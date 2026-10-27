Embajada de Estados Unidos y Fuerzas Militares de Colombia explicaron cuál será la misión de los 350 soldados estadounidenses que llegaron al país: “Comenzarán el 30 de octubre”

Cerca de 350 efectivos participarán junto al Ejército Nacional en simulacros médicos, prácticas marítimas, tareas terrestres y defensa digital (- crédito Colprensa/Ministerio de Defensa)

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La Embajada de Estados Unidos entregó detalles sobre la presencia de cerca de 350 militares estadounidenses en Colombia para el ejercicio Vanguardia del Sur, una actividad conjunta con el Ejército Nacional que incluirá prácticas de evacuación aeromédica, seguridad terrestre, interdicción marítima y ciberdefensa.

La representación diplomática informó que el ejercicio, identificado como SV27, comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta mediados de ese mes. Antes de esa fecha, el 30 de octubre, se realizará un simulacro de evacuación aeromédica entre la base militar de Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá.

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En esa primera actividad participarán equipos médicos de ambos ejércitos. El personal deberá atender a personas con lesiones simuladas por minas para evaluar sus procedimientos de respuesta inmediata y primeros auxilios.

La Embajada de Estados Unidos entregó detalles sobre la presencia de cerca de 350 militares estadounidenses en Colombia para el ejercicio Vanguardia del Sur (- crédito Embajada de Estados Unidos)

“Las actividades previas al ejercicio comenzarán el 30 de octubre con un simulacro de evacuación aeromédica desde la base militar de Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá. El objetivo de este escenario inicial es poner a prueba las habilidades de atención inmediata y primeros auxilios del personal militar especializado en medicina de ambos ejércitos, mediante la atención de personas con lesiones simuladas causadas por minas”, explicó la Embajada.

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia indicó que el objetivo será poner a prueba las “habilidades de atención inmediata y primeros auxilios del personal militar especializado en medicina de ambos ejércitos”. La delegación estadounidense integrará un grupo de aproximadamente 800 participantes, que incluirá a más de 400 miembros del Ejército Nacional de Colombia.

Los militares participarán en ejercicios de mando y operaciones en terreno

Según explicó la Embajada de Estados Unidos, Vanguardia del Sur combinará un ejercicio de puestos de mando con entrenamientos de campo. El programa incluirá prácticas de interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, ciberdefensa y coordinación entre instituciones.

El comunicado señaló que el entrenamiento está diseñado para “contrarrestar las amenazas regionales, fortalecer las capacidades de los países socios y aumentar el nivel de preparación operativa”. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) patrocina la actividad, mientras que el Comando del Ejército de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental estará a cargo de su dirección.

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La representación estadounidense también sostuvo que las maniobras permitirán compartir conocimientos tácticos entre los dos ejércitos y afianzar su capacidad de respuesta ante desafíos de seguridad regionales. Según la Embajada, el ejercicio busca “fortalecer la confianza institucional a largo plazo” entre ambas fuerzas.

Las Fuerzas Militares destacaron la preparación conjunta

Por su parte, las Fuerzas Militares de Colombia explicaron que Vanguardia del Sur será un espacio de entrenamiento y cooperación internacional dirigido a mejorar la coordinación operativa de los ejércitos participantes.

La institución afirmó que el propósito consiste en fortalecer “la interoperabilidad, el alistamiento operacional y la coordinación entre los ejércitos participantes frente a los desafíos compartidos de seguridad regional y hemisférica”.

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Las Fuerzas Militares de Colombia explicaron que Vanguardia del Sur será un espacio de entrenamiento y cooperación internacional dirigido a mejorar la coordinación operativa de los ejércitos participantes (- crédito @FuerzasMilCol - X)

“Las Fuerzas Militares de Colombia recibirán una nueva edición del ejercicio multinacional Vanguardia Sur, un escenario de entrenamiento y cooperación internacional orientado a fortalecer la interoperabilidad, el alistamiento operacional y la coordinación entre los ejércitos participantes frente a los desafíos compartidos de seguridad regional y hemisférica”, señaló las Fuerzas Militares.

El comunicado colombiano añadió que las actividades facilitarán el intercambio de experiencias, el planeamiento conjunto y la integración de capacidades. También señaló que el ejercicio se desarrollará con “pleno respeto por la soberanía y los marcos jurídicos nacionales”.

“Además de su componente táctico y operacional, Vanguardia Sur contribuye al fortalecimiento de las relaciones de cooperación militar internacional, promueve la confianza mutua y facilita el intercambio de buenas prácticas y procedimientos, elementos esenciales para mejorar la coordinación entre fuerzas de diferentes países, con pleno respeto por la soberanía y los marcos jurídicos nacionales”, explicó la institución.

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Colombia recibirá por cuarta vez esta actividad, que tuvo ediciones desde 2021 en Chile, Brasil, Perú y territorio colombiano.

“Desde su primera edición en 2021, este ejercicio ha desarrollado actividades en distintos escenarios de Chile, Brasil, Perú y Colombia, consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias y fortalecimiento de las capacidades profesionales de los ejércitos participantes”, afirmó las Fuerzas Militares de Colombia.