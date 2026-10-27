Sindicato de futbolistas denunció a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante la Fiscalía: el dirigente habría impedido reunión sindical en Estados Unidos

La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios de Mindeporte por la inscripción de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

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La Acolfutpro presentó una querella ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco, y la secretaria general, Ana María Laspriella Steevens, por una presunta vulneración de los derechos de reunión y asociación sindical tras impedir un encuentro con jugadores de la Selección Colombia en Estados Unidos durante septiembre.

La organización sostiene que la conducta podría encuadrar en el artículo 200 del Código Penal, referido a la violación de los derechos de reunión y asociación sindical. La denuncia busca que se determine la responsabilidad penal individual de los directivos y que se garanticen los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales del país.

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El sindicato afirmó que la negativa de la Federación no fue un episodio aislado. Según Acolfutpro, la entidad también habría bloqueado contactos con jugadores durante concentraciones realizadas en Río de Janeiro en 2021, Nueva Jersey en 2022 y Valencia en 2023.

La controversia se originó en una solicitud enviada el 14 de septiembre de 2026 a Jesurún y al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. La asociación pidió una reunión presencial con los integrantes de la selección mayor antes de un partido amistoso en Baltimore.

Acolfutpro instauró la querella por presuntamente vulnerar los derechos sindicales - crédito Acolfutpro

El objetivo era informar a los convocados sobre los avances y asuntos pendientes de la negociación colectiva con las entidades rectoras del fútbol colombiano. También buscaba explicar el alcance del acuerdo reciente entre la Federación Internacional de Fútbol Asociación y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, entregar material de la organización y recoger inquietudes, propuestas y recomendaciones de los jugadores sobre sus condiciones laborales.

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La petición se apoyaba en el acuerdo laboral firmado el 24 de marzo de 2025 en Barranquilla, con participación del Ministerio del Trabajo. Ese entendimiento contemplaba espacios de diálogo en beneficio de los futbolistas del país.

Ramon Jesurun, president of the Colombian Soccer Federation (FCF), reacts during the announcement that Colombian airline Avianca will sponsor the national team for the 2026 World Cup, in Bogota, Colombia, April 7, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

La Federación respondió negativamente a la solicitud, de acuerdo con la organización sindical. La entidad argumentó que el sindicato ya no era el mismo que había suscrito el acuerdo de 2025 debido a la existencia de un nuevo registro sindical y sostuvo que el compromiso consistía en permitir una sola reunión.

La FCF consideró cumplida esa obligación tras un encuentro celebrado en octubre de 2025. Para la asociación, esa interpretación desconoce que el derecho de los jugadores a comunicarse con sus representantes debe tener continuidad y no agotarse en una única cita.

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La denuncia también señala que la Federación habría vulnerado el derecho a la negociación colectiva y promovido acciones judiciales contra el sindicato, incluida una demanda contra su registro sindical. La organización afirma representar a futbolistas profesionales hombres y mujeres en Colombia.

La otra solicitud de Acolfutpro al Consejo de Estado

Acolfutpro solicitó al Consejo de Estado su reconocimiento como coadyuvante e interpuso un recurso de súplica contra la suspensión del Decreto 234 de 2026, que regula la negociación colectiva por rama de actividad económica, sectorial y por industria - crédito Colprensa y Acolfutpro

Acolfutpro pidió al Consejo de Estado revocar la suspensión provisional del Decreto 234 de 2026, mediante un recurso de súplica presentado contra el auto del 1 de octubre de 2026. La organización solicitó además ser reconocida como coadyuvante del Ministerio del Trabajo, parte demandada en el proceso.

El decreto, expedido el 6 de marzo de 2026, establece reglas para la negociación colectiva por rama de actividad económica, sectorial y por industria. Según la organización, su aplicación permitiría que los trabajadores, incluidos los futbolistas profesionales de ambos sexos, negocien condiciones laborales que superen los límites de un club o empresa.

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La suspensión provisional fue solicitada dentro de una demanda de nulidad promovida por la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Acopi y Asobancaria.

Acolfutpro pidió que se levante la medida o que, de manera subsidiaria, se limite a las disposiciones cuya contradicción con normas superiores haya sido comprobada. La organización sostuvo que la suspensión bloquea el ejercicio de la concertación laboral y afirmó que representa a los futbolistas profesionales de Colombia.