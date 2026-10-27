La gobernadora del Chocó denunció intimidaciones en redes sociales y anunció nuevas acciones legales: “Aliada con el terrorismo”

Nubia Carolina Córdoba Curi pidió no reproducir los contenidos que cuestionó y aseguró que continuará con sus tareas mientras avanzan las denuncias contra Wilson Chala - crédito Ovidio González/Presidencia

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La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, informó que presentó denuncias por injuria, calumnia y hostigamiento contra Wilson Chala Moya, al que señala por difundir en redes sociales acusaciones sobre supuestos nexos con grupos armados ilegales y expresiones referidas a su vida privada.

En un comunicado, la mandataria sostuvo que los mensajes exceden el debate sobre su gestión pública. “Es violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer y por ocupar un cargo de poder”, afirmó Córdoba Curi, que consideró que los contenidos buscan afectar su nombre ante los ciudadanos del departamento.

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La funcionaria afirmó que el primer video fue publicado el 19 de octubre en Facebook. Según su versión, Chala Moya la calificó de “bandida”, la acusó de organizar marchas y de estar “aliada con el terrorismo”.

Córdoba Curi rechazó esas afirmaciones y aseguró que no tiene condenas ni sanciones de ninguna clase. También negó vínculos actuales o anteriores con organizaciones armadas ilegales. “No aportó un solo hecho o prueba que lo respalde, porque no existen”, expresó en el documento.

La primera querella fue radicada ante la Fiscalía el 22 de octubre

La gobernadora indicó que, tras la primera publicación, presentó una querella por injuria ante la Fiscalía General de la Nación el 22 de octubre, por medio de su apoderado.

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La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, informó que presentó denuncias por injuria, calumnia y hostigamiento contra Wilson Chala Moya, al que señala por difundir en redes sociales acusaciones sobre supuestos nexos con grupos armados ilegales y expresiones referidas a su vida privada - crédito @nubiacarolinacc/Instagram

En su pronunciamiento, sostuvo que está dispuesta a responder ante las autoridades por cualquier cuestionamiento relacionado con el ejercicio de su cargo. “Quien tenga pruebas de una irregularidad, que las lleve ante los entes competentes; allí responderé”.

La mandataria añadió que el control ciudadano, las investigaciones y la cobertura de la prensa forman parte de los mecanismos legítimos para examinar la actuación de los funcionarios. No obstante, planteó que las acusaciones deben sustentarse con elementos verificables.

“La crítica a mi gestión, por dura que sea, tiene cauces legítimos: el control político, la prensa libre y las denuncias ante las autoridades”, señaló Córdoba Curi.

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La gobernadora afirmó que un segundo video incluyó ataques a su vida privada

Según el comunicado, el 26 de octubre la misma persona difundió un nuevo video con referencias a la supuesta orientación sexual de la gobernadora. Córdoba Curi afirmó que el contenido incluyó expresiones como “aberraciones”, además de acusaciones sobre una presunta destrucción de hogares y presiones a mujeres.

La funcionaria sostuvo que esas publicaciones no estuvieron orientadas a debatir decisiones administrativas ni asuntos de interés público. “Otra vez, ni un hecho, ni un documento, ni una fuente”, indicó.

Córdoba Curi señaló que la vida privada no debe convertirse en un argumento de confrontación política. A su juicio, el propósito de las publicaciones fue degradarla por su condición de mujer y desacreditar su gestión.

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La gobernadora del Chocó afirmó que un segundo video incluyó ataques a su vida privada - crédito @nubiacarolinacc/Instagram

“Se trata de un hombre que cree que puede usar la sexualidad de una mujer como arma para degradarla ante su departamento y ante el país”, afirmó la gobernadora.

Córdoba Curi denunció una estrategia de desprestigio en medio de controversias políticas

La gobernadora dijo que le llama la atención que, según su interpretación, los mensajes de Chala Moya aparezcan durante momentos de tensión o controversia en la política nacional. Atribuyó a esas publicaciones una “agenda concreta de desprestigio”.

“Sin pruebas, sin asidero, sin relevancia, solo con el objetivo de la estigmatización, la deshonra y la difamación”, expresó Córdoba Curi al referirse a los señalamientos.

La mandataria sostuvo que los ataques trascienden su caso individual porque, según dijo, pueden desalentar la participación de mujeres en espacios de representación y decisión. “Cada ataque que se normaliza desincentiva la participación de todas las demás”, afirmó.

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También dirigió un mensaje a las mujeres que participan en ámbitos públicos. “No permitamos que la violencia verbal, los prejuicios ni los ataques contra nuestra intimidad nos hagan retroceder”, señaló.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba La funcionaria afirmó que las publicaciones en su contra incluyeron señalamientos sobre presuntos delitos y referencias a su intimidad, por lo que inició acciones judiciales - crédito @FNDCol/X

La mandataria pidió no difundir los contenidos cuestionados

Córdoba Curi informó que presentó una nueva denuncia contra Chala Moya por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. Además, ordenó a su representante legal promover las actuaciones que correspondan ante las jurisdicciones penal, civil y constitucional.

La gobernadora aseguró que continuará con sus funciones mientras avancen las actuaciones judiciales. “De ninguna manera voy a amedrentarme, ni a detener mi trabajo por el Chocó”, declaró.

Al final del comunicado, pidió a medios de comunicación y ciudadanos que eviten reproducir los videos cuestionados. También señaló que será la justicia la que determine el alcance de las afirmaciones atribuidas a Chala Moya.

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