Mujer que humilló a un hincha de Junior menor de edad por usar chanclas en el estadio de Barranquilla, pidió disculpas: “Nunca fue mi intención”

El adolescente reunió dinero de su merienda escolar en cuotas de 2.000 pesos para adquirir la boleta de 25.000 pesos y trasladarse en bus - crédito @criticolombia4/X

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El adolescente Jerman, hincha del Junior de Barranquilla, dejó su lugar en el estadio Romelio Martínez después de que una aficionada cuestionara las chancletas que llevaba durante el partido ante Deportivo Pereira. El episodio, ocurrido el miércoles 14 de octubre, quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales.

La escena generó críticas por el trato hacia el joven de 16 años, que había reunido dinero de su merienda para comprar una entrada de $25.000 y acompañar al equipo que alienta.

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Jerman asistió al encuentro en bus tras ahorrar de $2.000 en $2.000. Mientras veía el partido desde la tribuna, una mujer se acercó, señaló su calzado y le repitió que “no se viene al estadio en chanclas”. El adolescente decidió cambiarse de sitio para evitar una discusión.

La mujer reconoció que publicó el video con una intención

Una semana después de que las imágenes se volvieran virales, la mujer identificada como Glorimar apareció para ofrecer disculpas públicas a Jerman.

La mujer identificada como Glorimar publicó una disculpa una semana después de los hechos ocurridos en la tribuna - crédito Colprensa/captura de video

La aficionada admitió que grabó y publicó el contenido, aunque sostuvo que no imaginó que la situación sería interpretada como un acto clasista. Según explicó, eliminó la publicación de sus redes cuando advirtió la repercusión que había tenido.

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“Bueno, no voy a decir que lo grabé sin ninguna intención, porque igual la intención estuvo”, manifestó Glorimar al portal Fútbol Pasión.

La mujer sostuvo que su conducta respondía a enseñanzas que recibió en su hogar. “Más allá de todo, de cualquier burla o cualquier humillación, trataba como de seguir con mi ideología, de seguir cumpliendo lo que durante años en mi casa me han enseñado”, dijo al medio regional.

Glorimar también intentó explicar por qué no advirtió que Jerman era menor de edad. “Al igual que yo, ella solamente estaba cumpliendo lo que durante años nos vienen enseñando. Y no nos percatamos de que él era un menor de edad porque claramente no tiene la tarjeta de identidad en la frente”, señaló.

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El joven aceptó las explicaciones de la mujer y manifestó que todas las personas incurren en equivocaciones - crédito Fútbol Pasión/Facebook

Luego de reflexionar sobre lo ocurrido, la mujer comenzó a buscar al adolescente para pedirle disculpas de forma pública y personal. “Me presento ante él y le pido disculpas por todo lo ocasionado y porque nunca fue mi intención humillarlo ni nada”, expresó.

En su relato, Glorimar señaló que Jerman permaneció en la tribuna después de que ella lo grabara. También afirmó que le preguntó por qué llevaba chancletas y que él le respondió que tenía “el pie hinchado o algo así”.

“Entonces, eso fue todo lo que pasó en ese momento”, añadió la mujer, que rechazó haber utilizado insultos o amenazas.

“Nunca se le habló con vulgaridad, eso también lo quiero aclarar. Nunca hubo palabras agresivas hacia él ni le dijimos que lo íbamos a golpear o que le íbamos a hacer algún daño, jamás”, sostuvo.

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La aficionada justificó su reproche en enseñanzas familiares y sostuvo que desconocía la minoría de edad de Jerman - crédito Captura de video

Glorimar afirmó que solo le indicaron que se dirigiera hacia la parte superior de la tribuna, donde se encontraba la barra del Frente Rojiblanco. “Solamente le dijimos que se dirigiera hacia arriba, porque ahí se encontraba en ese momento la barra del ‘Frente Rojiblanco’”, indicó.

Jerman aceptó las disculpas después de escuchar la explicación de la mujer. El joven consideró que todas las personas pueden cometer errores.

Hincha visitó Palmaseca

Christian Daes prometió un palco para 2027 a Jerman, el joven que recibió burlas por asistir en chanclas a un partido de Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez.

El presidente operativo de Tecnoglass conoció el caso a través de las redes sociales y anunció el beneficio mediante una publicación en X. “Tiene palco asegurado para el otro año”, escribió.

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El empresario barranquillero no precisó cómo contactará al aficionado ni cuál será el mecanismo para entregarle el acceso durante la próxima temporada.

El joven volvió a asistir con chanclas al partido que Junior disputó como visitante ante Deportivo Cali, el domingo 18 de octubre, en el estadio Palmaseca.

Algunos seguidores del club local lo invitaron a uno de los palcos del escenario, pese a que el encuentro no contaba con presencia de hinchas visitantes. Desde allí pudo seguir el juego con la camiseta de Junior.

Los aficionados ubicados en palcos cercanos también lo saludaron durante la jornada. La presencia de Jerman con el mismo tipo de calzado buscó transmitir un mensaje de tolerancia frente a las críticas por la forma de vestir.

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El hincha sostuvo así que ninguna persona debe ser humillada por la ropa o los zapatos que elige usar para asistir a un estadio.