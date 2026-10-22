Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

La esposa del cantante sufre una nueva pérdida a casi 10 meses del fallecimiento de Yeison Jiménez - crédito Yeison Jiménez / Instagram

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Un hombre identificado como José Sigifredo Restrepo Ospina fue hallado sin vida el miércoles 21 de octubre de 2026 en el sector rural de Los Tanques, en Pensilvania, al oriente de Caldas. Las autoridades iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias y la causa de su fallecimiento.

De acuerdo con la información inicial que fue divulgada por el medio local La Patria, el hombre tenía 59 años y era padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez.

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Según los datos revelados, un ciudadano encontró el cuerpo en esa zona de Pensilvania y dio aviso a las autoridades hacia las 10:30 a. m. Tras recibir el reporte, los organismos competentes se desplazaron al lugar para realizar la inspección correspondiente.

El diario local indicó que Restrepo Ospina era oriundo de Pensilvania, población en la que también residía y donde su familia es conocida por la comunidad.

Por el momento, las autoridades no han divulgado una hipótesis sobre las circunstancias en las que fue encontrado el hombre. Tampoco se han revelado detalles oficiales que permitan establecer si el fallecimiento se relaciona con causas naturales o con un hecho violento.

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La información que circula en los medios locales sorprendió a los seguidores de la familia del fallecido cantante - crédito Fútbol Todos Ganamos / Facebook

Las autoridades buscan establecer la causa de la muerte

El procedimiento judicial en el lugar quedó a cargo de las autoridades locales que atendieron el caso. La inspección al cuerpo y las demás diligencias permitirán reunir elementos para aclarar lo ocurrido y definir los pasos de la investigación.

Hasta el momento, Sonia Restrepo no se ha pronunciado sobre el caso, y no se ha entregado información adicional sobre posibles lesiones, antecedentes o circunstancias previas al hallazgo. Por esa razón, lo sucedido se mantiene bajo reserva mientras avanzan las verificaciones.

La causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina tendrá que ser determinada mediante los procedimientos forenses y judiciales que correspondan. La noticia vuelve a situar a Sonia Restrepo ante un momento de duelo familiar, días antes de cumplir 10 meses de la muerte de su esposo Yeison Jiménez, que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, hecho en el que también murieron cinco integrantes de su equipo de trabajo.

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El cantante era una de las figuras reconocidas de la música popular colombiana, por lo que su muerte continúa generando reacciones entre seguidores, colegas y representantes del sector artístico, mientras su familia mantuvo la reserva sobre los asuntos personales posteriores a la tragedia.

Sonia Restrepo sigue expuesta ante la mirada de los seguidores del artista - Banda del Aventurero / Youtube

Pensilvania permanece a la espera de información oficial

El hallazgo ha generado atención en Pensilvania, municipio del oriente de Caldas del que es originaria la familia Restrepo. Así que habitantes de la zona permanecen a la espera de información oficial sobre las diligencias adelantadas por las autoridades.

Los resultados de los procedimientos legales y forenses serán determinantes para establecer si se requiere abrir una investigación penal o si el caso corresponde a otra causa de muerte.

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La muerte de Yeison Jiménez conmovió al mundo de la música popular colombiana que ha visto a su familia intentar seguir adelante - crédito Yeison Jiménez/Instagram

Desde la muerte de Yeison Jiménez, a Sonia Restrepo se le ha visto muy impactada y triste, según se ha podido evidenciar en los eventos póstumos en los que se homenajea su trayectoria, por lo que la partida de su padre significaría otro duro golpe para su familia.

Además, la viuda se ha dedicado a los negocios que dejó el cantante, pues a inicios de octubre se viralizaron los videos de Sonia promocionando la nueva miel del criadero La Cumbre YJ de Yeison Jiménez, que está ubicado en la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Con ella como la imagen del producto, se desataron los comentarios de felicitaciones en redes sociales por parte de los seguidores del artista.

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