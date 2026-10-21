Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

“Sin lagartear”, Patricia Grisales cuestionó a Margarita Rosa de Francisco y respaldó a su hermana - crédito @agrisales333/ Instagram

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Patricia Grisales respondió a un comentario sobre Margarita Rosa de Francisco y defendió a su hermana, Amparo Grisales, con una crítica a la beca que habría recibido la actriz para estudiar Filosofía y Letras.

La reacción ocurrió después de que un usuario comparara la formación académica y la capacidad discursiva de ambas figuras.

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La discusión surgió a partir de una entrevista en la que Amparo Grisales se refirió a la postura política de Margarita Rosa de Francisco. La jurado de Yo me llamo habló de los cambios de perspectiva que, a su juicio, ha tenido su colega respecto del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Las declaraciones de Amparo motivaron respuestas en redes sociales. Entre ellas, un usuario destacó la forma de expresarse de Margarita Rosa de Francisco y sostuvo que la intérprete tenía una mayor capacidad para argumentar que Grisales. El mensaje incluyó una crítica hacia la jurado y atribuyó a la envidia las diferencias entre ambas actrices.

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Amparo Grisales votó en blanco - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

“Amparo Grisales jamás tendrá la inteligencia y el don de la palabra, como Margarita Rosa; con razón le tiene tanta rabia. Se llama envidia, madre”, escribió el internauta.

Patricia Grisales respondió a la comparación entre su hermana y Margarita Rosa

La publicación llegó a Patricia Grisales, actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity, quien salió en defensa de su hermana. En su respuesta, sostuvo que la capacidad de expresión de Margarita Rosa tenía relación con sus estudios universitarios y cuestionó la beca que, según ella, recibió para cursar Filosofía y Letras.

“Tendrá el don de la palabra porque estudió Filosofía y Letras con beca que le pertenece a la gente de estratos bajos”, escribió Patricia Grisales en su cuenta de X.

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En el mismo mensaje, la actriz diferenció la trayectoria de Amparo de la formación académica atribuida a Margarita Rosa. “Lo de Amparo es empírico y sin lagartear ni militar en ningún partido. ¿Ves la diferencia?”, añadió.

Patricia Grisales respondió a los mensajes que comparaban a su hermana con Margarita Rosa de Francisco - crédito @patgrisales/ X

La publicación fue eliminada más tarde, aunque el intercambio continuó en la red social. Patricia recibió cuestionamientos por sus comentarios y volvió a explicar su posición sobre el uso de becas destinadas a personas con menos recursos.

La actriz insistió en su crítica a las becas educativas

Patricia Grisales aseguró que su cuestionamiento no estaba dirigido a los estudios de Margarita Rosa de Francisco, sino a la posibilidad de que hubiera accedido a un beneficio que, en su opinión, debía priorizar a personas que no contaban con recursos económicos para financiar una carrera.

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“Con becas asignadas a personas que lo necesitan y para las cuales fueron creadas… nada”, manifestó en otra respuesta.

La actriz también contrastó esa situación con su propia experiencia educativa. “Los pocos o muchos estudios que tengo, los hice con mis propios recursos”, señaló, antes de volver a mencionar a Margarita Rosa.

Patricia Grisales cuestionó que una beca pudiera ser asignada a alguien que, según su visión, no la necesitaba - crédito @patgrisales/Ig

“Eso sí lo critico porque creo que Margarita no lo necesitaba. Tiene en Estados Unidos con qué pagarse lo que quiera”, concluyó Patricia Grisales. Hasta el momento, Margarita Rosa de Francisco no se ha pronunciado de forma pública sobre los mensajes de Patricia Grisales. Tampoco hubo una respuesta adicional de Amparo Grisales después de la intervención de su hermana.

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El comentario de Amparo Grisales que dio origen a la polémica

La controversia comenzó cuando Amparo Grisales fue consultada durante una entrevista para Caracol Radio sobre los cuestionamientos que Margarita Rosa de Francisco había hecho al entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, después de haber expresado durante años su cercanía con el proyecto político que él representó. La jurado de Yo me llamo consideró que su colega había modificado su postura y definió esa actitud con una expresión que generó repercusión: “Ella es como que le gusta cangrejear”.

Durante la entrevista, Grisales sostuvo que ella prefiere mantener sus posiciones públicas. “Yo soy de las que digo algo y me mantengo”, expresó. También vinculó su crítica con la idea de lealtad hacia las personas a las que se les ha dado respaldo político. “La lealtad no puede ser desleal”, afirmó.

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Amparo Grisales dijo que Margarita Rosa de Francisco “le gusta cangrejear” por sus críticas a Petro - crédito captura de pantalla Caracol Radio / YouTube

Margarita Rosa respondió después con un video dirigido al periodista Gustavo Gómez, quien formuló la pregunta durante la conversación con Amparo. La actriz cuestionó la premisa del interrogante y sostuvo que sus observaciones al gobierno de Petro no implican una ruptura con las ideas que defendió en el pasado.

“Sigo creyendo en las ideas de Gustavo Petro, sigo creyendo en el modelo de país que él describía en sus discursos”, manifestó. A la vez, explicó que mantiene reparos sobre algunas decisiones y actitudes del exmandatario. “Dije que le había faltado gobierno a sí mismo en muchas ocasiones y lo sostengo”, señaló.

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