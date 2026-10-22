Colombia

Ejército destruyó laboratorio atribuido al ELN, que producía más de cuatro toneladas de cocaína al mes en Norte de Santander

En el momento de la operación, las autoridades lograron la incautación de más de una tonelada del alcaloide

El Ejército Nacional reportó la destrucción de un laboratorio atribuido al ELN en Sardinata, Norte de Santander, donde fueron incautados más de 1.100 kilogramos de cocaína - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional reportó la destrucción de un laboratorio atribuido al ELN en Sardinata, Norte de Santander, donde fueron incautados más de 1.100 kilogramos de cocaína - crédito Ejército Nacional
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El Ejército Nacional informó que destruyó un laboratorio para el procesamiento de cocaína que estaba ubicado en la vereda San Roque, área rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Allí mismo, decomisó 1.149 kilogramos del estupefaciente, que habría sido producidos por integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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La institución comunicó que la operación estuvo a cargo del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (ConatT), con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial, la infraestructura tenía capacidad para producir hasta 1.000 kilogramos de cocaína por semana, equivalentes a cerca de cuatro toneladas mensuales.

La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, que expresó: “¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus laboratorios, incautar su cocaína, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia".

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La infraestructura localizada en la vereda San Roque tenía capacidad para producir hasta cuatro toneladas de cocaína al mes, según información oficial - crédito @ABEDELAESPRIELLA/X
La infraestructura localizada en la vereda San Roque tenía capacidad para producir hasta cuatro toneladas de cocaína al mes, según información oficial - crédito @ABEDELAESPRIELLA/X

Hallaron cocaína, acetona e infraestructura para procesar el alcaloide

En las dos edificaciones que componían el laboratorio, las tropas encontraron 1.149 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 701 kilogramos de insumos sólidos, 1.420 galones de acetona y 2.025 galones de insumos líquidos.

También incautaron seis extractores de aire, dos equipos de destilación, dos calentadores industriales y tres extractores de líquidos, elementos que, según el Ejército, se utilizaban en la fabricación del narcótico.

Las autoridades confirmaron un ataque a las finanzas del ELN - crédito @ABDELAESPREILLA/X
Las autoridades confirmaron un ataque a las finanzas del ELN - crédito @ABDELAESPREILLA/X

La institución calculó que el alcaloide decomisado equivalía a cerca de 1.149.000 dosis destinadas a mercados ilegales.

Según información de inteligencia militar citada por el Ejército, la cocaína que se producía en el lugar hacía parte de una presunta cadena internacional de narcotráfico que usaría las costas de La Guajira como punto de salida.

La ruta, de acuerdo con la institución, tendría como destino final el estado de Florida, Estados Unidos, mediante lanchas rápidas tipo Go Fast y trayectos marítimos que pasarían por Costa Rica y República Dominicana.

El Ejército estimó que la operación generó una afectación de $1.067 millones a las finanzas ilícitas de la estructura armada.

Durante la misma jornada, el presidente y la institución también confirmaron la destrucción de otro complejo presuntamente destinado al procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de Taminango, departamento de Nariño, que sería utilizado por estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tropas de la Vigésima Tercera Brigada destruyeron en Taminango, Nariño, un complejo que tendría capacidad para procesar hasta una tonelada mensual de cocaína - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Tropas de la Vigésima Tercera Brigada destruyeron en Taminango, Nariño, un complejo que tendría capacidad para procesar hasta una tonelada mensual de cocaína - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante la operación, tropas de la Vigésima Tercera Brigada hallaron cerca de 500 kilogramos de cocaína en estado líquido, además de insumos químicos, equipos industriales y sistemas de prensado, pesaje, secado y sellado.

Según el reporte del jefe de Estado, la infraestructura tenía capacidad para producir hasta una tonelada de cocaína al mes, con un valor estimado de cerca de $4.000 millones en mercados internacionales. El Ejército señaló que la droga tendría como destino rutas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Cayó alias Resorte, señalado cabecilla de finanzas del ELN en Norte de Santander

Horas antes, el Ejército confirmpo la muerte de alias Resorte, identificado por el Ejército como cabecilla de finanzas del frente urbano Reynaldo Ardila Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), durante una operación en zona rural de Chinácota, Norte de Santander.

El operativo tuvo lugar en la vereda Palo Colorado y fue desarrollado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar de Norte de Santander, con apoyo del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 2 y en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional.

Según el Ejército, los uniformados sostuvieron un combate de encuentro en el que murió el hombre. En el lugar incautaron una pistola calibre nueve milímetros, un proveedor, munición, dos teléfonos celulares y una camioneta.

Alias Resorte murió durante una operación en Chinácota, Norte de Santander; el Ejército lo identificó como cabecilla de finanzas del frente urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Alias Resorte murió durante una operación en Chinácota, Norte de Santander; el Ejército lo identificó como cabecilla de finanzas del frente urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El neutralizado tenía antecedentes por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio.

Las autoridades señalaron que habría iniciado actividades criminales en 2017 como integrante del autodenominado Ejército Popular de Liberación (EPL). Desde 2025, según el reporte, sería responsable de recaudar dinero procedente de extorsiones y secuestros para la estructura urbana del ELN.

También lo señalaron de coordinar homicidios y actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes en Cúcuta y su área metropolitana. Además, la institución le atribuyó una presunta participación en el secuestro de dos periodistas de un diario regional de Norte de Santander en 2020.

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