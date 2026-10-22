Partido Conservador radicó proyecto de ley para financiar vivienda VIP sin cuota inicial y con pagos cercanos a $700.000

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El Partido Conservador, en coordinación con el movimiento Avanza Colombia, radicaron en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Vivienda Sin Cuota Inicial, una iniciativa que propone subsidios, créditos de hasta 30 años y coberturas a la tasa de interés para facilitar la compra de vivienda de interés prioritario (VIP).

La propuesta, identificada como Proyecto de Ley 455 de 2026 Cámara, está dirigida a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos que no cuentan con recursos suficientes para cubrir la cuota inicial de una vivienda.

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La representante María Camila Sala, ponente del proyecto, informó que la iniciativa comenzó su trámite legislativo: “Vamos por un país de propietarios. Casa propia sin cuota inicial, priorizando a mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad, habitantes de zonas rurales y víctimas del conflicto armado con ingresos hasta 2 salarios mínimos”, escribió en sus redes sociales.

Las mujeres cabeza de hogar figuran entre los grupos priorizados y podrían recibir una cobertura adicional sobre la tasa de interés - crédito @CamilaSalas/X

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, vinculado al movimiento Avanza Colombia, participó en la presentación del texto: “¿Usted quiere tener casa propia? ¿No le alcanza la plata para una cuota inicial? Aquí está su solución”, afirmó Cárdenas.

Los detalles de la iniciativa

En cuanto al subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para adquirir una vivienda VIP urbana o rural, la idea es que los beneficiarios no excedan los topes aplicables a ese tipo de inmuebles.

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La información compartida desde el Partido Conservador indica que los recursos podrían destinarse a cubrir la cuota inicial y costos asociados a la compra, entre ellos gastos notariales, registro y garantías.

El proyecto fue impulsado por la congresista María Camila Salas - crédito @SecreCamaraCol/X

Para trabajadores formales, el beneficio podría sumarse a subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, bajo las condiciones que se definan durante el trámite y la reglamentación.

El proyecto también incluye créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años. Además, propone una cobertura estatal de hasta cinco puntos porcentuales sobre la tasa de interés durante siete años, a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech).

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Según los promotores, una familia que compre una VIP de 90 salarios mínimos, reciba un subsidio de 30 salarios mínimos y financie el saldo a 30 años podría pagar una cuota cercana a $ 700.000 mensuales durante el periodo de cobertura. El valor definitivo dependería de la tasa del crédito, las condiciones financieras y los beneficios a los que acceda cada hogar.

Trabajadores informales y mujeres cabeza de hogar tendrían mecanismos especiales

La propuesta plantea métodos alternativos para evaluar la capacidad de pago de trabajadores informales, quienes suelen tener dificultades para acreditar ingresos ante entidades financieras.

Entre los criterios previstos figuran el historial de pagos de arriendo, el cumplimiento de obligaciones de servicios públicos y los movimientos financieros. El texto también contemplaría el uso de herramientas de finanzas abiertas para complementar la evaluación de los solicitantes.

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El texto contempla alivios en las tasas de interés durante siete años mediante recursos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - crédito Isvimed

Las mujeres cabeza de hogar estarían entre los grupos priorizados. El proyecto propone para ellas un punto porcentual adicional de cobertura sobre la tasa de interés, con lo cual el alivio podría alcanzar hasta seis puntos.

La iniciativa incluye, además, una garantía del Fondo Nacional de Garantías (FNG) de hasta el 70% del crédito durante 10 años, según las condiciones técnicas que establezca la entidad.

El proyecto iniciará su estudio en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Para convertirse en ley, deberá superar los debates correspondientes en el Congreso.

El texto prevé la participación del Gobierno nacional, entidades territoriales, Fonvivienda, el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación, entidades financieras y constructoras.

La propuesta contempla que los hogares que esperan la asignación de un subsidio de Mi Casa Ya puedan solicitar de forma voluntaria el traslado al nuevo programa, siempre que cumplan los requisitos. Quienes ya cuenten con el beneficio asignado conservarían las condiciones otorgadas.

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