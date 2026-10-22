Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, se refirió a los comentarios que suelen recibir las parejas de los futbolistas - crédito @anitacaicedoh95/Instagram

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Ana Caicedo compartió una reflexión sobre los comentarios que reciben las parejas de futbolistas profesionales a partir de su relación con Rafael Santos Borré, delantero colombiano que actualmente juega en River Plate.

La comunicadora social y periodista publicó el martes 20 de octubre de 2026 una serie de mensajes en Instagram sobre las opiniones que, según planteó, suelen surgir alrededor de la vida de las esposas de jugadores.

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“Hay cosas que antes me daban ganas de explicar y hoy simplemente las ignoro. Ser esposa de un futbolista viene con muchas opiniones de regalo. Con el tiempo aprendí cuáles escuchar y cuáles dejar pasar”, escribió.

En la publicación, Caicedo enumeró siete situaciones a las que se ha enfrentado y respondió a cada una con una reflexión:

“Que alguien piense que no sé de fútbol: llevo años estudiándolo, viviéndolo y hablando con él”. “Que alguien piense que ser esposa de un futbolista es vivir de vacaciones: hay mucho de esta vida que no llega a las fotos”. “Que alguien opine de los videos que grabo: si me divierte, me conecta con ustedes y además puedo contar una historia, pues lo sigo haciendo”. “Que nuestra vida parezca inestable desde afuera: yo ya aprendí que cambiar de ciudad también puede ser una forma de crecer”. “La opinión de quien solo vio 90 minutos: porque yo sé todo lo que pasó mucho antes de que comenzara el partido”. “Volver a empezar: ya sé hacer maletas, armar una casa y encontrar mi lugar otra vez”. “Que mi vida sea diferente a la de otras personas: aprendí que no necesito explicarla para saber que es mía”.

La respuesta de Ana Caicedo, pareja de Rafael Santos Borré, sobre el comentario de que las parejas de los futbolistas no saben de fútbol - crédito @anitacaicedoh95/Instagram

La periodista cerró el mensaje con una fotografía junto a Borré y otra reflexión: “Al final, hay cosas que antes me preocupaban. Hoy simplemente no, porque cuando aprendes a confiar en tu camino, la opinión de afuera pesa mucho menos”.

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Ana Caicedo y Rafael Santos Borré se conocieron en Deportivo Cali

La relación entre Ana Caicedo y Rafael Santos Borré comenzó antes de los títulos, los goles decisivos y el primer paso del delantero por River Plate.

En una entrevista publicada por Infobae el 20 de octubre de 2020, Caicedo contó que ambos se conocieron cuando Borré integraba la Reserva de Deportivo Cali y ella todavía cursaba el colegio, con orientación en periodismo. La periodista acudió al club junto a una compañera para entrevistar a integrantes del cuerpo técnico, pero no lograban ubicar a Leonel Álvarez, entonces entrenador del equipo.

La reflexión final de Ana Caicedo, pareja de Rafael Santos Borré, sobre los comentarios que reciben siendo parejas de los futbolistas - crédito @anitacaicedoh95/Instagram

En ese contexto se cruzaron con Borré y le pidieron ayuda. “Me pareció lindo, pero quedó ahí”, recordó Caicedo. Semanas después, un amigo en común los puso en contacto a través de Twitter. Sus vacaciones coincidieron y comenzaron a verse.

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Uno de los momentos complejos de la pareja ocurrió durante la estadía del futbolista en Villarreal, donde jugó a préstamo. Según relató Caicedo a Infobae, Borré recibió la noticia de que no continuaría en el plantel y llegó a considerar la posibilidad de dejar el fútbol. Ella recordó que el delantero volvió a casa “cabizbajo, y llorando” y que lo alentó a continuar con su carrera.

River Plate consolidó la etapa de la pareja en Argentina

Borré llegó a River Plate en 2017, en una etapa que modificó su carrera deportiva y consolidó la vida de la pareja en Buenos Aires. Caicedo ya había vivido en la ciudad mientras estudiaba periodismo y lo acompañó durante su adaptación al fútbol argentino.

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En septiembre de 2020, el delantero anunció que sería padre durante un festejo ante São Paulo por la Copa Libertadores. Días más tarde, Caicedo confirmó que esperaban a Guadalupe y que la niña nacería en Argentina.

Rafael Santos Borré enfrentando a Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Juan Mabromata/AFP

“El hijo que vamos a tener con Rafa va a ser argentino”, dijo en declaraciones al programa Súper Fútbol, de TyC Sports, que fueron recogidas por Infobae el 22 de septiembre de ese año.

La trayectoria de Borré llevó a la pareja por Colombia, España, Alemania, Brasil y Argentina. El atacante pasó por Deportivo Cali, Atlético de Madrid, Villarreal, River Plate, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen e Internacional de Porto Alegre, antes de regresar al club de Núñez en julio de 2026.

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