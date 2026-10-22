Colombia

Exjefes paramilitares desmintieron documento del Pacto de Valledupar, pero reconocieron un comunicado firmado con el gobierno Petro

Según un texto divulgado en redes sociales, los excombatientes pidieron rectificación y se refirieron a una circular emitida por el Gobierno del expresidente tras la instalación del Comité Técnico para el cierre del proceso de Ralito

La lectura fue hecha por la exdirectora del Dapre y fue publicada en la página del Dapre - crédito Dapre
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A través de las redes sociales se conoció una carta en la que once antiguos integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) desconocieron la autenticidad del primer documento que circuló en medios de comunicación sobre el denominado Pacto de Valledupar.

Según la reciente misiva, pese a las primeras declaraciones que destaparon otro escándalo del gobierno de Gustavo Petro, los exlíderes paramilitares confirmaron que sí existió un comunicado conjunto, pero fue suscrito el 24 de octubre de 2025 con representantes de la administración gubernamental de turno.

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El nuevo pronunciamiento, fechado el 21 de octubre de 2026, indica que los excombatientes no negaron las reuniones ni el comunicado oficial, sino que cuestionaron un texto distinto atribuido al encuentro mencionado.

Textualmente, los firmantes expresaron que “el único documento que reconocemos como auténtico es el Comunicado Conjunto No. 1, del 24 de octubre de 2025, compuesto por dos páginas”, afirmaron los exparamilitares.

Este es el nuevo comunicado difundido en redes sociales - crédito @Marovaan/X
Este es el nuevo comunicado difundido en redes sociales - crédito @Marovaan/X

Según el comunicado, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), leyó el contenido del documento durante un acto público en Valledupar. Los firmantes aseguraron que esa lectura quedó registrada en un video de 4 minutos y 3 segundos.

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Dicha lectura, según los firmantes, “coincide palabra por palabra con el documento original”.

También sostuvieron que el Dapre publicó las dos páginas del comunicado en su cuenta oficial de X el mismo día del encuentro, lo que, según ellos, confirmaría el texto acordado entre delegados gubernamentales y gestores de paz.

A través de una búsqueda avanzada en dicha red social del Dapre, se hallaron todos los contenidos expresados en la carta de los exjefes paramilitares, cuyo contexto fue el inicio del Comité Técnico para el cierre del proceso de Ralito.

Este sería el documento oficial, reconocido por los once exparamilitares, que fue publicado por el Dapre - crédito @DAPRE/X
Este sería el documento oficial, reconocido por los once exparamilitares, que fue publicado por el Dapre - crédito @DAPRE/X

Los firmantes pidieron rectificación por un texto que calificaron de “espurio”

Los antiguos jefes de las autodefensas cuestionaron el documento que ha sido difundido por los medios de comunicación nacionales y que ha dado lugar a denuncias sobre eventuales ofrecimientos judiciales y carcelarios, incluida una compulsa de copias desde la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.

Rechazamos categóricamente el documento espurio difundido recientemente por algunos medios de comunicación, cuyo contenido no corresponde al comunicado auténtico del 24 de octubre de 2025”, señalaron.

En el texto pidieron una rectificación pública y el retiro de los señalamientos que, a su juicio, les atribuyen compromisos o propósitos que no fueron incluidos en la declaración oficial. Además, plantearon que la corrección “debe tener la misma visibilidad que tuvo la publicación original”.

Efectivamente, en redes sociales oficiales se publicaron el comunicado y la respectiva lectura por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito @DAPRE/X
Efectivamente, en redes sociales oficiales se publicaron el comunicado y la respectiva lectura por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito @DAPRE/X

Es posible que el periodista que lo publicó haya sido asaltado en su buena fe al recibirlo como auténtico. Por ello, y conforme al artículo 20 de la Constitución Política, solicitamos que se rectifique la información divulgada”.

Los firmantes afirmaron que cualquier referencia al contenido de la reunión debe contrastarse con el documento original y con quienes suscribieron la declaración.

Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40′ y ‘Macaco’ figuran entre los firmantes

El comunicado está firmado por Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán; Hernán Giraldo Serna y Héctor Germán Buitrago, entre otros.

Esta es la carta que los once exparamilitares están negando - crédito @ByViral24/X
Esta es la carta que los once exparamilitares están negando - crédito @ByViral24/X

También suscribieron el texto Juan Francisco Prada Márquez, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Rodrigo Pérez Alzate, Manuel de Jesús Pirabán y Edwar Cobos Téllez.

En la segunda parte del pronunciamiento, los exintegrantes de las autodefensas reiteraron la necesidad de avanzar hacia el cierre jurídico del proceso de paz de Ralito.

La reconciliación nacional requiere superar la incertidumbre jurídica y reconocer los avances alcanzados en el marco de este proceso”, expresaron.

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