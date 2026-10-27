Colombia

Cómo capturaron a los autores del robo de película a un carro de valores en Manizales: lo abrieron con una sierra eléctrica

Los operativos simultáneos en Manizales, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira por parte de las autoridades permitieron dar con los presuntos señalados de integrar la empresa criminal

El caso se reportó en la bahía del Parque Caldas - créditos Google Maps | Imagen Ilustrativa Infobae
El caso se reportó en la bahía del Parque Caldas - créditos Google Maps | Imagen Ilustrativa Infobae
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Un año después del hurto de un vehículo transportador de dinero en el centro de Manizales, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a nueve personas señaladas de participar en el robo, cometido en octubre de 2025.

Las detenciones se realizaron el lunes 26 de octubre, producto de cinco operativos de allanamiento y registro en Manizales, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira.

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Los hoy aprehendidos integrarían un grupo que habría organizado el asalto con una distribución previa de tareas.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron vehículos, dinero en efectivo y otros elementos que serán analizados dentro de la investigación.

Los capturados fueron presentados el martes 27 de octubre ante un juez de control de garantías.

El vehículo fue dejado encendido frente al Parque Caldas

El caso ocurrió en la noche del jueves 23 de octubre de 2025, cuando funcionarios de la empresa de transporte de valores dejaron el carro estacionado y encendido en una bahía ubicada frente al Parque Caldas, en el centro de Manizales.

Los trabajadores descendieron para realizar labores relacionadas con cajeros automáticos. Al regresar, el vehículo ya no estaba en el sitio.

La alerta llegó a la línea 123 hacia las 8:40 p. m., después de que ciudadanos reportaron humo en un parqueadero de la calle 27, entre carreras 20 y 21, y esto llevó a que unidades de Policía y Bomberos acudieran al sitio.

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Los ladrones ocultaron el carro en un parqueadero del centro

Al ingresar de manera forzada al establecimiento, las autoridades encontraron el vehículo de valores con humo que salía de uno de sus costados.

La situación no correspondía a un incendio: la puerta trasera había sido violentada.

Registros en video conocidos por el diario La Patria durante la investigación muestran que, hacia las 8:13 p.m., un automóvil gris se estacionó frente al parqueadero. Minutos más tarde, el carro de valores ingresó al sitio.

De acuerdo con la secuencia descrita, los ocupantes del vehículo particular habrían abierto el automotor y retirado bolsas con dinero. Luego trasladaron el efectivo a la bodega del carro gris y abandonaron el lugar.

Los responsables habrían usado una sierra eléctrica para abrir el compartimento trasero del vehículo y extraer parte de los recursos. Dentro de la caja fuerte quedaron cerca de $ 1.000 millones, dinero al que no lograron acceder.

La investigación identificó a personas procedentes de cuatro ciudades

La Policía Metropolitana de Manizales y la Fiscalía conformaron un grupo especializado después del hurto para recolectar evidencia física, revisar grabaciones y establecer la forma en que actuó la organización.

Las diligencias permitieron identificar a personas que llegaron desde Cúcuta, Bucaramanga y Pereira para ejecutar el plan en Manizales.

La investigación busca establecer si hubo más personas involucradas en la preparación del robo, determinar el monto total de dinero sustraído y precisar las responsabilidades individuales de los nueve capturados.

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