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Así fue como el Cúcuta Deportivo superó a Atlético Nacional, según el técnico Nicolás Chiesa: “Un segundo a James o al que fuera complicaba”

El entrenador explicó la táctica para frenar a las figuras del verde y cómo fortaleció a una plantilla que, al momento de recibirla, estaba en zona de descenso y lejos de los ocho primeros en la tabla de la Liga BetPlay

Nicolás Chiesa
Nicolás Chiesa, técnico del Cúcuta Deportivo, logró el golpe del semestre al superar a Atlético Nacional por 1-0, entrar a los ocho primeros de la Liga BetPlay y alejarse más del descenso - crédito Colprensa
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Cúcuta Deportivo ingresó al grupo de los ocho primeros de la tabla de la Liga BetPlay, con 21 puntos en el octavo puesto. El equipo dirigido por Nicolás Chiesa se aleja del descenso tras vencer a Atlético Nacional por 1-0 en el estadio General Santander.

El entrenador argentino explicó las claves para superar al conjunto antioqueño. El equipo motilón cuenta con una plantilla menor que la de Atlético Nacional, pocas figuras y la presión de salvar la categoría, a la que regresó en 2026 después de seis años fuera de la Primera A. El club desapareció en 2020 y volvió a la Primera B en 2022.

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Cúcuta buscará mantener el ritmo hasta el final de la fase de Todos contra Todos. Si lo consigue, seguirá en la Liga BetPlay en 2027 y clasificará a los cuadrangulares por primera vez desde el segundo semestre de 2019, cuando avanzó a la “fiesta de fin de año”.

“Analizamos mucho a los rivales; los detalles son clave”

Tras el triunfo 1-0 de Cúcuta Deportivo ante Atlético Nacional, el técnico Nicolás Chiesa afirmó que elevó las metas del equipo: “Creo que el principal objetivo de Cúcuta era salvarse del descenso; lo que pasa es que soy ambicioso y yo puse el objetivo de entrar en los ocho”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

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El entrenador argentino también destacó el acompañamiento de su familia en el estadio General Santander: “Todos los goles valen igual. Más contento porque mi mujer y mi hijo estaban en el estadio; siempre en la distancia, estar felices disfrutando el momento. Todos los partidos son iguales, como finales”.

Nicolás Chiesa
El técnico Nicolás Chiesa explicó que analizó mucho los movimientos tácticos del medio campo de Nacional, para que Cúcuta Deportivo lo frenara en la cancha - crédito Colprensa

Sobre el planteamiento ante Nacional, Chiesa explicó que el cuerpo técnico estudió las formas de construcción del rival y la presencia de futbolistas como James Rodríguez. “Analizamos mucho a los rivales. Los detalles son clave. Miramos cómo construía Nacional, con gente de jerarquía; se necesitaba estar bien cerrado”.

El técnico señaló que un descuido podía cambiar el desarrollo del encuentro: “Un segundo a James o al que fuera complica, te puede lastimar y mucho. Tuvimos un bloque y entendimos bien qué hacíamos cuando la teníamos”.

Cúcuta Deportivo derrotó a Atlético Nacional 1-0, en el estadio General Santander, durante la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @cucutaoficial/Instagram
Cúcuta Deportivo sorprendió al verde con un juego equilibrado, con una defensa sólida y contundencia en el arco contrario - crédito @cucutaoficial/Instagram

Chiesa recordó las condiciones en las que encontró al plantel cuando asumió. “Cuando llegamos, encontramos un plantel con dificultades. Acercarnos como personas fue lo que hicimos, saber cuál era el diagnóstico que se iba a dar; eso fue importante para encontrar las soluciones y potenciar a los jugadores en todos los aspectos”, señaló.

El entrenador también se refirió al trabajo que compartió con Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador: “Con el profe Alfaro trabajamos, tengo mucha relación con él, me llamó cuando vine. Con él y su cuerpo técnico hablamos, he aprendido mucho a su lado; hemos vivido Eliminatorias, Copa América y Mundial juntos”.

“Si algún día hay que perder, que sea así”

Tras la tercera derrota de la temporada, Atlético Nacional cayó 1-0 ante Cúcuta Deportivo en el General Santander y el técnico Lucas González sostuvo en rueda de prensa que “si algún día hay que perder, que sea así, yendo al frente independientemente de si tenemos jugadores mayores o juveniles, yendo a buscar siempre el resultado”.

El triunfo permitió al equipo local tomar distancia de sus rivales en la pelea por el descenso y entrar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares. Al analizar el trabajo del rival, González destacó la campaña que encabeza Nicolás Chiesa: “Es su cuarta victoria consecutiva, eso dice mucho del trabajo que vienen haciendo”.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Cúcuta Deportivo dio la sorpresa al vencer a Atlético Nacional por 1-0 en el estadio General Santander - crédito Atlético Nacional

James Rodríguez estuvo entre las figuras de Nacional que buscaron el empate, pero el arquero Federico Abadía respondió ante los intentos visitantes. Sobre el desarrollo del partido, el entrenador señaló: “Estoy triste, porque es uno de los partidos donde menos nos han generado. Su expectativa de gol era muy baja y solo tuvieron un remate a portería, que es donde terminan marcando”.

González recurrió a varios juveniles durante el encuentro y también se refirió al ambiente en el estadio: “Hoy el estadio estaba lleno alentando al Cúcuta, es una ciudad muy bonita, futbolera y merecen estar en primera división”.

Nacional recibirá a Pasto el jueves a las 8:00 p.m., con la posibilidad de asegurar su clasificación de forma anticipada. Sobre ese partido, González dijo: “Hay que dejar esto acá, directo a concentrar y volver a jugar el jueves, pasar página rápido y sumar tres puntos en casa”.

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