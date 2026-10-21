Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran en el James L. Knight Center de Miami como clausura de la Semana de la Música Latina, el jueves 22 de octubre - crédito @telemundo/Instagram

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Como cierre de la Semana de la Música Latina Billboard, que reunió a distintos actores de la industria musical del continente en Miami, Estados Unidos, entre el 19 y el 21 de octubre con showcases y conversatorios, el evento tendrá este jueves 22 su gala central: los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La ceremonia se realizará en el James L. Knight Center de Miami.

El talento colombiano vuelve a tener una presencia destacada en esta edición, encabezado por Karol G. La artista suma nueve nominaciones y es la cantante con más menciones de la gala.

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Karol G encabeza la representación femenina en la ceremonia con un total de nueve nominaciones - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La antioqueña compite en categorías de peso como Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, en la modalidad solista, además de disputar el nuevo premio Artista de los Fans. Además, su tema Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís, que forma parte de su LP Tropicoqueta quedó postulado en las categorías Latin Airplay Canción del Año y Canción Latin Pop del Año.

Shakira también figura entre las candidatas colombianas, con cinco nominaciones. La barranquillera, que acaba de cerrar su residencia europea en Madrid, aspira a los premios Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Pop del Año, en la categoría solista. Su colaboración con Beéle, Algo Tú, compite además por Canción Latin Pop del Año.

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Los dos artistas barranquilleros presentaron en plataformas digitales su esperado audiovisual, rodado en las calles de la Arenosa durante el pasado Carnaval - crédito @shakira/YouTube

El propio Beéle empató a Shakira llegando a las cinco nominaciones, destacando especialmente su nominación en una de las categorías más codiciadas de la velada: la de Álbum del Año, por BORONDO, midiéndose contra Omar Courtz, Rosalía, y el álbum conjunto de Peso Pluma y Tito Double P.

Los nominados nacionales los completan Kali Uchis y W Sound (integrado por Westcol y Ovy On The Drums) que suman tres nominaciones cada uno; Kapo es finalista en dos categorías, mientras que Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Morat, Carlos Vives, Fonseca y Grupo Niche figuran con una nominación cada uno.

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Peso Pluma, el principal favorito de la velada

Peso Pluma se posiciona como el artista con mayor cantidad de candidaturas al sumar 17 menciones en los Billboard de la Música Latina - crédito Rob Grabowski/Invision/AP

A nivel general, el mexicano Peso Pluma lidera la lista total de finalistas con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15. En tercer lugar se ubica Fuerza Regida, con 12 menciones, entre ellas Artista del Año, Artista Global 200 y Artista Regional Mexicano, Dúo o Grupo. Su canción Marlboro Rojo compite en cuatro categorías, incluidas Canción Latina del Año, Canción del Año y Canción en Streaming del Año.

Prince Royce suma ocho nominaciones, entre ellas Artista Tropical del Año, Solo y Canción Tropical del Año, mientras que Bad Bunny reúne siete, muy por debajo de las 27 que acumuló en la edición anterior. Rosalía aparece con seis menciones gracias a su álbum Lux, nominado a Top Latin Album del Año y Top Latin Pop Album del Año.

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La categoría principal, Artista del Año, la disputan Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma y Tito Double P.

En total se entregarán 47 premios distribuidos entre los principales géneros de la música latina, entre ellos pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano. Los finalistas se definieron según el desempeño en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026, con base en reproducciones en streaming, ventas digitales, radio y giras.

Una nueva categoría permite que el público elija a un ganador

Por primera vez en la historia de los premios, los Premios Billboard de la Música Latina incorporan la categoría Artista de los Fans, la única definida por votación popular y no por el desempeño en listas. Compiten los cinco artistas con más nominaciones de esta edición: Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P.

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La votación está abierta en la página oficial de Telemundo, con un máximo de 20 votos diarios por persona, y cierra el jueves 22 de octubre alrededor de las 7:00 p. m., hora del Colombia, poco antes del inicio de la gala.

La noche también incluirá cuatro reconocimientos especiales. Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia; Rosalía, con seis nominaciones en su carrera, ingresará al Salón de la Fama; Rubén Blades será distinguido con el Premio Billboard Ícono, y Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria.

Rubén Blades, Rosalía, Cristian Castro y Fuerza Regida reciben homenajes especiales por sus aportes a la industria musical latinoamericana - crédito @telemundo/Instagram

El evento se celebrará este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. En Colombia será transmitido a través de Telemundo Internacional en televisión por suscripción, mientras que para las aplicaciones la transmisión correrá a cargo de Universal+.

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La transmisión central de la gala dará inicio a las 7:00 p. m., hora de Colombia. Antes del show, un especial de alfombra azul y cobertura previa comenzará a las 6:00 p. m.

