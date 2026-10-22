Los colombianos Ángel Barajas y Camilo Vera disputarán la final del all-around en el Mundial de Gimnasia 2026: así puede ver la disputa por el título

Camilo Vera y Ángel Barajas disputarán la final del Mundial de Gimnasia 2026 representando a Colombia - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Ángel Barajas y Camilo Vera disputarán este jueves 22 de octubre de 2026 la final masculina del concurso completo individual —conocido como all-around— del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se realiza en el Rotterdam Ahoy de Róterdam, Países Bajos.

La competencia comenzará a las 12:30 p. m., hora de Colombia, y reunirá a los 24 gimnastas con mejores resultados de la ronda clasificatoria.

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Los dos colombianos llegaron a la definición del all-around, una prueba que exige competir en los seis aparatos de la gimnasia artística masculina: suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija; el campeón será el gimnasta que acumule la mayor puntuación tras completar todas sus rutinas.

Ángel Barajas sumó 82,831 puntos y quedó ubicado en el noveno puesto de la clasificación, mientras que Camilo Vera obtuvo 82,764 unidades, resultado con el que terminó décimo. Sus marcas les permitieron ingresar entre los 24 finalistas de la prueba.

Ángel Barajas disputará la final masculina del concurso completo individual (all-around), en la que competirá en los seis aparatos de la gimnasia artística - crédito Yves Herman/Reuters

La presencia de ambos en la final individual llega después de la actuación de Colombia en la competencia masculina por equipos del martes 20 de octubre. El conjunto nacional, integrado por Barajas, Vera, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Juan Felipe Ramos y Jorman Álvarez, terminó octavo con 240,093 puntos, en la primera final mundialista masculina por equipos de la gimnasia artística colombiana.

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El acceso a la final fue posible tras una clasificación en la que Colombia ocupó el octavo lugar con 242,727 puntos, el último cupo disponible para la definición. En la final, las calificaciones comenzaron desde cero y el equipo registró 40,066 en suelo, 38,565 en caballo con arzones, 39,266 en anillas, 41,365 en salto, 39,232 en barras paralelas y 41,599 en barra fija.

Este último aparato aportó la mayor nota colectiva, aunque el total de 240,093 no alcanzó para superar a Japón, Rusia y China, los tres equipos que ocuparon el podio de la competencia mundial masculina de Róterdam.

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Camilo Vera disputará la final masculina del concurso completo individual (all-around), en la que competirá en los seis aparatos de la gimnasia artística - crédito Yves Herman/Reuters

La final de la competencia completa se podrá seguir por GymTV

La transmisión oficial de la final masculina del concurso completo estará disponible a través de GymTV, la plataforma digital de la Federación Internacional de Gimnasia. Los usuarios deben crear una cuenta gratuita en el sitio oficial del servicio, que ofrece las señales en vivo y las repeticiones de las sesiones del Mundial de Róterdam.

Después del concurso completo, Barajas y Vera volverán a competir el domingo 25 de octubre en la final de barra fija. La prueba reunirá a los ocho mejores clasificados del aparato y representa otra oportunidad para los colombianos, que figuraron entre los principales puntajes de la ronda previa.

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La jornada de finales por aparatos comenzará a las 8:00 a. m., hora de Colombia. La definición de barra fija está programada para las 11:19 a. m.

La selección Colombia de Gimnasia Artística finalizó en la octava casilla del Mundial 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Barajas y Vera buscarán mejorar sus puntajes de la clasificación

Barajas obtuvo sus mejores resultados en la clasificación individual en la barra fija, aparato en el que registró 14,333 puntos, y en las barras paralelas, con 14,300. En la barra fija, los gimnastas realizan giros, sueltas y recepciones sobre una barra horizontal; las barras paralelas, por su parte, combinan elementos de fuerza, equilibrio y vuelos entre dos barras.

Vera también destacó en esos dos aparatos. El colombiano consiguió 14,166 puntos en barra fija y 14,333 en las barras paralelas durante la ronda clasificatoria. En el concurso completo, sin embargo, los finalistas deben sostener puntajes competitivos en las seis pruebas para acercarse a las medallas.

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Los principales registros de la clasificación quedaron en manos de los japoneses Oka Shinnosuke, con 85,098 puntos, y Hashimoto Daiki, con 84,632, además del ruso Arseni Dukhno, que acumuló 83,866. Esas cifras serán la referencia para la final, en la que Barajas y Vera buscarán superar sus resultados de la fase inicial.