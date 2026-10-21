Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Jhon Arias jugará nuevamente ante su exequipo, aspirando al cupo de la final en la Copa Libertadores 2026 - crédito Reuters

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la semifinal de la Conmebol Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Fluminense, ambos equipos de Brasil. En el Verdão juega el colombiano Jhon Arias, mientras que en el equipo de Río de Janeiro la cuota cafetera corre por cuenta del defensor Julián Millán y el volante Kevin Serna.

El partido de ida, jugado en el estadio Maracaná, terminó 2-1 a favor de Palmeiras, que tiene la oportunidad ante su gente de sellar el paso a la final, la segunda de forma consecutiva. El partido está programado para las 7:30 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias.