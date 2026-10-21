Colombia

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

La cantante antioqueña aspira a galardones como Artista del Año y Gira del Año. Peso Pluma es el más nominado de esta edición, seguido por Tito Double P y Fuerza Regida

- crédito @telemundo/Instagram
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran en el James L. Knight Center de Miami como clausura de la Semana de la Música Latina, el jueves 22 de octubre - crédito @telemundo/Instagram
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Como cierre de la Semana de la Música Latina Billboard, que reunió a distintos actores de la industria musical del continente en Miami, Estados Unidos, entre el 19 y el 21 de octubre con showcases y conversatorios, el evento tendrá este jueves 22 su gala central: los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La ceremonia se realizará en el James L. Knight Center de Miami.

El talento colombiano vuelve a tener una presencia destacada en esta edición, encabezado por Karol G. La artista suma nueve nominaciones y es la cantante con más menciones de la gala.

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Karol G encabeza la representación femenina en la ceremonia con un total de nueve nominaciones - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
Karol G encabeza la representación femenina en la ceremonia con un total de nueve nominaciones - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La antioqueña compite en categorías de peso como Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, en la modalidad solista, además de disputar el nuevo premio Artista de los Fans. Además, su tema Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís, que forma parte de su LP Tropicoqueta quedó postulado en las categorías Latin Airplay Canción del Año y Canción Latin Pop del Año.

Shakira también figura entre las candidatas colombianas, con cinco nominaciones. La barranquillera, que acaba de cerrar su residencia europea en Madrid, aspira a los premios Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Pop del Año, en la categoría solista. Su colaboración con Beéle, Algo Tú, compite además por Canción Latin Pop del Año.

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Los dos artistas barranquilleros presentaron en plataformas digitales su esperado audiovisual, rodado en las calles de la Arenosa durante el pasado Carnaval - crédito @shakira/YouTube

El propio Beéle empató a Shakira llegando a las cinco nominaciones, destacando especialmente su nominación en una de las categorías más codiciadas de la velada: la de Álbum del Año, por BORONDO, midiéndose contra Omar Courtz, Rosalía, y el álbum conjunto de Peso Pluma y Tito Double P.

Los nominados nacionales los completan Kali Uchis y W Sound (integrado por Westcol y Ovy On The Drums) que suman tres nominaciones cada uno; Kapo es finalista en dos categorías, mientras que Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Morat, Carlos Vives, Fonseca y Grupo Niche figuran con una nominación cada uno.

Peso Pluma, el principal favorito de la velada

Peso Pluma se posiciona como el artista con mayor cantidad de candidaturas al sumar 17 menciones en los Billboard de la Música Latina - crédito Rob Grabowski/Invision/AP
Peso Pluma se posiciona como el artista con mayor cantidad de candidaturas al sumar 17 menciones en los Billboard de la Música Latina - crédito Rob Grabowski/Invision/AP

A nivel general, el mexicano Peso Pluma lidera la lista total de finalistas con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15. En tercer lugar se ubica Fuerza Regida, con 12 menciones, entre ellas Artista del Año, Artista Global 200 y Artista Regional Mexicano, Dúo o Grupo. Su canción Marlboro Rojo compite en cuatro categorías, incluidas Canción Latina del Año, Canción del Año y Canción en Streaming del Año.

Prince Royce suma ocho nominaciones, entre ellas Artista Tropical del Año, Solo y Canción Tropical del Año, mientras que Bad Bunny reúne siete, muy por debajo de las 27 que acumuló en la edición anterior. Rosalía aparece con seis menciones gracias a su álbum Lux, nominado a Top Latin Album del Año y Top Latin Pop Album del Año.

La categoría principal, Artista del Año, la disputan Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma y Tito Double P.

En total se entregarán 47 premios distribuidos entre los principales géneros de la música latina, entre ellos pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano. Los finalistas se definieron según el desempeño en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026, con base en reproducciones en streaming, ventas digitales, radio y giras.

Una nueva categoría permite que el público elija a un ganador

Por primera vez en la historia de los premios, los Premios Billboard de la Música Latina incorporan la categoría Artista de los Fans, la única definida por votación popular y no por el desempeño en listas. Compiten los cinco artistas con más nominaciones de esta edición: Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P.

La votación está abierta en la página oficial de Telemundo, con un máximo de 20 votos diarios por persona, y cierra el jueves 22 de octubre alrededor de las 7:00 p. m., hora del Colombia, poco antes del inicio de la gala.

