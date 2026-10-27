Sonia Restrepo despidió a su padre y compartió el duro duelo tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me sobrepasa”

Sonia Restrepo aparece acompañada por el cantante Yeison Jiménez y su padre, caracterizados con alas y vestimentas blancas frente a un pórtico entre nubes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nueve meses después del accidente aéreo que le arrebató a Yeison Jiménez, su viuda, Sonia Restrepo, escribió un mensaje en Facebook para enfrentar públicamente un segundo golpe que sacude a su familia: la muerte de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, hallado sin vida el pasado 21 de octubre en una zona rural de Pensilvania, Caldas.

En dos extensas publicaciones, la madre de los tres hijos del cantante de música popular —Camila, Thaliana y Santiago— alternó palabras de despedida, gratitud y una reflexión dirigida a sus seguidores sobre la fragilidad de la vida. “Enfrentar la ausencia de mi Yeison y hoy tener que despedirte a ti, mi viejo amado, es una prueba que sobrepasa mis fuerzas”, confesó la joven contadora oriunda de la región caldense.

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El dictamen preliminar de Medicina Legal apunta a un infarto fulminante

El cuerpo de Restrepo Ospina fue localizado hacia las 10:30 a. m. en el sector conocido como Los Tanques, dentro de la jurisdicción rural de Pensilvania. Un ciudadano que transitaba por la zona alertó a las autoridades, que se desplazaron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver.

José Gisifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez - crédito @geimarrestrepo_0329/IG

De acuerdo con los dictámenes preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal, divulgados por el programa La Corona TV, el deceso se habría producido por un paro cardiorrespiratorio agudo, descrito clínicamente como un infarto fulminante. Los peritos que atendieron el caso no identificaron marcas de violencia física ni indicios de intervención de terceros, por lo que el origen del fallecimiento se orienta hacia una causa natural.

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“Me regalaste al mejor padre que pude haber tenido”, escribió Sonia Restrepo

En la primera de sus publicaciones en Facebook, Sonia Restrepo se dirigió directamente a su padre con un tono de profunda gratitud. “Aún en medio de esta tormenta y del inmenso vacío que hoy siento, lo único que me sale del alma es doblar rodillas y decirle a Dios: ‘Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba tan dura, me regalaste al mejor padre que pude haber tenido’”, escribió.

La viuda de Jiménez describió a su padre como un hombre firme y protector, cuya presencia sostuvo a la familia durante toda su vida. “Fuiste un hombre especial, intachable, un roble que siempre estuvo ahí para sostener a nuestra familia. Hoy te despido con el corazón ardiendo de dolor, pero también repleto de un orgullo infinito por ser tu hija”, expresó.

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El papá de Sonia Restrepo junto a Geimar Restrepo, hermano de la viuda de Yeison Jiménez - crédito @geimarrestrepo_0329/IG

En el mismo mensaje, Restrepo reveló que la fe ha sido su principal fuente de consuelo en medio del doble duelo. “Él es mi único refugio, mi fortaleza cuando las piernas no nos dan para ponernos de pie”, afirmó en referencia a su relación con Dios, y agregó una imagen que refleja cómo procesa ambas pérdidas: “Me consuela saber que mi Yeison te recibió con los brazos abiertos para caminar juntos en la eternidad”.

Agradeció a los seguidores de Yeison Jiménez por no haberla abandonado

Parte del mensaje estuvo dedicada a reconocer el acompañamiento que ha recibido durante los últimos meses. Sonia Restrepo agradeció a familiares, amigos y conocidos que le han enviado palabras de aliento, pero reservó una mención especial para los admiradores de su difunto esposo.

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“Un agradecimiento muy especial a todos los seguidores de mi esposo Yeison, quienes no me han soltado la mano, quienes siguen aquí presentes abrazándome con su cariño y con su apoyo incondicional en este proceso tan desgarrador”, señaló. También solicitó oraciones para su hermano Geimar Restrepo y para el resto de su familia.

Las palabras inéditas de Sonia Restrepo en el homenaje a Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/IG

“Descansa en paz, papi. Te amaré y te recordaré en cada segundo de vida que me quede”, fue la frase con la que cerró la despedida a su padre.

Una foto junto a Yeison Jiménez detonó su reflexión más cruda sobre la pérdida

En una publicación previa, Restrepo compartió una fotografía en la que aparecen su padre y Yeison Jiménez juntos y sonrientes. La imagen, acompañada de un extenso texto, se convirtió en un llamado directo a quienes la siguen para que no posterguen las muestras de afecto.

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“Ver a dos de las personas que más he amado en este mundo, juntos, sonrientes, llenos de vida… y entender que hoy ninguno de los dos está a mi lado, es una lección de vida desgarradora”, concluyó.