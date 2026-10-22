Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, afirmó que todavía cree en la clasificación del equipo en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Sebastián Viera aseguró que todavía cree en la clasificación del Junior de Barranquilla - crédito Junior FC

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Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, aseguró que todavía confía en la clasificación del equipo a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. La razón, según él, es que es posible y la esperanza es lo último que se pierde.

“Hay que ganar y vamos a empezar por el viernes. Parece disco repetido, pero es la verdad, hay que ganar, el trabajo está. Hay que mejorar, ser más decisivos en las dos áreas y que la suerte también nos acompañe un poquito”, dijo Viera en rueda de prensa durante la tarde del miércoles 21 de octubre del 2026.

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Junior de Barranquilla viene de igualar 0-0 con Deportivo Cali de visitante- crédito @deportivocalioficial/Instagram

Los partidos que le restan al Junior de Barranquilla

Para lograrlo, el equipo debe ganar los cinco partidos que le quedan de la fase del Todos Contra Todos, estos compromisos son:

Viernes 23 de octubre: vs. Águilas Doradas, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 8:10 p. m.

Martes 27 de octubre: vs. Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja, a las 8:05 p. m.

Sábado 31 de octubre: vs. Club Llaneros, en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, a las 6:00 p. m.

Miércoles 4 de noviembre: vs. Cúcuta Deportivo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 6:25 p. m.

Domingo 8 de noviembre: vs. Deportivo Pasto, en el estadio Departamental Libertad de Pasto, a las 3:30 p. m.

Una de las dos victorias que consiguió Junior de Barranquilla fue cuando se impuso de 4-1 ante Fortaleza, en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

Ningún rival ‘le pasó por encima’ a Junior, según Viera

Y esa es otra de las razones que expuso el entrenador uruguayo del Tiburón para creer todavía, aún cuando ocupó la casilla 16 de la tabla de posiciones en el desarrollo del afecha 15, en la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

“En todos los partidos, no nos ha pasado ningún rival, a no ser por los primeros veinte minutos de Atlético Nacional. Después del segundo gol, nosotros lo pudimos haber empatado. Entonces, por eso digo que la suerte también nos acompañe un poquito y la toma de decisión y ejecución también. Vamos a trabajar siempre pensando en seguir mejorando y encontrándose con los jugadores”, afirmó.

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Atlético Nacional fue el único rival que le pasó por encima a Junior de Barranquilla, según Sebastián Viera - crédito @nacionaloficial/Instagram

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali: 29 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +13 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Once Caldas: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Alianza FC: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Pereira: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado) Boyacá Chicó: 12 puntos / -14 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados (eliminado).