La noche también incluirá cuatro reconocimientos especiales. Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia; Rosalía, con seis nominaciones en su carrera, ingresará al Salón de la Fama; Rubén Blades será distinguido con el Premio Billboard Ícono, y Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria.

Rubén Blades, Rosalía, Cristian Castro y Fuerza Regida reciben homenajes especiales por sus aportes a la industria musical latinoamericana - crédito @telemundo/Instagram
Rubén Blades, Rosalía, Cristian Castro y Fuerza Regida reciben homenajes especiales por sus aportes a la industria musical latinoamericana - crédito @telemundo/Instagram

El evento se celebrará este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. En Colombia será transmitido a través de Telemundo Internacional en televisión por suscripción, mientras que para las aplicaciones la transmisión correrá a cargo de Universal+.

La transmisión central de la gala dará inicio a las 7:00 p. m., hora de Colombia. Antes del show, un especial de alfombra azul y cobertura previa comenzará a las 6:00 p. m.

El espectáculo incluirá 16 presentaciones musicales, entre ellas estrenos mundiales de Víctor Manuelle junto a Elvis Crespo, RIZA con Pablo Alborán y Manuel Turizo, además de los debuts televisivos de Tito Double P, Xavi, Ozuna, Wisin y Ivy Queen, Nanpa Básico y Melymel, y La Nueva Ola de Cumbia. También se presentará una colaboración entre Cristian Castro y Ha*Ash, una actuación de Fuerza Regida junto a Chuyin y el debut de Santos Bravos —de paso reciente por el Festival Estéreo Picnic— en la gala.

La presentación de la gala estará a cargo de Carmen Villalobos, que repite en el rol tras su participación en la edición de 2024, esta vez acompañada del mexicano Javier Poza.

Categorías generales de artistas

Artista del Año:

  • Bad Bunny 
  • Fuerza Regida 
  • Karol G 
  • Peso Pluma 
  • Tito Double P 

Artista del Año, Debut:

  • El De Las R’s 
  • Emmanuel Cortes 
  • Gael Valenzuela 
  • Herencia de Grandes 
  • Omar Courtz 

Gira del Año:

  • Bad Bunny 
  • Karol G
  • Pitbull 
  • Ricardo Arjona 
  • Shakira 

Artista Crossover del Año:

  • Bruno Mars 
  • Burna Boy 
  • DJ Snake 
  • Shenseea 
  • Steve Aoki 

Global 200 Artista Latino del Año:

  • Bad Bunny 
  • Beéle 
  • Fuerza Regida 
  • Karol G 
  • Shakira 

Categorías de Canciones

Beele y W Sound alcanzaron el billón de reproducción en Spotify con su éxito "La Plena" - crédito cortesía Jaque
Beele y W Sound fueron nominados a Canción latina del Año con "La Plena" - crédito cortesía Jaque

Global 200 Canción Latina del Año:

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix)
  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo 
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño
  • Rosalía y Yahritza y Su Esencia - La Perla
  • W Sound, Beéle y Ovy On The Drums - La Plena (W Sound 05) 

“Hot Latin Song” Canción del Año:

  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo 
  • Herencia de Grandes - Ya Borracho
  • Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame 
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño
  • Peso Pluma y Tito Double P - dopamina

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año:

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix) 
  • Peso Pluma y Tito Double P - 7-3
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño 
  • Peso Pluma y Tito Double P - dopamina
  • Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO - chiclona 

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino Hot Latin Songs Artist of the Year, Male:

  • Bad Bunny
  • Junior H 
  • Omar Courtz 
  • Peso Pluma 
  • Tito Double P 

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina:

  • Kali Uchis 
  • Karol G 
  • RaiNao 
  • Rosalía 
  • Shakira 

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo:

  • Fuerza Regida 
  • Grupo Frontera 
  • Herencia de Grandes 
  • Hermanos Espinoza 
  • Los Dos De Tamaulipas 

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año:

  • Double P Records 
  • Interscope Capitol  
  • Rimas 
  • Sony Music Latin 
  • Warner Latina 

Canción del Año, Latin Airplay:

  • Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music  Sessions, Vol. 0/66
  • Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas
  • Prince Royce - I Want It That Way
  • Romeo Santos y Prince Royce - Dardos
  • Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay:

  • Interscope Capitol  
  • Rimas 
  • Sony Music Latin 
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina 

Canción del Año, Streaming:

  • Emmanuel Cortes - Amor 
  • Fuerza Regida - ANSIEDAD 
  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo 
  • Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño

