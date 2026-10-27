Colombia

Yina Calderón fue eliminada del programa ‘Juego de villanos’: duró solo dos semanas en la competencia

La creadora de contenido colombiana quedó fuera del reality después de que Salvador Zerboni usara el poder que ganó en una prueba para condenarla

La salida de Yina Calderón sacudió las alianzas en 'Juego de villanos' - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram
La salida de Yina Calderón sacudió las alianzas en 'Juego de villanos' - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram
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La creadora de contenido colombiana Yina Calderón se convirtió en la segunda eliminada de Juego de villanos, el reality de Telemundo conducido por Facundo. Su salida se produjo durante la emisión del lunes 26 de octubre, después de que el actor y productor mexicano Salvador Zerboni usara el poder que obtuvo en una de las pruebas para sentenciarla dentro de la competencia.

La eliminación ocurrió pocos días después del estreno del programa, que reúne a figuras de distintos formatos de telerrealidad en la llamada Villa Villana. Calderón había quedado expuesta junto con Alicia Machado y Arleth Terán, quienes también enfrentaron una ronda de condenas en La Cueva.

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Tras dejar el reality, la colombiana cuestionó las estrategias de algunos de sus compañeros. En una entrevista posterior para Telemundo, aseguró que varios participantes se unieron para lograr su salida y dirigió parte de sus críticas hacia Sergio Mayer, a quien señaló como uno de los jugadores involucrados en esa decisión.

Salvador Zerboni obtuvo el poder que definió la salida de Yina Calderón

Antes de la eliminación, los concursantes participaron en una prueba denominada “Manos Sangrientas”. La dinámica consistía en enfrentamientos individuales, en los cuales los participantes quedaban fuera de cada duelo al ser manchados con sangre simulada.

Yina Calderón, Aleska Génesis, Salvador Zerboni y David Ponce superaron esa instancia. Sin embargo, la competencia tomó otro rumbo con el desafío de puntería que entregaba el denominado Doble Poder.

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Zerboni ganó esa prueba, que consistía en derribar imágenes de aliados y rivales. El premio le otorgó inmunidad y la posibilidad de enviar a otro participante a la zona de riesgo. El actor decidió condenar a Calderón, mientras Aleska Génesis, quien obtuvo el título de Súper Villana, eligió a Alicia Machado y Arleth Terán.

La decisión dejó a la colombiana fuera del programa. La emisión presentó su salida en una jornada marcada por las alianzas, los desacuerdos y los cambios en la estrategia de varios participantes.

Aleska Génesis también tuvo un papel central en la segunda ronda

Aleska Génesis se impuso como Súper Villana durante la segunda Batalla Royal y obtuvo facultades dentro de la casa. Como parte de ese poder, escogió a Yina Calderón para compartir la Suite, una decisión que generó reacciones entre los demás concursantes.

Álex Ghita manifestó su inconformidad por esa elección, mientras las alianzas entre Sergio Mayer, Salvador Zerboni y Plutarco Haza avanzaban en paralelo. El grupo había reafirmado su pacto dentro de Villa Villana, en un escenario donde las nominaciones pasaron a ser el centro de las conversaciones.

Las tensiones no eran nuevas para Yina Calderón. La participante había tenido un cruce con Alicia Machado durante los primeros episodios. Ambas lograron bajar el tono de la confrontación, aunque la colombiana anticipó que buscaría una revancha después de un episodio que identificó como “zapatos al agua”.

Yina Calderón señaló que sus rivales tuvieron que unirse para sacarla

Luego de la emisión, Yina Calderón reaccionó en el espacio Juego de villanos sin filtros. La participante sostuvo que su eliminación respondió a una estrategia conjunta de sus rivales y afirmó que requirieron una alianza para desplazarla de la competencia.

La colombiana acusó a sus compañeros de traición y arremetió contra Sergio Mayer. El adelanto difundido por Telemundo no precisó las frases completas de la entrevista ni detalló quiénes habrían participado en el pacto al que se refirió la exparticipante.

La salida de Calderón modifica el equilibrio del programa, que tiene en disputa un premio de USD 200.000 y el título de Emperador Villano. El formato se emite de lunes a viernes y los domingos por Telemundo, con disponibilidad posterior en Peacock.

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