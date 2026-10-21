Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

La ex Miss Universo reaccionó cuando la influencer colombiana ocupó una cama que ya tenía asignación dentro de la villa - crédito @casadelosfamosos3noticia/ TikTok

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La convivencia en Juego de Villanos de Telemundo comenzó con un enfrentamiento entre Alicia Machado y Yina Calderón por la distribución de las habitaciones.

La discusión escaló cuando la ex Miss Universo retiró las pertenencias de la influencer colombiana de una cama y luego las sacó del cuarto, con una advertencia directa: “Aquí se hace lo que yo digo”.

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El episodio ocurrió durante la elección de los cuartos y las camas que ocuparían los participantes en la villa. Calderón fue una de las últimas concursantes en definir dónde dormiría y entró al cuarto azul, donde ya se encontraban Machado, Salvador Zerboni y otros integrantes del reality.

La colombiana dejó sus objetos sobre una cama que, según se expuso durante la discusión, ya estaba asignada a Naomi Mejía. Machado reaccionó cuando advirtió que Yina se instalaba en ese espacio y le indicó que no podía ocuparlo.

“Aquí se hace lo que yo digo”, Alicia Machado confrontó a Yina Calderón en 'Juego de Villanos' - crédito captura de pantalla Telemundo

“Tu cama, Naomi”, dijo Alicia al señalar el lugar. Calderón no cambió de sitio y permaneció junto a sus pertenencias, lo cual provocó que Machado tomara los objetos y los retirara de la cama.

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La disputa por una cama elevó la tensión entre las participantes

El desacuerdo dejó de ser una discusión por la asignación de un dormitorio y se transformó en un fuerte intercambio de acusaciones. Alicia Machado elevó la voz y cuestionó la actitud de Calderón, a quien acusó de haber entrado al cuarto con intención de generar un conflicto.

“¿Cómo que no sabes con quién estás tratando?”, le recriminó la actriz y presentadora venezolana antes de insistir en que ese espacio no estaba disponible. Machado fue más lejos y exigió que Yina abandonara la habitación. “No era tu cama, viniste a joder. Te sales porque te sales”, expresó durante la confrontación.

Calderón se mantuvo sobre la cama y contestó que no había provocado a nadie. “Yo no hice nada, me senté en la cama como yo soy”, afirmó en medio de las intervenciones de sus compañeros.

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La situación concentró a varios participantes en la entrada del cuarto. Sergio Mayer se ubicó entre las dos para impedir que el intercambio verbal pasara a una agresión física. Salvador Zerboni también acompañó a Machado después de la pelea y trató de que se alejara del foco del conflicto.

Machado exigió a Calderón que abandonara el dormitorio durante la discusión - crédito captura de pantalla Telemundo

En otro tramo de la discusión, Alicia lanzó una frase que reforzó su postura frente a Yina: “A mí me respetas, perra. La reina es una y soy yo”.

La respuesta de Calderón fue permanecer recostada y cantar “las reinas somos”, sin abandonar la cama. Esa actitud sumó tensión a una escena que ya reunía a varios integrantes de la villa.

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Antes del conflicto por el dormitorio, Alicia Machado ya había marcado distancia con algunas de sus compañeras. A su ingreso al programa saludó a varios participantes, aunque no se detuvo a conversar con Yina Calderón ni con Aleska Génesis.

Además, la venezolana adoptó el apodo de “Malicia” dentro de la casa. El nombre tomó fuerza tras su reacción en el cuarto azul y su negativa a compartir el espacio con la cantante e influencer colombiana.

Luego de que varios concursantes intervinieran, Machado regresó a la habitación. Lejos de cerrar la disputa, reiteró que Calderón no tendría lugar allí. “No estoy jugando, aquí no va a dormir”, dijo.

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La ex Miss Universo comenzó a sacar más pertenencias de Yina fuera del dormitorio. En las imágenes difundidas del reality, también se observa cómo arroja algunos objetos por la ventana mientras asegura: “Aquí se hace lo que yo digo”.

La reacción de Calderón fue llorar en tono burlón por la ropa que había quedado fuera de la habitación. Después cuestionó el modo en que Machado había actuado. “Para ser un villano, no necesitas ser vulgar”, señaló.

Machado volvió al cuarto y reiteró que no permitiría que Calderón durmiera allí - crédito captura de pantalla Telemundo

La rivalidad quedó planteada desde el comienzo de la convivencia

El cruce entre Alicia Machado y Yina Calderón se convirtió en una de las primeras discusiones de Juego de Villanos. La disputa dejó expuestas las diferencias entre dos participantes que llegaron al programa con personalidades fuertes y antecedentes en formatos de convivencia televisiva.

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El episodio también mostró cómo la distribución de los espacios puede influir en la dinámica de la villa. La elección de una cama derivó en reclamos, advertencias y una intervención del resto de los concursantes, que buscaron evitar que el conflicto aumentara.

Calderón cuestionó el comportamiento de Machado después de que su ropa quedó fuera del cuarto - crédito captura de pantalla Telemundo

Por el momento, no se conoce si Calderón permanecerá en otra habitación ni cómo resolverá el programa la distribución definitiva de los dormitorios. La tensión entre ambas quedó instalada desde los primeros días de convivencia y podría tener nuevas consecuencias en la relación entre los participantes.