El espectáculo incluirá 16 presentaciones musicales, entre ellas estrenos mundiales de Víctor Manuelle junto a Elvis Crespo, RIZA con Pablo Alborán y Manuel Turizo, además de los debuts televisivos de Tito Double P, Xavi, Ozuna, Wisin y Ivy Queen, Nanpa Básico y Melymel, y La Nueva Ola de Cumbia. También se presentará una colaboración entre Cristian Castro y Ha*Ash, una actuación de Fuerza Regida junto a Chuyin y el debut de Santos Bravos —de paso reciente por el Festival Estéreo Picnic— en la gala.

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La presentación de la gala estará a cargo de Carmen Villalobos, que repite en el rol tras su participación en la edición de 2024, esta vez acompañada del mexicano Javier Poza.

Categorías generales de artistas

Artista del Año:

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut:

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año:

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año:

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año:

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Categorías de Canciones

Beele y W Sound fueron nominados a Canción latina del Año con "La Plena" - crédito cortesía Jaque

Global 200 Canción Latina del Año:

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix)

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Rosalía y Yahritza y Su Esencia - La Perla

W Sound, Beéle y Ovy On The Drums - La Plena (W Sound 05)

“Hot Latin Song” Canción del Año:

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Herencia de Grandes - Ya Borracho

Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Peso Pluma y Tito Double P - dopamina

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año:

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix)

Peso Pluma y Tito Double P - 7-3

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Peso Pluma y Tito Double P - dopamina

Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO - chiclona

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino Hot Latin Songs Artist of the Year, Male:

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina:

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo:

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año:

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay:

Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas

Prince Royce - I Want It That Way

Romeo Santos y Prince Royce - Dardos

Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay:

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Streaming:

Emmanuel Cortes - Amor

Fuerza Regida - ANSIEDAD

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Categoría de álbumes

Top Latin Album del Año

Beéle - BORONDO

Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA

Rosalía - LUX

Artista Top Latin Albums del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista Top Latin Albums del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

Artista Top Latin Albums del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Dos De Tamaulipas

Sello Discográfico Top Latin Albums del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Categoría Latin Pop

Artista Latin Pop del Año, Solista

Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo

Maná

Matisse

Morat

Rawayana

Reik

Canción Latin Pop del Año

Alejandro Sanz y Carín León - El Vino de Tu Boca

Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas

Maluma - BRONCEADOR

Rauw Alejandro - Besito en La Frente

Shakira y Beéle - ALGO TÚ

Sello Discográfico Latin Pop Airplay del Año

AP Global

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum Top Latin Pop del Año

Becky G - Baraja Bendita

Fred again.. y Latin Mafia - 9 months & 50 hours

Karol G - No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Kevin Kaarl - Hasta el Fin Del Mundo

Rosalía - LUX

Sello Discográfico Top Latin Pop Albums del Año

Columbia

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Categoría Tropical

Carlos Vives y Grupo Niche aparecieron nominados en las categorías tropicales de los Billboard de la Música Latina 2026 - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Artista Tropical del Año, Solista

Carlos Vives

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año

Daddy Yankee - Sonríele

Marc Anthony y Wisin - Que Me Quiera Má

Prince Royce - I Want It That Way

Romeo Santos y Prince Royce - Dardos

Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico Tropical Airplay del Año

HYBE Latin America

Rimas

RMGroup

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

Dalvin La Melodía - La Bachata Volvió

Fonseca - Antes Que El Tiempo Se Vaya

LA LOM - Live at Thalia Home

Romeo Santos y Prince Royce - Better Late Than Never

Victor Manuelle - La Parranda Es Mía (EP)

Sello Discográfico Top Tropical Albums del Año

Concord

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Categoría Regional Mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Dareyes de La Sierra

Junior H

Neton Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

Emmanuel Cortes - Amor

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Herencia de Grandes - Ya Borracho

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Xavi y Grupo Frontera - No Capea

Sello Discográfico Regional Mexican Airplay del Año

Afinarte

Azteca

Music VIP

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES

Dareyes de La Sierra - Redención

Junior H y Gael Valenzuela - DEPR</3$$ED MFKZ

Oscar Maydon - Rico o Muerto

Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA

Sello Discográfico Top Regional Mexican Albums del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Categoría Latin Rhythm

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

Bad Bunny

Karol G

Omar Courtz

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo

Baby Rasta y Gringo

Gente de Zona

Jowell y Randy

W Sound (Westcol/Ovy On The Drums)

Wisin & Yandel

Canción Latin Rhythm del Año

Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Feid - Se Lo Juro Mor

J Balvin y Jay Wheeler - Si Te Vas

Ryan Castro, Kapo y Gangsta - LA VILLA

W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums - 5 Estrellas (W Sound 23)

Sello Discográfico Latin Rhythm Airplay del Año

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum Top Latin Rhythm del Año

Beéle - BORONDO

Jay Wheeler - La Voz Favorita

Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra: Capítulo 0

Victor Mendivil - Tutankamon

Sello Discográfico Top Latin Rhythm Albums del Año

5020

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Categorías de compositor, productor y editorial

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

Risamar Publishing, BMI

RSM Publishing, ASCAP

Street Mob ENT, BMI

Universal Music Corp., ASCAP

Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

Ernesto “Neto” Fernández

Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres