Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Luis Suárez marcó ante Galatasaray y ante RC Lens en las jornadas anteriores de la Champions League - crédito Yves Herman/REUTERS

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Sporting CP de Portugal vs. LASK Linz de Austria en la semana 3 de la fase de liga de la Uefa Champions League. En el club local se espera la titularidad del delantero de la selección Colombia, Luis Suárez, que ha sido destacado en los dos partidos anteriores de su club marcando un gol.

El partido en el estadio José Alvalade de Lisboa está programado para jugarse desde las 2:00 p. m. y los verdiblancos esperan una victoria que los permita compartir el primer puesto con PSG y Liverpool. Siga todas las incidencias del compromiso a continuación: