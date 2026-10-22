El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

En medio de la controversia por las piezas retiradas de exhibición en el Museo Nacional, una propuesta en redes sociales hizo carrera para reivindicar a una leyenda del vallenato, el acordeonero Nicolás "Colacho" Mendoza - crédito Colprensa y PanoramaCultural.com.co

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El retiro de las imágenes de Carlos Pizarro ―excomandante de la guerrilla del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990― de los espacios públicos en Colombia abrió una discusión sobre qué símbolos merecen formar parte del patrimonio nacional.

En medio de ese debate, surgió una propuesta que plantea un giro: en lugar del sombrero del excombatiente y político, el Museo Nacional de Colombia debería exhibir el que usó durante décadas Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza, uno de los juglares más influyentes del vallenato.

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La iniciativa partió de Gustavo Cabas Borrego, economista y dirigente político, a través de un mensaje publicado en la red social X. Según planteó, el sombrero de ala corta que identificó al acordeonero a lo largo de su carrera representa de manera más genuina la identidad cultural del país que cualquier objeto asociado al conflicto armado. Para Cabas, esas prendas deberían ocupar un lugar en los recintos patrimoniales de mayor jerarquía.

“Colacho Mendoza, el Rey de Reyes del vallenato, es una leyenda inmortal de nuestra cultura. Su sombrero no es un simple objeto: es un símbolo de nuestra identidad musical y merece un lugar de honor en el Museo Nacional de Colombia. ¡La historia del vallenato debe preservarse en esas instancias!”, escribió en la publicación.

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La propuesta formulada en redes sociales, planteó exhibir el sombrero de"Colacho" Mendoza en el Museo Nacional de Colombia, por su importancia dentro del vallenato - crédito @cabasgustavo/X

La idea de Cabas Borrego surge en paralelo a un cambio en la política de memoria histórica del Gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella instruyó suprimir homenajes y representaciones visuales de excomandantes guerrilleros en espacios públicos, al considerar que constituyen “apología al terrorismo”.

Siguiendo esa línea, el Consejo de Estado suspendió la resolución que buscaba declarar el sombrero de Pizarro como Bien de Interés Cultural, al identificar fallas técnicas en el proceso de catalogación.

No obstante, la decisión presidencial generó controversia entre distintos estamentos culturales, algo que derivó en un frente judicial adicional. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió el 19 de octubre una tutela contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y contra el Museo Nacional de Colombia, por el retiro de cerca de 50 piezas y obras de arte de las salas de exposición de la entidad.

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La acción fue presentada por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta; y Kevyn Muñoz Torres, del colectivo Revolución en Rosa, en respuesta directa al desmonte ordenado por De la Espriella.

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una tutela contra el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional y les dio un día hábil para explicar el retiro de las piezas - crédito @sriosconto/X

El despacho judicial dio un día hábil al Ministerio y al Museo Nacional para que expliquen el acto administrativo que sustentó el retiro, su objetivo y la fecha en que las piezas fueron exhibidas originalmente. También pidió precisar si la medida se formalizó por escrito y exigió al Ministerio certificar el margen de autonomía de la institución frente a las decisiones del Ejecutivo.

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Además, ordenó verificar las condiciones de conservación de las obras desmontadas mientras se resuelve el fondo del caso, y vinculó al propio presidente De la Espriella, a quien dio un día hábil para pronunciarse, junto con varias entidades distritales y organizaciones sociales.

Ese litigio en curso dejó en entredicho el proceso de desmonte de piezas en el Museo Nacional y, en paralelo, mantiene abierta la discusión sobre qué figuras deberían ocupar los espacios que antes correspondían a símbolos vinculados al conflicto armado. Por el momento, la propuesta de incorporar el sombrero de “Colacho” Mendoza no ha sido formalizada ante ninguna entidad cultural y permanece como una iniciativa difundida en redes sociales.

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Quién fue “Colacho” Mendoza

Nicolás Mendoza ganó el título de "Rey Vallenato" en 1969 y se consagró como el primer "Rey de Reyes" en 1987. A lo largo de su carrera compartió grabaciones y escenarios con Diomedes Díaz o Jorge Oñate - crédito Deezer

Nicolás Elías Mendoza Daza nació el 15 de abril de 1936 en la vereda Sabanas de Manuela, corregimiento de Caracolí, jurisdicción de San Juan del Cesar, La Guajira, hijo de Andrés Mendoza y Juana Daza. Creció en un entorno de acordeoneros, ya que tanto su padre como sus hermanos interpretaban el instrumento, lo que le permitió moldear desde joven un estilo propio considerado uno de los más autóctonos del género.

En 1953 llegó a Valledupar, donde tocaba en la plaza del mercado hasta que llamó la atención de los sectores sociales más tradicionales de la ciudad, que lo incorporaron a sus parrandas. Allí entabló relación con compositores como Rafael Escalona, cuyas canciones interpretó con frecuencia a lo largo de su carrera. En esa década conoció también a Fanny Zuleta, con quien contrajo matrimonio y tuvo siete hijos, entre ellos el acordeonero Wilber Mendoza Zuleta, que años más tarde se convertiría también en Rey Vallenato del Festival.

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Mendoza dominó los cuatro aires clásicos del vallenato: paseo, merengue, puya y son. Esa destreza le valió el título de Rey Vallenato en 1969, categoría Acordeón Profesional, y en 1987 la distinción de convertirse en el primer “Rey de Reyes” del Festival de la Leyenda Vallenata, al imponerse en la final a Alejo Durán, en un duelo que se constituyó en leyenda de la música vallenata.

A lo largo de su trayectoria acompañó a Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Silvio Brito, Pedro García e Ivo Díaz, y en 1995 incursionó brevemente en la fusión de vallenato con salsa junto a la orquesta Guayacán, por invitación del director Alexis Lozano.

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“Colacho” Mendoza falleció en Valledupar el 27 de septiembre de 2003, a los 67 años, a causa de una afección cardíaca tras sufrir un accidente de tránsito. Su legado como referente del folclor vallenato y como una de las figuras se mantuvo hasta el punto que una de las plazas habituales del Festival Vallenato lleva su nombre.