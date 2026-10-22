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Serie Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la final entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays

El American Family Field de Milwaukee recibirá la apertura de la final de las Grandes Ligas de Béisbol, un duelo entre dos franquicias que persiguen su primer trofeo del comisionado

Logos de Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays sobre la vista de un campo de béisbol nocturno con gradas y reflectores encendidos.
Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers disputarán la Serie Mundial 2026 en busca del primer título de Grandes Ligas para ambas franquicias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Por primera vez desde 1980, cuando los Philadelphia Phillies vencieron a los Kansas City Royals, dos franquicias que nunca han ganado un título de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) se enfrentarán por el trofeo del comisionado.

Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers definirán la Serie Mundial 2026 a partir de este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, tras remontadas y barridas que marcaron sus respectivos caminos en la postemporada.

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Los Rays superaron una desventaja de 1-2 ante Cleveland para sellar su tercer banderín

El lanzador Freddy Peralta obtuvo el premio al jugador más valioso de la Liga Americana antes del duelo frente a su exequipo - crédito Jonathan Dyer/Imagn Images
El lanzador Freddy Peralta obtuvo el premio al jugador más valioso de la Liga Americana antes del duelo frente a su exequipo - crédito Jonathan Dyer/Imagn Images

Tampa Bay llegó a la final de la Liga Americana tras barrer a los New York Yankees en la Serie Divisional, pero debió remontar un marcador adverso de 1-2 frente a los Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La definición llegó el lunes 19 de octubre, con un triunfo 7-3 en el Tropicana Field de San Petersburgo que selló el sexto juego de la serie.

Yandy Díaz y Junior Caminero conectaron sendos jonrones de dos carreras en esa victoria decisiva, mientras el abridor Freddy Peralta lanzó 5.1 entradas de esfuerzo que le valieron el premio al jugador más valioso (MVP) de la Liga Americana.

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Díaz había garantizado la victoria del sexto juego a través de un intérprete un día antes del encuentro, y su jonrón de 416 pies en la octava entrada terminó por confirmar la palabra empeñada. Se trata del tercer banderín de la Liga Americana en los 29 años de historia de la franquicia, que no pisaba una Serie Mundial desde 2020, cuando cayó ante los Los Angeles Dodgers.

Milwaukee completó una barrida histórica contra el bicampeón vigente

Garrett Mitchell revirtió una desventaja de cuatro carreras con un cuadrangular en el cuarto juego frente a los Dodgers - crédito Jayne Kamin/Oncea/Imagn Images
Garrett Mitchell revirtió una desventaja de cuatro carreras con un cuadrangular en el cuarto juego frente a los Dodgers - crédito Jayne Kamin/Oncea/Imagn Images

Del otro lado, los Brewers firmaron una de las postemporadas más inesperadas del año al barrer en cuatro juegos a los bicampeones defensores y grandes favoritos para llegar a la Serie Mundial en la Liga Nacional: Los Ángeles Dodgers, bicampeones defensores del título, en la Serie de Campeonato.

El cuarto y definitivo encuentro, disputado el jueves 15 de octubre en el Dodger Stadium de Los Ángeles, terminó 6-4 a favor de Milwaukee gracias a un jonrón de Garrett Mitchell en la sexta entrada que revirtió una desventaja inicial de 4-0 generada por el jugador franquicia de los angelinos, el japonés Shohei Ohtani.

Aaron Ashby cerró el partido con tres entradas en blanco para asegurar el pase a la Serie Mundial. Jake Bauers fue elegido como el Jugador Más Valioso, con un promedio de bateo de .269, 6 carreras impulsadas, un jonrón —un cuadrangular en el Juego 3—, y 2 carreras anotadas.

El resultado tiene un peso adicional para la franquicia: un año antes, Los Ángeles había barrido a Milwaukee en la misma instancia, lo que convierte a los Brewers en el primer equipo de la historia en completar una barrida de postemporada contra el mismo rival que lo había eliminado de igual forma la temporada anterior.

Milwaukee no disputaba una Serie Mundial desde 1982, cuando todavía competía en la Liga Americana y cayó en siete juegos ante los St. Louis Cardinals.

El mejor récord de la temporada regular le da ventaja de localía a los Brewers

El registro de 103 victorias en la temporada regular otorgó a Milwaukee la ventaja de localía para la serie final - crédito Kiyoshi Mio/Imagn Images
El registro de 103 victorias en la temporada regular otorgó a Milwaukee la ventaja de localía para la serie final - crédito Kiyoshi Mio/Imagn Images

Milwaukee terminó la fase regular con 103 victorias y 59 derrotas, la mejor marca de toda la MLB, frente al registro de 98-64 de Tampa Bay. Esa diferencia le otorga a los Brewers la ventaja de local durante la serie: serán anfitriones de los dos primeros juegos antes de que la serie se traslade al Tropicana Field, sede de los juegos tres, cuatro y, de ser necesario, cinco. En caso de definirse en un sexto o séptimo encuentro, ambos volverían a disputarse en Milwaukee.

Entre las curiosidades que rodean el cruce figura la presencia de Freddy Peralta, MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, quien formó parte de la organización de los Brewers antes de llegar a Tampa Bay, un dato que ya genera comparaciones entre ambos cuerpos técnicos de cara al primer lanzamiento.

Hora y dónde ver el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 en Colombia

  • Lugar: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.
  • Fecha y hora del Juego 1: viernes 23 de octubre, 7:00 p. m., hora colombiana.
  • Equipos: Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers.
  • Transmisión: ESPN, Telecaribe y MLB.TV.

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