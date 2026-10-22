Colarse en Transmilenio puede costar hasta $233.454: estas son las opciones para saldar la multa sin pagar

Para evitar ser multado debe cancelar su pasaje en el momento del ingreso al sistema - crédito Secretaría de Integración Social

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Las personas que ingresan de forma irregular a Transmilenio en Bogotá pueden recibir una orden de comparendo por comportamientos que afectan la convivencia. La evasión del pago del pasaje tiene una multa tipo 2 de $233.454, mientras que salir de una estación por un lugar no autorizado implica una multa tipo 1 de $116.727.

En el procedimiento, un uniformado de la Policía identifica una conducta contraria a la convivencia y diligencia la orden de comparendo, en formato físico o digital. Estas sanciones están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Además de evadir la tarifa o usar accesos distintos de las puertas asignadas, las normas sancionan acciones como destruir, forzar o deteriorar las puertas de estaciones y buses. Cada caso se clasifica según la conducta registrada en el comparendo.

Los vigilantes de Transmilenio y personal de la Alcaldía trabajan en las estaciones para evitar los colados - crédito @TransMilenio / X

El pago oportuno permite acceder a un descuento del 50%

La persona que acepte su responsabilidad puede descargar el recibo de pago y cancelar la obligación. Para las multas impuestas por comportamientos contrarios a la convivencia, existe un descuento del 50% si el pago se realiza dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo.

La alternativa aplica a quienes decidan pagar la sanción económica y cumplan el plazo establecido. Una vez vencido, el ciudadano deberá verificar las condiciones vigentes de su obligación antes de realizar el trámite.

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Las multas tipo 1 y tipo 2 también pueden ser saldadas con actividades pedagógicas o comunitarias. Para solicitar esa opción, la petición debe presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del comparendo.

Entre las actividades disponibles están las jornadas de limpieza, la siembra de árboles y otras labores orientadas a la recuperación de espacios públicos. Aunque el ciudadano es el que debe hacer el trámite lo más pronto posible y cumplir las condiciones definidas por las autoridades distritales.

La jornada de siembra de árboles es una de las opciones que tienen las personas para saldar su deuda con el sistema - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo consultar si tiene comparendos por colarse en Transmilenio

La plataforma de liquidación de la medida correctiva de multa - Lico, es la herramienta de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para revisar comparendos pendientes, consultar el estado de las multas y efectuar pagos en línea.

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El proceso requiere ingresar con el número de documento de identidad, actualizar los datos personales y seleccionar la opción de pago electrónico habilitada en el sistema. Tras completar la transacción, el comprobante llega al correo registrado por el usuario.

Lico también sirve para que los ciudadanos identifiquen si tienen obligaciones pendientes antes de solicitar una actividad pedagógica. Aquellos que requieran orientación presencial pueden acudir a los Centros de Atención Distrital Especializado (Cade), SuperCade o Casas de Justicia de la ciudad.

Las autoridades continúan trabajando por fortalecer las medidas contra colados en el sistema - crédito @Transmilenio / X

Nuevo plan contra los colados

El control contra los colados también contempla cambios tecnológicos en las estaciones. En octubre se anunció que la primera fase se concentra en puntos de la avenida Caracas, la Autopista Norte y la calle 80, donde funcionan puertas de vidrio con mecanismos electromecánicos tradicionales.

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La siguiente etapa prevé incorporar más de 20 estaciones en corredores de alta circulación, entre ellos la avenida carrera 68, la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la Autopista Sur en Soacha y la avenida Caracas.

El eje de la intervención es el Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas, que permite vigilar aperturas, cierres, bloqueos y fallas de energía. Hasta ahora, la apertura dependía de señales de radiofrecuencia que el conductor activaba de forma manual, mientras que las averías solían detectarse tras los reportes del personal o de los usuarios.

La tecnología incorporará cámaras y sensores que reconocerán la placa de los buses y confirmarán su cercanía antes de habilitar la puerta correspondiente. También incluirá botones luminosos con asistencia auditiva para pedir la apertura en casos excepcionales, sin alterar los protocolos operacionales.

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Según el Distrito, 49 estaciones ya operan con esta arquitectura inteligente y la proyección es llevarla a más puntos del sistema.