Colombia

Ryan Castro se le midió a la dinámica ‘Escucho, pero no despido’ y se enteró de que le habían estrellado uno de sus carros

El paisa sorprendió con la naturalidad con la que tomó la situación, teniendo en cuenta que varias de esas anécdotas tuvieron que ver con conciertos, vuelos y sus pertenencias, por lo que las risas no hicieron falta en la dinámica

El cantante no dudó en reírse de la situación de las anécdotas que le contaban sus empleados - crédito @awooclips/IG

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Ryan Castro realizó una dinámica llamada “Escucho, pero no despido” con su equipo de trabajo en la que, sentado de espaldas, escucha alguna anécdota que cada integrante ha hecho y de la que el artista no se ha enterado, o bien porque guardaron muy bien el secreto, o porque simplemente uno de ellos prefirió resolver y callar.

Historias sobre conciertos, vuelos programados que se perdieron y debieron reprogramar, entre otros relatos, formaron parte de la dinámica.

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“En uno de los shows más importantes para Ryan teníamos que tirar un video. Yo le dije que no estaba, pero si estaba, solo que tenía otro nombre”, dijo uno de sus colaboradores.

Cuánto cuesta el bolso de Ryan Castro - crédito @ryancastro/IG
Cuánto cuesta el bolso de Ryan Castro - crédito @ryancastro/IG

El paisa reaccionó con “Uy, Jaime, casi lo despido ese día”, entre risas; sin embargo, ahí no terminaron las historias. El paisa escuchaba a su equipo cuando uno de ellos dijo: “Yo estrellé el carro y no le dije nada”, y fue tal el desparpajo con el que lo dijo su colaborador, que Castro estalló en risas y como no sabía cuál de todos había sido, preguntó por cuál, a lo que el joven dijo que había sido el pequeño.

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Aunque muchos pensarían que el intérprete de temas como La Villa, +57, Omerta y Mujeriego se incomodaría con la situación, su reacción no pasó desapercibida, pues aseguró que ya tenía conocimiento de la situación, pero prefirió dejar pasar el hecho.

Las reacciones a las reacciones de sus trabajadores como del artista no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores dejaron mensajes como: “Por eso es el Tío Ryan, siempre con esa buena energía”; “Queremos un jefe como el tío Ryan”; “Yo quiero un trabajo con ustedes”; “El último definitivamente fue el mejor, momentos que mantienen humilde al tío”, entre otros.

Ryan Castro está presente en la gala de los Premios Lo Nuestro 2026 en Miami - crédito Premios Lo Nuestro/Instagram
Ryan Castro está presente en la gala de los Premios Lo Nuestro 2026 en Miami - crédito Premios Lo Nuestro/Instagram

Ryan Castro se presentará en el estado El Campín para su ‘Awooween’

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reforzará los controles sobre el estadio Nemesio Camacho El Campín antes, durante y después del concierto de Ryan Castro, previsto para el 31 de octubre.

La medida busca evitar que el evento afecte nuevamente el estado de la cancha, luego de que el deterioro del terreno de juego obligara a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas.

El organismo solicitó a la interventoría de la Asociación Público-Privada (APP) un seguimiento especial que no terminará cuando el artista abandone la tarima. El Distrito dejó claro que, aunque el estadio puede seguir recibiendo espectáculos musicales, el fútbol profesional deberá mantenerse como prioridad.

Fecha y detalles del show

El concierto, bautizado Awooween, se realizará el sábado 31 de octubre en el estadio bogotano. La apertura de puertas está prevista para las 6:00 p. m. y el espectáculo comenzaría alrededor de las 8:00 p. m., aunque los horarios podrían modificarse por razones logísticas.

Ryan Castro prometió dar muchas sorpresas en su evento en El Campín - crédito Ryan Castro / Instagram
Ryan Castro prometió dar muchas sorpresas en su evento en El Campín - crédito Ryan Castro / Instagram

Se trata del segundo concierto en estadio de Ryan Castro en el país, tras su presentación en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El evento tendrá una ambientación temática de Halloween, con montaje de 360 grados, efectos visuales y bailarines, además de una invitación a los asistentes para ir disfrazados.

Entradas agotadas

La boletería general se reportó agotada poco después de su salida a la venta, que comenzó el 30 de abril. Posteriormente, se habilitó un paquete adicional llamado “Awooween Xperience”, con entrada a Gramilla VIP, ingreso anticipado, acceso preferencial a baños y artículos conmemorativos.

El precio de ese paquete fue de $1.129.100 colombianos, con servicio incluido, según detalló Colombia.com. El ingreso al evento tendrá una edad mínima de 12 años, con condiciones especiales para menores acompañados por un adulto responsable.

Hasta el momento no se confirmó la presencia de artistas invitados en el espectáculo.

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