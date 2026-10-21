Atacan a escolta de senador Gustavo Moreno para robarle una patineta: se dirigía a la casa del congresista en Bogotá

Gustavo Moreno, senador de la República (Colprensa)

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El esquema de seguridad del senador de la Alianza Social Independiente (ASI), Gustavo Moreno, fue blanco de un ataque armado durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre de 2026 en Bogotá. El funcionario, que se dirigía a la residencia del congresista, recibió dos impactos de bala en un aparente intento de hurto de una patineta.

El hecho ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 26, en el occidente de la ciudad. También, se conoció que el escolta utilizó su arma de dotación en defensa propia. En su cuenta de X, Gustavo Moreno informó que su escolta permanece bajo atención médica por la gravedad de las heridas.

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“Esta mañana, un integrante de mi equipo de seguridad fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a mi residencia”, señaló el parlamentario en sus redes sociales. Minutos después, se conoció que fue trasladado al Hospital de la Policía, según informó el congresista a Caracol Radio.

- crédito @GustavoMoreno__/X

En su intervención pública, el senador del partido ASI pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; al comandante de la Policía Metropolitana, y al Gobierno nacional, especialmente al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo, que se adelante una investigación para precisar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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“Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de hurto. Solicito al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables”, denunció.

Hasta ahora no se ha establecido de forma oficial si el ataque estuvo relacionado exclusivamente con el robo ni se han informado capturas. La investigación deberá revisar las cámaras de seguridad, los testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

El exfuncionario Andrés Felipe Ramírez fue víctima de un atentado - crédito captura de pantalla de 'Jamundi dejando huella'/YouTube (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muerte de escolta del exalcalde de Jamundí tras atentado

El caso del escolta del senador Gustavo Moreno se suma a otros hechos que han generado repudio en el país.

Uno de ellos hace referencia al episodio del esquema asignado al exalcalde de Jamundí (Valle del Cauca), Andrés Felipe Ramírez, que fue víctima de un atentado sicarial en ese municipio del suroccidente colombiano.

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En el ataque, que se registró el 21 de octubre, murió Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte de su esquema de seguridad, según informó el senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde).

Un hombre graba una declaración en formato selfi desde el interior de un vehículo en movimiento durante la noche. En el video se informa sobre un atentado sicarial cometido contra el exalcalde del municipio de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, ocurrido tras un encuentro previo entre ambos, reportando la muerte de un integrante de su esquema de protección y solicitando la intervención de las autoridades.

Sánchez comunicó inicialmente que Ramírez había sido atacado poco después de una reunión que sostuvo con él y que el hombre de protección estaba herido. Más tarde, afirmó que las autoridades le confirmaron el fallecimiento de López, quien, de acuerdo con la información divulgada, recibió tres disparos.

“Las autoridades me informan que el hombre de protección de Andrés Felipe Ramírez acaba de fallecer producto del atentado sicarial”, expresó el senador en un mensaje publicado en X. Sánchez identificó a López como oriundo de Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca, y dijo que había compartido con él durante esa jornada.

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El congresista sostuvo que Ramírez integra su equipo político y es su fórmula a la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca. También solicitó medidas de protección y un esclarecimiento rápido del ataque.

“El exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, fórmula a la Cámara, ha sufrido un atentado sicarial después de que sostuvimos una reunión conmigo, nos vimos, se despidió”, manifestó el legislador.

En un video publicado en sus redes sociales, el exalcalde de Jamundí reflexionó sobre la importancia de resolver diferencias, dejar de lado el orgullo y valorar el tiempo con los demás. - crédito @FelipRamirez_/X

Tras el atentado, Ramírez publicó un video en el que pidió no aplazar conversaciones, disculpas ni muestras de afecto y llamó a acercarse, incluso, a quienes tienen posiciones distintas. “Podemos pensar distinto, tener orillas distintas, pero al final somos igual de humanos”, afirmó el exalcalde. El exmandatario también sostuvo que los días posteriores al ataque no han sido fáciles e invitó a abrazar a los seres queridos y a quienes existen diferencias, como una forma de buscar empatía y paz.

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“A veces dejamos de hacer cosas importantes que llenan el espíritu, que hacen que nos acerquemos a las personas, porque pensamos que después lo podíamos hacer y tal vez ese día no vuelva”, afirmó.