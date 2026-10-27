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La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor

La Amarilla clasificó a la división A en la ronda final del festival que se juega en Azerbaiyán y su rival en los dieciseisavos de final será Bosnia y Herzegovina

El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF
El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF
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La selección Colombia sub-15 avanzó a la fase final de la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. El naciente torneo en el que en su primera ronda participaron 189 federaciones y más de 3.000 jugadores. La Amarilla terminó invicta en el grupo M que estaba conformado por República Dominicana, Eswatini, Samoa, Eslovaquia y Tailandia.

La Selección Colombia sub-15 cerró la fase de grupos del Mundial Sub-15 de la FIFA y Festival Azerbaiyán 2026 con un saldo de cuatro victorias y un empate. El delantero Esneider García terminó como la figura ofensiva del equipo, con ocho goles en los cinco compromisos disputados en el Complejo Deportivo Hovsan, en Bakú.

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El equipo nacional debutó el sábado 24 de octubre con un triunfo ante Esuatini. Matías Castro anotó dos tantos (19′ y 34′), Esneider García marcó en dos ocasiones (31′ y 35′), Eduardo Luquerna convirtió al minuto 32 y Juan Burbano cerró la cuenta al 38.

La selección Colombia permanece invicta en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA - crédito FCF
La selección Colombia permanece invicta en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA - crédito FCF

Un día después, el conjunto dirigido por López golpeó con fuerza en su segundo partido. La selección venció 11 a 0 a Samoa, resultado que se convirtió en el más contundente de la fase de grupos para el equipo colombiano.

En ese encuentro, Juan Mayoma anotó un triplete (2′, 25′ y 39′). Juan Cucalon marcó al minuto 3, mientras que Andrés Mena (9′ y 10′) y Juan de la Rosa (12′ y 18′) sumaron dos goles cada uno. García completó la goleada con otro triplete (13′, 16′ y 32′).

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El mismo domingo 25 de octubre, horas después de la goleada a Samoa, Colombia enfrentó a República Dominicana en el segundo compromiso de la jornada doble. El resultado terminó igualado 1 a 1, el único tropiezo del equipo en toda la fase de grupos.

Colombia debutó con goleada en el país asiático-crédito @FCFSeleccionCol/X
Colombia debutó con goleada en el país asiático-crédito @FCFSeleccionCol/X

Esneider García fue otra vez el autor del gol colombiano, al minuto 30. Ese tanto le permitió a García llegar a seis anotaciones en apenas tres partidos disputados hasta ese momento del campeonato.

El lunes 26 de octubre, Colombia volvió a jugar dos partidos en la misma jornada. En el primero, superó 5 a 1 a Tailandia con un doblete de Cristian García (3′ y 28′), un gol de Yostin Angola (18′) y otro de Esneider García (23′).

En el segundo compromiso del día, el equipo venció 3 a 0 a Eslovaquia. Eduardo Luquerna abrió el marcador al minuto 14, Andrés Mena amplió la ventaja tres minutos después y Esneider García selló el resultado al 30, su octavo gol en el torneo.

La segunda fase se dividirá en seis categorías de rendimiento, definidas a partir de los resultados de la clasificación. La categoría A coronará al campeón de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, mientras que cada una de las otras cinco categorías también tendrá un ganador.

La Tricolor debutará en los dieciseisavos de la categoría A contra Bosnia y Herzegovina, ganadora del grupo R en donde enfrentó a Brunei Darussalam, Guyana, Irán, Mauricio y Vietnam. El partido se jugará el miércoles 28 de octubre a las 5:30 a. m. Todos los partidos se juegan en el Complejo Deportivo Hovsan y pueden verse a través de FIFA+.

Convocados a la selección Colombia y cuerpo técnico en el Mundial Sub-15 de la FIFA y Festival Azerbaiyán 2026

Los planteles competirán en canchas pequeñas con ocho futbolistas por bando y tiempos de veinte minutos, permitiendo que delegaciones internacionales disputen múltiples fases hasta el último día bajo la coordinación de Arsène Wenger - crédito FCF
Los planteles competirán en canchas pequeñas con ocho futbolistas por bando y tiempos de veinte minutos, permitiendo que delegaciones internacionales disputen múltiples fases hasta el último día bajo la coordinación de Arsène Wenger - crédito FCF
  • Andrés Mena – Atlético Nacional
  • Cristian García – Barranquilla F.C.
  • David Palacio – Envigado F.C.
  • Deivy Mena – Junior F.C.
  • Eduardo Luquerna – Atlético Nacional
  • Esneider García – Cyclones
  • Juan Camilo de la Rosa – Junior F.C.
  •  Juan Esteban Cucalón – Deportivo Cali
  •  Juan José Burbano – Deportivo Cali
  •  Juan José Manyoma – Envigado F.C.
  • Matías Hernández – C.D. Estudiantil
  • Matías Castro – Fútbol Paz
  • Miguel Ángel Largacha – Once Caldas
  • Yostin Angola – Atlético Nacional

Cuerpo técnico

  • José Francisco López Fierro – Director Técnico
  • Jhon Alexander Meza Cárdenas – Preparador Físico 
  • Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero
  • Antony Colón Guerra – Médico 
  • María Alejandra Samudio Puentes – Fisioterapeuta

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