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América de Cali acabó con la sorpresa de Barranquilla F.C. en la Copa BetPlay 2026 y clasificó a la semifinal del campeonato: este será su rival

El doblete de Tomás Ángel, junto con los goles de Edson Tortolero y Omar Bertel, eliminó al equipo que venció a Junior y Millonarios en las fases previas

América de Cali venció 4-0 a Barranquilla F.C. en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito @americadecali/Instagram
América de Cali venció 4-0 a Barranquilla F.C. en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito @americadecali/Instagram
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América de Cali clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026, al ganarle 4-0 a Barranquilla F.C., el miércoles 21 de octubre, en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico, con anotaciones de Tomás Ángel por duplicado a los minutos 68 y 43, Edson Tortolero al 45 y Omar Bertel al 7.

La serie se definió a juego único, es decir, no hubo ida y vuelta con localía para cada equipo en cada uno de los partidos, porque así lo determinó la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) para las fases de play-off de este campeonato. Sin embargo, a partir de la instancia de semifinales, es decir la que sigue, volverán los dos compromisos por enfrentamiento.

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El rival de América de Cali en las semifinales de la Copa BetPlay 2026 será Internacional de Bogotá, equipo que eliminó a Llaneros en los cuartos de final tras ganarle 4-1 en el estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá, el jueves 15 de octubre.

Con las anotaciones de Caballero, Dájome, Boné y Julio, el equipo bogotano eliminó al de Villavicencio, que solo tuvo la anotación de Ospina - crédito @interbogotaoficial/Instagram
Con las anotaciones de Caballero, Dájome, Boné y Julio, el equipo bogotano eliminó al de Villavicencio, que solo tuvo la anotación de Ospina - crédito @interbogotaoficial/Instagram

El equipo que avance del enfrentamiento entre América de Cali e Internacional de Bogotá enfrentará, en la final del torneo para levantar el título, al ganador de la serie entre Atlético Nacional y su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, partido que no tiene programación definida por la Dimayor a la fecha del 21.

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Atlético Nacional le gana 2-0 al DIM en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito @nacionaloficial
Atlético Nacional le ganó 3-2 al DIM en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito @nacionaloficial

Historial de los enfrentamientos entre América de Cali e Internacional de Bogotá

El historial entre América de Cali e Internacional de Bogotá, bajo la actual denominación del club capitalino, registra dos partidos oficiales. América ganó ambos encuentros: 3-0 el 17 de enero de 2026 y 2-0 el 26 de julio de 2026.

Internacional de Bogotá es el club que reemplazó a La Equidad desde la temporada 2026. Por eso, para establecer el historial completo de la rivalidad debe incorporarse la etapa anterior de la institución bogotana.

Según Vavel Colombia, cuando el equipo se llamaba La Equidad, disputó 31 partidos oficiales ante América de Cali: obtuvo 10 victorias, América ganó siete veces y se registraron 14 empates. El último duelo bajo esa denominación se jugó el 11 de octubre de 2025, con triunfo escarlata por 3-2.

Al unir ambas etapas, América de Cali e Internacional de Bogotá acumulan 33 enfrentamientos oficiales: el conjunto bogotano ganó 10, América de Cali suma nueve triunfos y hubo 14 empates.

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¿Cómo le ha ido a América de Cali en las finales de la Copa BetPlay, también conocida como Copa Colombia?

América de Cali no ha ganado la Copa Colombia, denominada Copa BetPlay Dimayor en sus ediciones recientes. Por lo tanto, el club no tiene títulos en este torneo ni rivales a los que haya vencido en una final para levantar el trofeo.

La única final que disputó el equipo escarlata fue la de 2024, frente a Atlético Nacional. En el partido de ida, jugado en Medellín, el conjunto antioqueño se impuso por 3-1. La revancha se disputó en el estadio Pascual Guerrero de Cali y fue suspendida cuando el marcador estaba 0-0, debido a incidentes en las tribunas.

La Dimayor declaró a Atlético Nacional campeón de la Copa BetPlay Dimayor 2024 y confirmó el 3-1 como resultado global de la serie. Con esa consagración, el cuadro verdolaga alcanzó su séptimo título en la competencia, mientras que América quedó como subcampeón por primera vez.

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