Colombia

Flavia Dos Santos respondió a quienes la criticaron por celebrar la reelección de Lula da Silva: “¡Dios mío, aterricen!”

La sexóloga brasileña, radicada en Colombia, aclaró que solo participa en los comicios de su país natal y defendió su postura política ante los ataques recibidos en X tras los resultados

Flavia Dos Santos se sumó a una nueva iniciativa que busca promover nuevos métodos de bienestar femenino a través de la actividad física - crédito @flavia2santos/Instagram
Flavia Dos Santos reaccionó a los comentarios negativos que recibió por apoyar a Lula da Silva en Brasil - crédito @flavia2santos/Instagram
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Flavia Dos Santos no se quedó callada. Después de que su apoyo público a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil desatara una ola de críticas en redes sociales, la sexóloga y psicóloga brasileña radicada en Colombia respondió con un mensaje contundente en su cuenta de X (antes Twitter).

“Dios mío! Aterricen! Primer lugar NO VOTO en Colombia porque no tengo ciudadanía y por eso no opino afuera de mi país (no era obvio?)”, escribió la comunicadora, que acumuló más de 135.000 reproducciones con la publicación del 26 de octubre.

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En el mismo hilo, cuestionó a quienes la atacaron sin haber leído, según ella, “si quiera una línea de los periódicos, libros, los opinadores brasileños”.

La respuesta llegó horas después de que Dos Santos celebrara la reelección de Lula da Silva, que el domingo 25 de octubre se impuso en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro con el 51,7% de los votos, frente al 48,3% de su rival, según las cifras del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.

Lula da Silva - Apoyo - Críticas
La sexóloga brasileña se pronunció ante las críticas que recibió por apoyar a Lula da Silva en Brasil

Las reacciones de sus seguidores a la respuesta a quienes la criticaron no tardaron en aparecer, mensajes como: “Un abrazo Flavia, eligieron en Brasil el mejor presidente posible”; “No discutas con bots, felicidades por defender la soberanía de tu país”, entre otros más.

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La sexóloga mostró su voto y celebró con un video en portugués

El mismo día de la votación, Dos Santos publicó en Instagram una fotografía junto a su esposo en la que ambos exhibían el certificado de votación. En la imagen, la pareja formaba con los dedos índice y pulgar la icónica “L”, gesto que se convirtió en sello de campaña entre los seguidores de Lula.

Apenas se confirmaron los resultados, la brasileña compartió un video con la frase “O Brasil é dos brasileiros” (“Brasil es de los brasileños”), musicalizado con fragmentos del himno nacional de su país natal, y acompañado de la leyenda: “¡Brasil es nuestro!”.

Las publicaciones no fueron una sorpresa. A lo largo de su carrera pública en Colombia, Dos Santos ha expresado afinidad con causas sociales vinculadas al proyecto político del mandatario reelecto, lo que hizo previsible su respaldo en esta contienda.

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Flavia Dos Santos fue una de las primeras fiuguras reconocidas de la televisión colombiana en reaccionar al triunfo de Lula en su natal Brasil - crédito @flavia2santos/IG

La brasileña les respondió a sus críticos y se definió como “feminista, lectora y politizada”

Sin embargo, el posicionamiento provocó reacciones hostiles de usuarios que cuestionaron su intervención en el debate político. En su mensaje, Flavia Dos Santos no solo defendió su derecho a opinar sobre los asuntos de su país de origen, sino que calificó de “peligro y poco inteligente” a quienes basan sus opiniones exclusivamente en redes sociales.

“Bloqueo a los que por falta de pensamiento y argumentos no logran discutir sino solamente madrear como si eso fuera asustarme o callarme”, sentenció la sexóloga, que se describió a sí misma como “feminista, lectora (y no de autoayuda), trabajadora, politizada y muy consciente de mis decisiones”.

El presidente de Colombia también se pronunció sobre el resultado

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La sexóloga dejó mensaje al presidente Abelardo de la Espriella tras reconocer que triunfó Lula en Brasil - crédito @flavia2santos/X

La discusión no se limitó a las redes de la sexóloga. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó un mensaje en el que reconoció que durante la campaña presidencial colombiana había apoyado a Bolsonaro, mientras que Lula respaldó a su rival, Iván Cepeda. “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE!”, escribió el mandatario, que pidió respetar la voluntad expresada en las urnas.

Dos Santos compartió el mensaje de De la Espriella en su cuenta y lo calificó con la frase “q bueno msj!!!”, en un gesto que los usuarios interpretaron como un llamado a respetar las diferencias ideológicas y la decisión soberana de cada pueblo.

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