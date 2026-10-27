Cintia Cossio celebró sus 29 años con una lujosa fiesta de 15: Andy Rivera estuvo presente

La paisa bailó vals y recibió una sorpresa musical del artista, cuya presencia reavivó rumores de una posible relación - crédito @soycintiacossio/ Instagram

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La creadora de contenido Cintia Cossio celebró su cumpleaños número 29 con una fiesta inspirada en los 15 años, una reunión que incluyó vestido rojo, corona, vals, anillo y la presencia de familiares y amigos.

Entre los invitados estuvo el cantante Andy Rivera, quien le dedicó una serenata y volvió a despertar especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre los dos.

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La influenciadora compartió varios momentos de la celebración en sus historias de Instagram. Las imágenes mostraron una decoración preparada para seguir la temática de una fiesta de quinceañera, con elementos de color rojo y una puesta en escena que contrastó con el desayuno sorpresa, más íntimo, que había mostrado en redes durante el día de su cumpleaños.

Cintia Cossio lució un vestido rojo de estilo formal y una corona. Durante la reunión bailó el vals y recibió un anillo de 15 años de manos de su hermano, Yeferson Cossio. El gesto fue uno de los momentos que más comentarios provocó entre sus seguidores.

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Cintia Cossio celebró sus 29 años con fiesta de 15 y Andy Rivera le llevó serenata - crédito @yefersoncossio @soycintiacossio / Instagram

La creadora de contenido explicó que el concepto de la fiesta tenía un significado personal. “La temática de mis 15 años en este cumpleaños tiene un trasfondo mucho más bonito y especial de lo que se imaginan”, escribió al compartir imágenes de la jornada.

Yeferson Cossio se emocionó durante el homenaje a su hermana

La celebración reunió a personas cercanas a Cintia Cossio, entre familiares y amigos. En uno de los videos publicados por la influenciadora se observa a Yeferson Cossio conmovido mientras ella le dedica unas palabras de agradecimiento.

La creadora de contenido resaltó el lugar que su hermano ha tenido en su vida y habló sobre los cambios que ha atravesado con el paso del tiempo. “Te amo con todo mi ser, hermanito”, expresó Cintia al dirigirse a Yeferson frente a los asistentes.

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El influenciador le entregó a su hermana el tradicional anillo asociado a las celebraciones de 15 años. El momento reforzó el carácter simbólico que tuvo la fiesta, más allá de una ambientación temática.

Cintia Cossio también agradeció a sus invitados por acompañarla en la fecha. La reunión incluyó música, brindis y el baile de vals, una de las costumbres que suele formar parte de ese tipo de festejos.

Andy Rivera le llevó una serenata a Cintia Cossio

La creadora de contenido reunió a familiares y amigos para celebrar sus 29 años. La presencia de Andy Rivera y la serenata que le ofreció despertaron nuevas especulaciones en redes sociales - crédito Yeferson Cossio /Instagram

Uno de los asistentes que concentró la atención fue Andy Rivera. El cantante participó en la fiesta y ofreció una serenata para la cumpleañera, un detalle que generó reacciones entre los seguidores de ambos.

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La presencia del artista volvió a impulsar los rumores sobre una posible relación. En semanas recientes, los dos han aparecido juntos en diferentes espacios, lo que abrió comentarios sobre la naturaleza de su cercanía. Hasta ahora, ninguno ha confirmado públicamente que mantenga un noviazgo.

Las publicaciones de la fiesta mostraron que Andy Rivera fue parte de la celebración, pero no aportaron información que confirme una relación sentimental. La interacción entre ambos ha sido interpretada por algunos usuarios como una señal de romance, mientras otros sostienen que comparten una amistad.

Tanto Cintia Cossio como el intérprete de Monotonía han dicho en ocasiones anteriores que están solteros. La asistencia del cantante a la fiesta y la serenata ofrecida durante el evento volvieron a poner el tema en conversación en redes sociales.

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Antes de la fiesta temática, Cintia Cossio había publicado imágenes de un desayuno sorpresa organizado por sus amigas. La primera celebración tuvo una decoración en tonos rosados, con globos, una mesa preparada para compartir alimentos y una tarjeta de cumpleaños.

“Mis niñas me hicieron un desayuno sorpresa”, escribió la influenciadora en sus historias de Instagram. En las fotos aparecían platos, copas y alimentos dispuestos sobre una mesa decorada para la ocasión.

La tarjeta incluía el mensaje “Feliz cumpleaños, Cintia” y una frase dedicada a la cumpleañera: “Hoy celebramos tu vida, mi reina”. La creadora de contenido también posó con una copa durante el brindis.

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Antes de la fiesta, Cintia recibió un desayuno sorpresa organizado por sus amigas - crédito @soycintiacossio/IG

Ese encuentro tuvo un formato más reservado y contó solo con mujeres. Sus hijos, Thiago y Lorenzo, no aparecieron en las publicaciones que compartió sobre el desayuno.

La diferencia entre esa primera reunión privada y la posterior fiesta de 15 años reflejó dos formas de celebrar la misma fecha. Primero, Cintia Cossio recibió un detalle de sus amigas; después, reunió a familiares y amigos para una celebración de mayor escala.