesos y refrigerios por 30.000 pese a solo contener tres alimentos para dos grupos de 35 asistentes

Diana Diago - Concejo de Bogotá
La concejal Diana Diago denunció un contrato de 184 millones de pesos de la Alcaldía Local de Kennedy para dictar seis clases de creole - crédito Concejo de Bogotá
Guardar

La concejal de Bogotá Diana Diago denunció que la Alcaldía Local de Kennedy suscribió un contrato por $184 millones para dictar seis clases de creole a 70 personas. La cabildante pidió explicaciones al alcalde Carlos Fernando Galán por los costos de la formación y por presuntas irregularidades en los archivos usados para comparar cotizaciones.

Según las pruebas de Diago, las dos cotizaciones de comparación aparecen creadas por el mismo autor a la medianoche del 23 y 24 de diciembre de 2025, aunque están fechadas el 3 de octubre.

PUBLICIDAD

La concejal también señaló que la propuesta económica de la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago, Orfa, sería exactamente el mismo archivo que la estructura de costos de la Alcaldía.

El contrato 1238 de 2025 fue firmado con Orfa para impartir 24 horas de formación: seis clases de cuatro horas destinadas a dos grupos de 35 personas. El creole es la lengua de San Andrés y Providencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La formación pactada contempla 24 horas lectivas distribuidas en dos grupos con un costo promedio de 7,7 millones de pesos por hora - crédito Diana Diago

La concejal calculó que el valor del acuerdo equivale a un promedio de $7,7 millones por cada hora de clase. “Alcalde Galán, ¿por qué se gastaron 184 millones en Kennedy para dar 6 clases de creole, la lengua de San Andrés, en un contrato firmado el 31 de diciembre?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

Alimentación y cierre con la mayor parte de los gastos

El acuerdo contempla almuerzos de 70.000 pesos por persona y refrigerios de hasta 30.000 pesos, compuestos por una empanada, una bebida y un postre. También destinó 39,9 millones de pesos a una ceremonia de cierre de dos horas.

Esto es el colmo: seis clases de cuatro horas para dos grupos de 35 personas, y el resto del dinero lo derrochan en almuerzos de 70 mil, onces de 30 mil, una ceremonia de dos horas de 40 millones de pesos”, señaló Diago.

La alimentación figura entre los rubros cuestionados porque el mismo contratista cotizó un almuerzo raizal por 41.667 pesos en otro contrato con la Alcaldía Local de Teusaquillo. La diferencia frente a los $70.000 contratados en Kennedy es de 28.333 pesos por almuerzo, lo que representa un presunto sobrecosto del 68%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los archivos de las cotizaciones comparativas registran al mismo autor y marcas de creación a la medianoche del 23 y 24 de diciembre - crédito Diana Diago

Más de $ 102 millones fueron destinados al personal vinculado al proyecto. De ese monto, el coordinador recibe $ 24 millones, una cifra superior a la suma asignada a los dos profesores de creole.

Diago cuestionó que esos recursos no fueran destinados a oportunidades educativas para la población raizal. “¿Por qué no invertir los 184 millones en becas universitarias?”, planteó la concejal.

Los archivos de las cotizaciones bajo cuestionamiento

La cabildante preguntó por qué los archivos de la propuesta de Orfa y de las cotizaciones de los demás oferentes tienen el mismo autor y registros de creación a medianoche en dos fechas consecutivas de diciembre.

Una última pregunta: ¿por qué el archivo de la propuesta de la empresa que ganó (ORFA), y los archivos de las cotizaciones de los demás oferentes, aparecen hechos por el mismo autor a la medianoche del 23 y 24 de diciembre?”, dijo la cabildante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Diago propuso que los recursos del contrato se inviertan en becas universitarias para estudiantes de la comunidad raizal en Bogotá - crédito Diana Diago

La concejal sostuvo que el dinero pudo destinarse a becas universitarias o a ayudas para estudiantes sanandresanos que viajan a Bogotá. “Con tantas necesidades y corrupción que han padecido los sanandresanos, y ustedes, en vez de pensar en invertir los recursos en darle oportunidades reales a la población raizal, lo único que hacen es derrochar”, afirmó la concejal del Centro Democrático.

También cuestionó el aumento de la carga tributaria para los habitantes de Bogotá mientras se ejecutan estos gastos. “No es justo que, mientras ustedes derrochan, les aumenten los impuestos a los bogotanos con su nefasta reforma tributaria. ¡Bogotá necesita una explicación!”, concluyó.

Temas Relacionados

Localidad de KennedyContratación públicaDiana DiagoConcejo de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un juez ordenó embargar las cuentas del Pacto Histórico por una deuda de campaña de $450 millones

La medida había sido dirigida inicialmente contra Colombia Humana y contra Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y expresidente de Ecopetrol. Tras la fusión de Colombia Humana con otras colectividades, sus responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron al Pacto Histórico

Un juez ordenó embargar las cuentas del Pacto Histórico por una deuda de campaña de $450 millones

Fiesta de cumpleaños terminó en un feminicidio: hombre mató a su pareja dentro de una vivienda en el norte de Bogotá

La víctima sufrió heridas con un arma cortopunzante durante el altercado, fue llevada a un centro asistencial y falleció por la gravedad de las lesiones

Fiesta de cumpleaños terminó en un feminicidio: hombre mató a su pareja dentro de una vivienda en el norte de Bogotá

Thomas Greg & Sons pidió ser reconocida como víctima en investigación contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez por presunto saboteo a las elecciones 2026

Mauricio Pava, apoderado de la firma de logística electoral, señaló que la libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero no pueden convertirse en instrumentos para atribuir delitos sin pruebas

Thomas Greg & Sons pidió ser reconocida como víctima en investigación contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez por presunto saboteo a las elecciones 2026

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

La ausencia de la influenciadora en el cumpleaños de Cintia generó dudas, pero una interacción entre ambos llevó a seguidores a descartar una separación

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Denuncian que Abelardo de la Espriella les prohibió a los policías dar información a los medios locales: “No podemos ser ignorados”

Un comunicador en Cúcuta pidió respuestas oficiales para la ciudadanía y calificó la situación como una amenaza para la libertad de prensa, en una ciudad que enfrenta hechos recurrentes de violencia

Denuncian que Abelardo de la Espriella les prohibió a los policías dar información a los medios locales: “No podemos ser ignorados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Cintia Cossio celebró sus 29 años con una lujosa fiesta de 15: Andy Rivera estuvo presente

Karina García habría entrado en labor de parto y compartió un emotivo mensaje de despedida a su pancita: “Hoy siento nostalgia”

Sonia Restrepo despidió a su padre y compartió el duro duelo tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me sobrepasa”

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

Deportes

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

Sindicato de futbolistas denunció a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante la Fiscalía: el dirigente habría impedido reunión sindical en Estados Unidos

Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el Brasileirao y habló de su penal: “Era una jugada para tener personalidad”