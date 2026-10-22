Deportes

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, afirmó que todavía cree en la clasificación del equipo en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

El Tiburón ha ganado dos de los 14 partidos que jugó en el torneo, con seis empates y el mismo número de derrotas

Sebastián Viera
Sebastián Viera aseguró que todavía cree en la clasificación del Junior de Barranquilla - crédito Junior FC
Guardar

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, aseguró que todavía confía en la clasificación del equipo a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. La razón, según él, es que es posible y la esperanza es lo último que se pierde.

Hay que ganar y vamos a empezar por el viernes. Parece disco repetido, pero es la verdad, hay que ganar, el trabajo está. Hay que mejorar, ser más decisivos en las dos áreas y que la suerte también nos acompañe un poquito”, dijo Viera en rueda de prensa durante la tarde del miércoles 21 de octubre del 2026.

PUBLICIDAD

Junior de Barranquilla viene de igualar 0-0 con Deportivo Cali de visitante- crédito @deportivocalioficial/Instagram
Junior de Barranquilla viene de igualar 0-0 con Deportivo Cali de visitante- crédito @deportivocalioficial/Instagram

Los partidos que le restan al Junior de Barranquilla

Para lograrlo, el equipo debe ganar los cinco partidos que le quedan de la fase del Todos Contra Todos, estos compromisos son:

  • Viernes 23 de octubre: vs. Águilas Doradas, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 8:10 p. m.
  • Martes 27 de octubre: vs. Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja, a las 8:05 p. m.
  • Sábado 31 de octubre: vs. Club Llaneros, en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, a las 6:00 p. m.
  • Miércoles 4 de noviembre: vs. Cúcuta Deportivo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 6:25 p. m.
  • Domingo 8 de noviembre: vs. Deportivo Pasto, en el estadio Departamental Libertad de Pasto, a las 3:30 p. m.
Junior de Barranquilla se impuso de 4-1 ante Fortaleza, en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
Una de las dos victorias que consiguió Junior de Barranquilla fue cuando se impuso de 4-1 ante Fortaleza, en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

Ningún rival ‘le pasó por encima’ a Junior, según Viera

Y esa es otra de las razones que expuso el entrenador uruguayo del Tiburón para creer todavía, aún cuando ocupó la casilla 16 de la tabla de posiciones en el desarrollo del afecha 15, en la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

En todos los partidos, no nos ha pasado ningún rival, a no ser por los primeros veinte minutos de Atlético Nacional. Después del segundo gol, nosotros lo pudimos haber empatado. Entonces, por eso digo que la suerte también nos acompañe un poquito y la toma de decisión y ejecución también. Vamos a trabajar siempre pensando en seguir mejorando y encontrándose con los jugadores”, afirmó.

PUBLICIDAD

Atlético Nacional gana 2-1 ante Junior de Barranquilla, al término del primer tiempo en el estadio Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/Instagram
Atlético Nacional fue el único rival que le pasó por encima a Junior de Barranquilla, según Sebastián Viera - crédito @nacionaloficial/Instagram

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

  1. Deportivo Cali: 29 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  2. América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  3. Atlético Nacional: 26 puntos / +13 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  4. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  8. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  9. Once Caldas: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  10. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  12. Llaneros FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  14. Alianza FC: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  16. Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado)
  17. Boyacá Chicó: 12 puntos / -14 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  18. Fortaleza FC: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  19. Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 9 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados (eliminado).

Temas Relacionados

Junior de BarranquillaTabla de posiciones fpcpartidos del Junior de BarranquillaSebastián VieraColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

La serie está a favor del equipo Paulista, en donde juega el nuevo #10 de la selección Colombia, tras la ventaja 2-1, conseguida como visitante

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Así fue como el Cúcuta Deportivo superó a Atlético Nacional, según el técnico Nicolás Chiesa: “Un segundo a James o al que fuera complicaba”

El entrenador explicó la táctica para frenar a las figuras del verde y cómo fortaleció a una plantilla que, al momento de recibirla, estaba en zona de descenso y lejos de los ocho primeros en la tabla de la Liga BetPlay

Así fue como el Cúcuta Deportivo superó a Atlético Nacional, según el técnico Nicolás Chiesa: “Un segundo a James o al que fuera complicaba”

Los colombianos Ángel Barajas y Camilo Vera disputarán la final del all-around en el Mundial de Gimnasia 2026: así puede ver la disputa por el título

La delegación nacional viene de quedar octava en la final por equipos de ese campeonato internacional, que se lleva a cabo en Países Bajos

Los colombianos Ángel Barajas y Camilo Vera disputarán la final del all-around en el Mundial de Gimnasia 2026: así puede ver la disputa por el título

Están listos los equipos para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: tres colombianos irán por el título

Se definió el conjunto que enfrentará a Boca Juniors en el compromiso del 21 de noviembre en el estadio Metropolitano, que está en la fase definitiva de su ampliación

Están listos los equipos para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: tres colombianos irán por el título

Luis Díaz dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico después de ser sustituido en partido del Bayern Múnich ante Arsenal: “No es nada grave”

El colombiano solo duró 22 minutos en cancha, pues tuvo que ser retirado pese a haber ingresado desde el banco de suplentes

Luis Díaz dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico después de ser sustituido en partido del Bayern Múnich ante Arsenal: “No es nada grave”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Shakira y Karol G figuran entre las giras latinas más taquilleras de la historia, según Billboard: estas son las cifras y el listado completo

Deportes

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

América de Cali acabó con la sorpresa de Barranquilla F.C. en la Copa BetPlay 2026 y clasificó a la semifinal del campeonato: este será su rival

Así fue como el Cúcuta Deportivo superó a Atlético Nacional, según el técnico Nicolás Chiesa: “Un segundo a James o al que fuera complicaba”

Los colombianos Ángel Barajas y Camilo Vera disputarán la final del all-around en el Mundial de Gimnasia 2026: así puede ver la disputa por el título

Serie Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la final entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays