Colombia

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, le dio la bienvenida al Boca Juniors de Argentina, el primer finalista de la Copa Sudamericana: “Los esperamos con los brazos abiertos”

El mandatario local dio una calurosa bienvenida a los simpatizantes auriazules tras la victoria conseguida en Río de Janeiro, proyectando un choque decisivo que definirá al nuevo campeón del torneo continental

La final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Colprensa/Conmebol Sudamericana - X
La final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Colprensa/Conmebol Sudamericana - X
Guardar

Boca Juniors de Argentina se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná de Rio de Janeiro (Brasil), en el partido de vuelta por las semifinales del torneo continental.

El Xeneize logró revertir la desventaja de un gol, obtenida por los brasileños en el partido de ida disputado la Bombonera (estadio de Boca Juniors), pero con los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes, los argentinos se encaminaron a su tercera final de la competición sudamericana.

PUBLICIDAD

El logro de los “porteños” (otro apodo de Boca Juniors) generó todo tipo de reacciones en el continente. Uno de ellos fue de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en la que extendió su felicitación al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y aguarda por una multitudinaria presencia de la hinchada argentina por la capital colombiana.

- crédito @AlejandroChar/X
- crédito @AlejandroChar/X

“¡Barranquilla ya tiene a su primer finalista de la Copa Sudamericana! ¡Bienvenido Boca Juniors y toda su hinchada! Los esperamos con los brazos abiertos en una ciudad que vive y respira fútbol. ¡Barranquilla está lista para una final inolvidable!”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Además de Char, la Federación Colombiana de Futbol (FCF) también extendió su felicitación al club argentino y les envió los mejores éxitos para la final de la Copa Sudamericana.

Comunicado FCF felicitando a Boca Juniors - crédito FCF/sitio web
Comunicado FCF felicitando a Boca Juniors - crédito FCF/sitio web

“La Federación Colombiana de Fútbol celebra la clasificación del primer finalista de la CONMEBOL Copa Sudamericana 2026, tras la victoria en el compromiso de vuelta por 3-1 ante Vasco de Gama este 20 de octubre (...) La FCF les desea el mayor de los éxitos en la final y espera un maravilloso espectáculo en la disputa por la ‘Gran Conquista’. Bienvenidos a la ‘Puerta de Oro de Colombia’”, expresó la federación en un comunicado.

El rival de Boca Juniors se definirá entre Atlético Mineiro (Brasil) y Montevideo City Torque (Uruguay), llave que el equipo brasileño parte con ventaja de tres goles a su favor. El equipo argentino volverá a disputar una final internacional tres años después de perder la Copa Libertadores ante Fluminense.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Semi Final - Second Leg - Vasco da Gama v Boca Juniors - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 20, 2026 Boca Juniors players pose for a team group photo before the match REUTERS/Thiago Ribeiro
Soccer Football - Copa Sudamericana - Semi Final - Second Leg - Vasco da Gama v Boca Juniors - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 20, 2026 Boca Juniors players pose for a team group photo before the match REUTERS/Thiago Ribeiro

Álvaro Montero y Sebastián Villa, figuras de Boca Juniors

Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron titulares en la victoria Xeneize ante Vasco da Gama. Por un lado, el portero recibió la anotación del descuento del equipo carioca, mientras que el delantero dio la asistencia al uruguayo Miguel Merentiel para el 0-2 parcial a favor del conjunto auriazul. Su desempeño fue calificados por periodistas o portales especializados.

Por un lado, el periodista Tati Civiello, de TyC Sports y Radio Continental, calificó con 7 a Montero y Villa. Sobre el arquero, señaló que no tuvo responsabilidad en el gol de “Puma” Rodríguez y destacó su seguridad en los balones aéreos.

Del atacante resaltó la asistencia para Merentiel, su experiencia y su capacidad para influir en un partido de este nivel, pese a que falló un mano a mano y perdió varios duelos individuales.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - Recoleta v Boca Juniors - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - August 18, 2026 Boca Juniors' Sebastian Villa celebrates scoring their second goal REUTERS/Cesar Olmedo
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - Recoleta v Boca Juniors - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - August 18, 2026 Boca Juniors' Sebastian Villa celebrates scoring their second goal REUTERS/Cesar Olmedo

“Las cosas pueden salirle bien o mal pero tiene la suficiente calidad y experiencia como para que estos partidos no le pesen. Se perdió el segundo mano a mano pasada la media hora y al minuto puso la asistencia genial por arriba para Merentiel”, destacó el comunicador sobre el delantero colombiano.

Entre tanto, el portal Bolavip también valoró el desempeño de los colombianos, aunque les asignó una calificación de 6 a cada uno. La publicación describió a Montero como seguro en los envíos aéreos y sin posibilidades de evitar el tanto rival, mientras que presentó a Villa como un problema para la defensa de Vasco da Gama por su velocidad y habilidad, aunque alternó buenas decisiones con otras imprecisas.

Temas Relacionados

Alejandro CharAlcalde de BarranquillaBoca JuniorsCopa Sudamericana 2026Colombia-DeportesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron graves hechos de corrupción: “Tenemos que dar la cara”

El excandidato presidencial afirmó que los hechos irregulares de la anterior administración fueron graves

Iván Cepeda reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron graves hechos de corrupción: “Tenemos que dar la cara”

Procuraduría investigará los contratos del esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang, la misma a la que Abelardo de la Espriella señaló durante su visita a San Andrés

La decisión que se conoció la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026 también contempla la posible suspensión de la gobernadora Girley Ordóñez, que estaba junto a Jay Pang en el video que se hizo viral en redes sociales tras la advertencia que les hizo el jefe de Estado

Procuraduría investigará los contratos del esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang, la misma a la que Abelardo de la Espriella señaló durante su visita a San Andrés

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” volverá a jugar el torneo de clubes más importante del mundo en su casa y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Jerome Sanabria pidió a la Corte Constitucional evaluar el costo de la reforma pensional antes de abril de 2027: “No hay plata”

La joven que fue parte del empalme de Abelardo de la Espriella afirmó que la renta básica solidaria tendría 4,6 millones de beneficiarios y demandaría más recursos de los proyectados inicialmente para la entrada en vigor de la norma

Jerome Sanabria pidió a la Corte Constitucional evaluar el costo de la reforma pensional antes de abril de 2027: “No hay plata”

Gobierno de Abelardo de la Espriella expedirá por decreto este miércoles 21 de octubre el Presupuesto General de la Nación: el vicepresidente José Manuel Restrepo definió cuál será

La decisión prevista para el 21 de octubre de 2026 reemplazará la aprobación legislativa inconclusa y fijará los gastos e inversiones de la próxima vigencia para las entidades estatales del país

Gobierno de Abelardo de la Espriella expedirá por decreto este miércoles 21 de octubre el Presupuesto General de la Nación: el vicepresidente José Manuel Restrepo definió cuál será
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro habló de su salud física y mental antes de ‘Stream Fighters 5′ y preocupó a sus seguidores: “Quiero ser sincero”

Emiro Navarro habló de su salud física y mental antes de ‘Stream Fighters 5′ y preocupó a sus seguidores: “Quiero ser sincero”

La virreina universal de la belleza Ariadna Gutiérrez se casaría en Cartagena el 24 de octubre y ya se conoce quién será el diseñador de su vestido

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Ryan Castro se le midió a la dinámica ‘Escucho, pero no despido’ y se enteró de que le habían estrellado uno de sus carros

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Deportes

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán la final de la Copa Sudamericana con Boca Juniors en Barranquilla: así los calificó la prensa en Argentina