Categoría de álbumes

Top Latin Album del Año

  • Beéle - BORONDO
  • Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES
  • Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy
  • Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA
  • Rosalía - LUX

Artista Top Latin Albums del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Artista Top Latin Albums del Año, Femenina

  • Becky G
  • Kali Uchis
  • Karol G
  • Rosalía
  • Young Miko

Artista Top Latin Albums del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Los Dos De Tamaulipas

Sello Discográfico Top Latin Albums del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Categoría Latin Pop

Artista Latin Pop del Año, Solista

  • Danny Ocean
  • Kali Uchis
  • Kapo
  • Rosalía
  • Shakira

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo

  • Maná
  • Matisse
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik

Canción Latin Pop del Año

  • Alejandro Sanz y Carín León - El Vino de Tu Boca
  • Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas
  • Maluma - BRONCEADOR
  • Rauw Alejandro - Besito en La Frente
  • Shakira y Beéle - ALGO TÚ

Sello Discográfico Latin Pop Airplay del Año

  • AP Global
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum Top Latin Pop del Año

  • Becky G - Baraja Bendita
  • Fred again.. y Latin Mafia - 9 months & 50 hours
  • Karol G - No Me Arrepiento de Sentir Tanto
  • Kevin Kaarl - Hasta el Fin Del Mundo
  • Rosalía - LUX

Sello Discográfico Top Latin Pop Albums del Año

  • Columbia
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Categoría Tropical

Carlos Vives y Grupo Niche lanzan versión salsera de La Tierra del Olvido - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
Carlos Vives y Grupo Niche aparecieron nominados en las categorías tropicales de los Billboard de la Música Latina 2026 - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Artista Tropical del Año, Solista

  • Carlos Vives
  • Jerry Rivera
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
  • Grupo Niche
  • La Sonora Dinamita
  • Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Daddy Yankee - Sonríele
  • Marc Anthony y Wisin - Que Me Quiera Má
  • Prince Royce - I Want It That Way
  • Romeo Santos y Prince Royce - Dardos
  • Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico Tropical Airplay del Año

  • HYBE Latin America
  • Rimas
  • RMGroup
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

  • Dalvin La Melodía - La Bachata Volvió
  • Fonseca - Antes Que El Tiempo Se Vaya
  • LA LOM - Live at Thalia Home
  • Romeo Santos y Prince Royce - Better Late Than Never
  • Victor Manuelle - La Parranda Es Mía (EP)

Sello Discográfico Top Tropical Albums del Año

  • Concord
  • Sony Music Latin
  • The Orchard
  • Universal Music Enterprises
  • Universal Music Latin Entertainment

Categoría Regional Mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Dareyes de La Sierra
  • Junior H
  • Neton Vega
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

  • Emmanuel Cortes - Amor
  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo
  • Herencia de Grandes - Ya Borracho
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño
  • Xavi y Grupo Frontera - No Capea

Sello Discográfico Regional Mexican Airplay del Año

  • Afinarte
  • Azteca
  • Music VIP
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

  • Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES
  • Dareyes de La Sierra - Redención
  • Junior H y Gael Valenzuela - DEPR</3$$ED MFKZ
  • Oscar Maydon - Rico o Muerto
  • Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA

Sello Discográfico Top Regional Mexican Albums del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Categoría Latin Rhythm

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

  • Bad Bunny
  • Karol G
  • Omar Courtz
  • Ozuna
  • Rauw Alejandro

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo

  • Baby Rasta y Gringo
  • Gente de Zona
  • Jowell y Randy
  • W Sound (Westcol/Ovy On The Drums)
  • Wisin & Yandel

Canción Latin Rhythm del Año

  • Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
  • Feid - Se Lo Juro Mor
  • J Balvin y Jay Wheeler - Si Te Vas
  • Ryan Castro, Kapo y Gangsta - LA VILLA
  • W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums - 5 Estrellas (W Sound 23)

Sello Discográfico Latin Rhythm Airplay del Año

  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum Top Latin Rhythm del Año

  • Beéle - BORONDO
  • Jay Wheeler - La Voz Favorita
  • Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra: Capítulo 0
  • Victor Mendivil - Tutankamon

Sello Discográfico Top Latin Rhythm Albums del Año

  • 5020
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Categorías de compositor, productor y editorial

Compositor del Año

  • Armenta
  • Bad Bunny
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

  • Risamar Publishing, BMI
  • RSM Publishing, ASCAP
  • Street Mob ENT, BMI
  • Universal Music Corp., ASCAP
  • Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

  • Ernesto “Neto” Fernández
  • Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

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