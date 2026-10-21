Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, le dio la bienvenida al Boca Juniors de Argentina, el primer finalista de la Copa Sudamericana: “Los esperamos con los brazos abiertos”

La final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Colprensa/Conmebol Sudamericana - X

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Boca Juniors de Argentina se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná de Rio de Janeiro (Brasil), en el partido de vuelta por las semifinales del torneo continental.

El Xeneize logró revertir la desventaja de un gol, obtenida por los brasileños en el partido de ida disputado la Bombonera (estadio de Boca Juniors), pero con los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes, los argentinos se encaminaron a su tercera final de la competición sudamericana.

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El logro de los “porteños” (otro apodo de Boca Juniors) generó todo tipo de reacciones en el continente. Uno de ellos fue de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en la que extendió su felicitación al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y aguarda por una multitudinaria presencia de la hinchada argentina por la capital colombiana.

- crédito @AlejandroChar/X

“¡Barranquilla ya tiene a su primer finalista de la Copa Sudamericana! ¡Bienvenido Boca Juniors y toda su hinchada! Los esperamos con los brazos abiertos en una ciudad que vive y respira fútbol. ¡Barranquilla está lista para una final inolvidable!”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

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Además de Char, la Federación Colombiana de Futbol (FCF) también extendió su felicitación al club argentino y les envió los mejores éxitos para la final de la Copa Sudamericana.

Comunicado FCF felicitando a Boca Juniors - crédito FCF/sitio web

“La Federación Colombiana de Fútbol celebra la clasificación del primer finalista de la CONMEBOL Copa Sudamericana 2026, tras la victoria en el compromiso de vuelta por 3-1 ante Vasco de Gama este 20 de octubre (...) La FCF les desea el mayor de los éxitos en la final y espera un maravilloso espectáculo en la disputa por la ‘Gran Conquista’. Bienvenidos a la ‘Puerta de Oro de Colombia’”, expresó la federación en un comunicado.

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El rival de Boca Juniors se definirá entre Atlético Mineiro (Brasil) y Montevideo City Torque (Uruguay), llave que el equipo brasileño parte con ventaja de tres goles a su favor. El equipo argentino volverá a disputar una final internacional tres años después de perder la Copa Libertadores ante Fluminense.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Semi Final - Second Leg - Vasco da Gama v Boca Juniors - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 20, 2026 Boca Juniors players pose for a team group photo before the match REUTERS/Thiago Ribeiro

Álvaro Montero y Sebastián Villa, figuras de Boca Juniors

Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron titulares en la victoria Xeneize ante Vasco da Gama. Por un lado, el portero recibió la anotación del descuento del equipo carioca, mientras que el delantero dio la asistencia al uruguayo Miguel Merentiel para el 0-2 parcial a favor del conjunto auriazul. Su desempeño fue calificados por periodistas o portales especializados.

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Por un lado, el periodista Tati Civiello, de TyC Sports y Radio Continental, calificó con 7 a Montero y Villa. Sobre el arquero, señaló que no tuvo responsabilidad en el gol de “Puma” Rodríguez y destacó su seguridad en los balones aéreos.

Del atacante resaltó la asistencia para Merentiel, su experiencia y su capacidad para influir en un partido de este nivel, pese a que falló un mano a mano y perdió varios duelos individuales.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - Recoleta v Boca Juniors - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - August 18, 2026 Boca Juniors' Sebastian Villa celebrates scoring their second goal REUTERS/Cesar Olmedo

“Las cosas pueden salirle bien o mal pero tiene la suficiente calidad y experiencia como para que estos partidos no le pesen. Se perdió el segundo mano a mano pasada la media hora y al minuto puso la asistencia genial por arriba para Merentiel”, destacó el comunicador sobre el delantero colombiano.

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Entre tanto, el portal Bolavip también valoró el desempeño de los colombianos, aunque les asignó una calificación de 6 a cada uno. La publicación describió a Montero como seguro en los envíos aéreos y sin posibilidades de evitar el tanto rival, mientras que presentó a Villa como un problema para la defensa de Vasco da Gama por su velocidad y habilidad, aunque alternó buenas decisiones con otras imprecisas.