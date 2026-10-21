Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Corinthians por la fecha 3 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores Femenina.
El partido se jugará el 21 de octubre de 2026 en el estadio Banco Guayaquil de Quito (casa de Independiente del Valle) a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win Sports y Pluto TV.
La árbitra central del encuentro será la argentina Roberta Echavarría, mientras que en el VAR la acompañará la ecuatoriana Susana Corella.
Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda jornada de la Copa Libertadores Femenina 2026, en el estadio Independiente del Valle. El equipo colombiano tomó la iniciativa desde el comienzo, aunque el partido fue suspendido a los 30 minutos por una tormenta eléctrica y se reanudó tras una pausa de cerca de 15 minutos.
Independiente Santa Fe Femenino clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 tras vencer 2-1 a Colo Colo de Chile el domingo 18 de octubre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. El equipo bogotano llegó a seis puntos en dos partidos del grupo A y aseguró su presencia en la fase de eliminación directa del torneo continental.
Las “Leonas” quieren dar el golpe sobre la mesa
El 18 de octubre de 2026, el equipo dirigido por Omar Ramírez derrotó por 1-2 a Colo-Colo de Chile en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.
Al minuto 33, le anularon un gol a Mariana Zamorano y dejaría toda la emoción para el segundo tiempo.
Al minuto 52, Colo-Colo se adelantó en el marcador con un gol de Anais Cifuentes, pero desde allí Santa Fe tomó el impulso para conseguir el triunfo con Zamorano como gran protagonista.
Al 64 de juego, Zamorano empató las acciones y en la última jugada del partido, al 90+3, la figura para las “Leonas” le dieron la victoria a las bogotanas.
Por su parte, Corinthians aplastó por 7-0 al Caracas FC. Los goles en el primer tiempo fueron de Andressa Alves al 13, de Jaqueline Ribeiro al 21 y de Duda Sampaio al 30.
En el segundo tiempo, la colombiana Paola García anotó de tiro penal al 57, Duda Sampaio registró su doblete al 67, y Gabi Zanotti al 76 y Gisella Robledo al 90+1 sellaron la goleada de las brasileñas.