Colombia

Invima advirtió por 14 suplementos sin registro sanitario que se ofrecen para diabetes, articulaciones y otros usos

La entidad emitió la alerta 331-2026 tras una denuncia y verificó que los artículos carecen de autorización para venderse en el país

Frascos de medicamentos rotos, bolsas blancas, una mano con una cruz roja y los logotipos del Ministerio de Salud y del Invima.
El Invima emitió la Alerta Sanitaria número 331-2026 tras comprobar que catorce productos carecen de registro sanitario en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 331-2026 tras recibir una denuncia sobre la venta de varios productos presentados como suplementos dietarios. La revisión de la base de datos institucional determinó que ninguno cuenta con registro sanitario vigente o autorización para su comercialización en Colombia.

La advertencia abarca 14 artículos que se ofrecen para distintos fines relacionados con la salud. Algunos de sus nombres sugieren usos para controlar la glucosa, tratar afecciones de las articulaciones, aliviar problemas de la próstata o regular la presión arterial.

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El organismo sanitario señaló que la falta de registro impide establecer garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos. También indicó que no existe certeza sobre su contenido, su trazabilidad ni las condiciones de transporte y almacenamiento antes de llegar a los consumidores.

Los productos incluidos en la alerta del Invima

La lista difundida por el Invima incluye los siguientes:

  1. Magnesium L-Threonate
  2. Glyconorm
  3. Diabetna
  4. Calcitrin Gold
  5. Flex – A
  6. Carditone
  7. Prostatof
  8. Moovix
  9. Crystalix
  10. Arteritone
  11. Vivalis
  12. Hipertónica
  13. Artica
  14. Artralon
La autoridad sanitaria clasificó los artículos como fraudulentos bajo el Decreto 3249 de 2006 y confirmó que su venta es ilegal - crédito Invima
La autoridad sanitaria clasificó los artículos como fraudulentos bajo el Decreto 3249 de 2006 y confirmó que su venta es ilegal - crédito Invima

Según la alerta, los artículos no están autorizados como suplementos dietarios, medicamentos, productos fitoterapéuticos ni productos homeopáticos. La entidad los catalogó como fraudulentos bajo los criterios establecidos en el artículo 2 del Decreto 3249 de 2006.

La clasificación implica que su venta en Colombia es ilegal. El Invima remarcó que los consumidores no pueden comprobar, a partir de una autorización sanitaria, si los productos contienen los ingredientes anunciados, en qué cantidades están presentes o si su consumo puede causar efectos adversos.

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La denuncia que dio origen al proceso quedó identificada con el código interno MA2609-191. A partir de esa información, el Instituto verificó que no había concedido registros sanitarios a ninguno de los nombres incluidos en el comunicado.

La falta de registro deja sin garantías sobre composición y seguridad

La alerta pone el foco en los riesgos asociados con productos de consumo que se presentan como alternativas para atender problemas de salud, pero que carecen de aval de la autoridad sanitaria.

El Invima sostuvo que, al no contar con registro, se desconoce la composición real de los suplementos, así como sus condiciones de almacenamiento y transporte. Ese vacío también afecta la posibilidad de rastrear el origen del producto o de identificar responsables dentro de la cadena de distribución.

La entidad advirtió, además, que este tipo de artículos puede atribuirse propiedades que no han sido autorizadas. Tales mensajes pueden inducir a los consumidores a creer que cuentan con efectos para prevenir, tratar o aliviar enfermedades, pese a que no existe autorización institucional que respalde esas afirmaciones.

En el caso de productos cuyos nombres aluden a diabetes, hipertensión, salud cardiovascular o dolores articulares, el riesgo adquiere una dimensión adicional. Una persona podría reemplazar o retrasar una consulta médica, un diagnóstico o un tratamiento indicado por un profesional de la salud a partir de promesas no verificadas.

El Instituto ya ha difundido otras advertencias sobre productos fraudulentos que circulan a través de sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp. Por eso, insistió en que la compra de suplementos, medicamentos o productos fitoterapéuticos debe incluir la verificación previa de su registro sanitario.

El Invima pidió suspender el consumo de los suplementos señalados

Para quienes ya hayan adquirido alguno de los productos de la lista, la recomendación de la autoridad es suspender de inmediato su consumo. La medida busca reducir posibles riesgos vinculados con ingredientes no declarados, dosis desconocidas o condiciones de manipulación que no hayan sido verificadas.

Las personas que presenten una reacción o un evento adverso que pueda asociarse con el uso de estos suplementos pueden comunicarlo al sistema de farmacovigilancia. El reporte está disponible mediante el formulario oficial de notificación de eventos adversos a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Cartel octogonal rojo de alerta sanitaria frente a una sede oficial, frascos etiquetados sin registro y un funcionario que sella cajas.
El Invima recomendó a los consumidores interrumpir de inmediato el uso de los productos mencionados en la advertencia oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Invima también solicitó a la ciudadanía informar a las autoridades sanitarias si identifica puntos de distribución, comercios o canales digitales que ofrezcan los productos incluidos en la alerta. Para los establecimientos que los comercialicen, la entidad recordó que la distribución puede derivar en medidas sanitarias de seguridad.

Las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales recibieron la instrucción de reforzar las tareas de inspección, vigilancia y control en los establecimientos bajo su jurisdicción. Entre las medidas previstas figuran el retiro de los productos, la adopción de acciones sanitarias y la gestión de su destrucción.

Cómo comprobar si un producto tiene autorización sanitaria

El Invima recomendó a los consumidores verificar siempre el número de registro antes de comprar un suplemento dietario, un medicamento o un producto fitoterapéutico. La consulta puede realizarse en la plataforma institucional de invima.gov.co.

La herramienta permite seleccionar la categoría del producto y hacer la búsqueda por nombre, número de registro o principio activo, según corresponda. La verificación previa resulta relevante ante ofertas difundidas por internet o redes sociales, donde pueden circular artículos sin autorización junto con mensajes que atribuyen efectos para distintas enfermedades.

Las instituciones prestadoras de salud y los profesionales médicos también fueron llamados a orientar a los pacientes que consuman estos productos. El Instituto les pidió recomendar la suspensión del uso e informar los datos disponibles sobre el lugar y el medio por el cual fueron adquiridos.

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