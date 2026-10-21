Colombia

Shakira y Karol G figuran entre las giras latinas más taquilleras de la historia, según Billboard: estas son las cifras y el listado completo

La clasificación histórica de Billboard Boxscore situó a las cantantes de Colombia en el podio ampliado del negocio de los espectáculos, con más de USD 1.295 millones entre las dos

Shakira y Karol G, entre las giras latinas más taquilleras: cuánto dinero recaudaron- crédito VisualesIA Infobae
Shakira y Karol G, entre las giras latinas más taquilleras: cuánto dinero recaudaron
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Shakira y Karol G se ubicaron entre los cuatro artistas latinos con mayor recaudación histórica en conciertos, con cifras expresadas en dólares, de acuerdo con la actualización de Billboard Boxscore publicada el 20 de octubre de 2026. Las dos colombianas aparecen en el podio de un listado liderado por Bad Bunny y que reúne datos de 25 figuras de la música latina, con registros de espectáculos desde mediados de la década de 1980.

La clasificación considera ingresos por presentaciones como artistas principales, sin incluir festivales, y añade el 50% de la facturación en los casos de giras compartidas.

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Shakira y Karol G, las únicas colombianas dentro del ranking

Shakira aparece en el tercer puesto del ranking, con una recaudación acumulada de USD 673,5 millones, 5,9 millones de asistentes y 244 conciertos informados. Su primer registro dentro de los archivos de Boxscore corresponde a una presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el 22 de noviembre de 1996, que generó USD 207.000.

Shakira ocupó el tercer lugar con USD 673,5 millones recaudados en 244 presentaciones informadas - crédito Europa Press
Shakira ocupó el tercer lugar con USD 673,5 millones recaudados en 244 presentaciones informadas - crédito Europa Press

La cantante colombiana quedó por detrás de Bad Bunny, que encabeza la lista con USD 1.200 millones, y de Luis Miguel, ubicado segundo con USD 724,5 millones. La diferencia entre el mexicano y Shakira es de USD 51 millones.

Karol G se situó en el cuarto lugar, con USD 621,7 millones en ingresos, cuatro millones de espectadores y 152 funciones reportadas. El primer concierto registrado en los datos de Boxscore fue el 19 de enero de 2018 en el club Envy Night Club de Elizabeth, Nueva Jersey, donde obtuvo USD 12.000.

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La distancia entre las dos artistas colombianas es de USD 51,8 millones. Ambas superaron las cifras acumuladas de Pitbull, Marc Anthony, RBD, Chayanne, Aventura y otros nombres con presencia sostenida en los escenarios de América y Europa.

Karol G alcanzó el cuarto puesto con USD 621,7 millones y cuatro millones de asistentes - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
Karol G alcanzó el cuarto puesto con USD 621,7 millones y cuatro millones de asistentes - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Bad Bunny supera los USD 1.200 millones en ingresos

El primer lugar pertenece a Bad Bunny, con USD 1.200 millones recaudados en 276 conciertos y una asistencia de 7,2 millones de personas. El puertorriqueño registró su primer dato en la base de Billboard el 27 de octubre de 2017, con un show de USD 325.000 en el Rosemont Theatre de Rosemont, Illinois.

Luis Miguel, segundo, acumula USD 724,5 millones, siete millones de asistentes y 743 conciertos, la cifra más alta de funciones entre los 25 artistas incluidos. Sus datos en Boxscore comienzan con una presentación de USD 164.000 en The Paramount de Nueva York, el 1 de noviembre de 1991.

El listado combina figuras con trayectorias iniciadas en distintas décadas y representantes de géneros como el reggaetón, el pop latino, la bachata, la música regional mexicana y las expresiones tradicionales mexicanas. Entre los seis ingresos nuevos desde la actualización de 2024 figuran Carín León, Peso Pluma, Fuerza Regida, Rauw Alejandro y Grupo Firme.

Bad Bunny lideró el listado con USD 1.200 millones, 276 conciertos y una asistencia de 7,2 millones de personas - crédito REUTERS/Tomas Cuesta
Bad Bunny lideró el listado con USD 1.200 millones, 276 conciertos y una asistencia de 7,2 millones de personas - crédito REUTERS/Tomas Cuesta

El ranking completo de las giras latinas con mayor recaudación

Todas las cifras corresponden a dólares estadounidenses.

1. Bad Bunny: USD 1.200 millones; 7,2 millones de asistentes; 276 conciertos.

2. Luis Miguel: USD 724,5 millones; siete millones de asistentes; 743 conciertos.

3. Shakira: USD 673,5 millones; 5,9 millones de asistentes; 244 conciertos.

4. Karol G: USD 621,7 millones; cuatro millones de asistentes; 152 conciertos.

5. Pitbull: USD 374,1 millones; seis millones de asistentes; 452 conciertos.

6. Marc Anthony: USD 356,6 millones; 4,2 millones de asistentes; 466 conciertos.

7. RBD: USD 299,8 millones; 3,1 millones de asistentes; 203 conciertos.

8. Chayanne: USD 283,1 millones; 3,3 millones de asistentes; 370 conciertos.

9. Aventura: USD 283 millones; 2,4 millones de asistentes; 162 conciertos.

10. Ricardo Arjona: USD 255,1 millones; 2,8 millones de asistentes; 336 conciertos.

Karol G no se ha pronunciado sobre la versión de Grupo Frontera ni confirmó una colaboración - crédito @karolg/ Instagram
Shakira y Karol G superaron en ingresos acumulados a artistas como Marc Anthony, RBD, Chayanne y Aventura - crédito @karolg/ Instagram

11. Daddy Yankee: USD 230,2 millones; 2,4 millones de asistentes; 142 conciertos.

12. Romeo Santos: USD 223,8 millones; 2,4 millones de asistentes; 199 conciertos.

13. Alejandro Fernández: USD 210,3 millones; 3,1 millones de asistentes; 385 conciertos.

14. Enrique Iglesias: USD 207 millones; 3,8 millones de asistentes; 378 conciertos.

15. Ricky Martin: USD 197,7 millones; tres millones de asistentes; 283 conciertos.

16. Grupo Firme: USD 197,3 millones; dos millones de asistentes; 110 conciertos.

17. Rauw Alejandro: USD 196,2 millones; 1,8 millones de asistentes; 169 conciertos.

18. Jennifer Lopez: USD 194,5 millones; 1,4 millones de asistentes; 204 conciertos.

19. Fuerza Regida: USD 192,6 millones; 1,5 millones de asistentes; 99 conciertos.

20. Peso Pluma: USD 183,2 millones; 1,5 millones de asistentes; 117 conciertos.

21. Marco Antonio Solís: USD 181,9 millones; 2,2 millones de asistentes; 271 conciertos.

22. Carín León: USD 157,9 millones; 1,1 millones de asistentes; 121 conciertos.

23. Juan Gabriel: USD 157,2 millones; 2,5 millones de asistentes; 298 conciertos.

24. Ana Gabriel: USD 144 millones; 1,6 millones de asistentes; 215 conciertos.

25. Vicente Fernández: USD 138 millones; 1,8 millones de asistentes; 238 conciertos.

Shakira y Karol G, entre las giras latinas más taquilleras: cuánto dinero recaudaron- crédito visuales IA Infobae
Shakira y Karol G, entre las giras latinas más taquilleras: cuánto dinero recaudaron

La presencia de Shakira y Karol G dentro de los cuatro primeros puestos coloca a Colombia como el único país con dos representantes en ese tramo de la clasificación. Entre ambas reúnen USD 1.295,2 millones en ingresos por conciertos, de acuerdo con las cifras de la publicación especializada.

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