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Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el Brasileirao y habló de su penal: “Era una jugada para tener personalidad”

El jugador estuvo a cargo del tiro penalti que le dio la victoria ante Atlético Mineiro por la fecha 32 de la Serie A de Brasil

Gabriel Delfim no pudo hacer nada ante el buen cobro de Jorge Carrascal-crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Gabriel Delfim no pudo hacer nada ante el buen cobro de Jorge Carrascal-crédito Ricardo Moraes/REUTERS
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El 26 de octubre de 2026, Jorge Carrascal fue el protagonista en la victoria del Flamengo por 3-2 ante Atlético Mineiro (finalista de la Copa Sudamericana 2026 y que jugará en Barranquilla ante Boca Juniors) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

De esta forma, el equipo rojinegro quedó como líder del campeonato brasileño a seis fechas de finalizar el torneo y seguirá en el mano a mano competitivo que lleva con el Palmeiras de Jhon Arias hasta el fin de la liga.

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El atacante cartagenero anotó el tiro penalti a favor del Flamengo en la victoria por 3-2 ante Atlético Mineiro-crédito X
El atacante cartagenero anotó el tiro penalti a favor del Flamengo en la victoria por 3-2 ante Atlético Mineiro-crédito X

Carrascal le dio a Flamengo la victoria por 3-2 ante Mineiro en la fecha 32 del Brasileirao, con un penal convertido en la última jugada del partido. El resultado dejó al equipo como líder, con un punto de ventaja sobre Palmeiras.

El colombiano suma siete goles en 26 partidos esta temporada, cuando restan seis fechas para el final del campeonato. Su actuación reforzó la confianza que tiene dentro del plantel.

Carrascal pidió ejecutar el penal a los 98 minutos, cuando el Maracaná estaba pendiente de la definición. Con una carrera corta y un remate de derecha ajustado al primer palo, venció al portero Gabriel Delfim.

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“Era la última jugada, una jugada de mucho riesgo, de tener mucha personalidad. Me sentía confiado y pedí patear”, explicó Carrascal a Globo Esporte. El triunfo dejó a Flamengo con 70 puntos, frente a los 69 de Palmeiras.

“Tomé el riesgo, tomé la responsabilidad, me sentía con mucha confianza de poder aportar, de patear y meter gol para seguir en ese camino que nosotros estamos construyendo con mucho esfuerzo”, agregó.

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