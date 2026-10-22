Colombia

Luis Carlos Reyes habló de su denuncia sobre “recomendados de aduanas” que salpica a Benedetti y a Covo, y cuestionó a la Fiscalía: “No ha hecho nada”

El exministro de Comercio habló con Infobae Colombia sobre la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra congresistas por presunto tráfico de influencias y sobre las acciones que, dos años después de haber expuesto lo ocurrido, el ente acusador está adelantando

El exministro Luis Carlos Reyes aseguró que hasta ahora la Fiscalía está poniendo la lupa sobre presuntas actuaciones irregulares de Armando Benedetti y Adelina Covo - crédito @MinInterior/X, Colprensa y @adelina_covo/X
El exministro Luis Carlos Reyes aseguró que hasta ahora la Fiscalía está poniendo la lupa sobre presuntas actuaciones irregulares de Armando Benedetti y Adelina Covo - crédito @MinInterior/X, Colprensa y @adelina_covo/X
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El 15 de octubre de 2026, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes, fue citado a testificar sobre denuncias que hizo en su momento sobre la existencia de una red criminal, por medio de la cual, al parecer, se buscaba infiltrar la administración tributaria aduanera por parte del contrabando.

Según explicó ante los medios de comunicación ese día, la citación del ente acusador en este caso se centra en la presunta participación del exministro del Interior Armando Benedetti y de su suegra, Adelina Covo, en esa estructura. Presuntamente, intentaron “poner directores en las aduanas de Barranquilla y Cartagena”.

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Sin embargo, pese a que sus nombres resuenan en la prensa y sus presuntas actuaciones irregulares están bajo la lupa de las autoridades, la investigación al respecto tardó años en surgir. En diálogo con Infobae Colombia, el exministro recordó que sus denuncias sobre estas irregularidades, que involucran a algunos congresistas, no son recientes. Se acercó a la Fiscalía General de la Nación en abril de 2024 y dio a conocer los hechos, con el fin de que se adelantara una indagación al respecto.

Según explicó, el ente acusador le indicó en su momento que, teniendo en cuenta que algunas de las personas que mencionó en su denuncia eran aforadas, la Corte Suprema de Justicia tenía la competencia de investigar. “Me dijo que si acaso ella remitía eso a la Corte Suprema”, detalló.

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El exministro Luis Carlos Reyes recordó que en abril de 2024 recurrió a la Fiscalía para denunciar recomendados de aduanas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El exministro Luis Carlos Reyes recordó que en abril de 2024 recurrió a la Fiscalía para denunciar recomendados de aduanas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En noviembre de ese año, siete meses después de haberse acercado a la Fiscalía, decidió buscar directamente a la Corte, “porque las presiones continuaban”, incluso habiendo salido de la Dian y siendo ministro de Comercio.

Llevé el mismo documento que le había entregado a la fiscal General de la Nación (Luz Adriana Camargo) y dije: ‘Asumo que ustedes ya tienen esto’. Me dijeron: ‘No, aquí no ha llegado nada, pero gracias’. Y ahí empezó una investigación de todos los congresistas que estaban mencionados”, indicó.

La Corte Suprema de Justicia empezó el proceso de investigación en relación con los congresistas que presuntamente incurrieron en tráfico de influencias, pero, al parecer, la Fiscalía se quedó quieta ante las denuncias que hizo Reyes, hasta ahora, más de dos años después, que decidió citarlo a testificar.

“La Corte Suprema ciertamente consideró de interés el investigar esto de estos congresistas. Una pregunta muy importante es: ¿por qué la Fiscalía no está investigando a los no aforados que están en esa lista con todo y que yo se la entregué a la fiscal General de la Nación hace más de dos años? (…) Desde hace dos años la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada al respecto”, cuestionó el exministro en la entrevista.

La fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó la recusación presentada por el representante Daniel Briceño en el caso de la Ungrd - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Luis Carlos Reyes recordó que entregó información sobre su denuncia directamente a la fiscal Luz Adriana Camargo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Es por eso que hasta ahora las autoridades se están enfocando en las presuntas actuaciones irregulares en las que pudo haber incurrido Armando Benedetti, que fue un funcionario clave en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y que pasó por varios cargos de alto nivel en la administración.

Dado que Benedetti no era congresista al momento de los hechos, (la Corte) envió copias de toda esta investigación a la Fiscalía General de la Nación. Le envió a la Fiscalía lo que hace dos años yo le había dado a la fiscal General de la Nación y solo hasta hace un par de días, la Fiscalía me llamó a testificar”, precisó.

Con respecto a las indagaciones que adelanta la Corte, el exdirector de la Dian explicó que los congresistas a los que señaló están siendo investigados por tráfico de influencias, pero en ningún momento afirmó que en todos los casos haya existido presiones u ofrecimientos de parte de los legisladores para ubicar personas en las entidades aduaneras. “Solo que me parecía digna de investigación esa relación”, dijo.

Debido a que en algunos casos no hubo presión demostrada, a muchos de los congresistas se les dejó de investigar. Sin embargo, posteriormente, la Corte encontró mérito para continuar con las indagaciones contra varios congresistas, como Roy Barreras o Jairo Castellanos, y también incorporó a personas que no habían sido mencionadas por Reyes, como la exesposa de Roy Barreras, Gloria Elena Arizabaleta Corral, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, según detalló Reyes en la entrevista.

La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que investigue los hechos denunciados por Luis Carlos Reyes - crédito Visuales IA
La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que investigue los hechos denunciados por Luis Carlos Reyes - crédito Visuales IA

Según el exministro de Comercio, cuenta con todo tipo de material probatorio que sostiene sus denuncias. Entre las evidencias hay chats, hojas de vida y testigos. De hecho, en su momento, aseguró que Adelina Covo lo visitó en su oficina con Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Petro —actualmente investigado por varios delitos, entre ellos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos—, y le entregó un sobre de manila con hojas de vida para ocupar cargos en las aduanas de Barranquilla y Cartagena.

Aseguró que de ese episodio hay un testigo: una persona que hizo parte de su equipo de trabajo. En conversación con Infobae Colombia, afirmó que esa persona respalda sus denuncias y que, si así lo decide la Fiscalía, podría ser citada a declarar al respecto.

“Esa persona respalda lo que yo he dicho. La Fiscalía acaba de abrir la investigación sobre Benedetti y Adelina Covo. Entiendo que el primer testimonio fue el mío, así que ya sería decisión de la Fiscalía llamar a esa persona a testificar”, dijo.

Luis Carlos Reyes celebró el hecho de que la Fiscalía esté investigando su denuncia y lo haya llamado a testificar - crédito Luisa González/Reuters
Luis Carlos Reyes celebró el hecho de que la Fiscalía esté investigando su denuncia y lo haya llamado a testificar - crédito Luisa González/Reuters

Debido a los hechos que denunció hace años, el exministro ha sido víctima de hostigamientos y amenazas que han puesto en riesgo a su familia. “Estando en la sala de mi casa, me empezaron a apuntar a mí y a mi familia con un láser, primero en la cabeza, luego en el pecho, luego en la cabeza de mis hijos”, recordó.

Su situación de riesgo también está en manos de la Fiscalía, que está investigando las amenazas en su contra, mientras el exdirector mantiene un esquema de protección para él y su familia.

En todo caso, celebró el hecho de que el ente acusador haya puesto su atención en las denuncias que hizo, a pesar de que ha pasado un largo tiempo desde que decidió exponer esas presuntas irregularidades.

Lo que está haciendo la Fiscalía es por primera vez moverse, mosquearse para abrir la investigación sobre los vínculos entre Armando Benedetti y estos recomendados de aduanas”, añadió.

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