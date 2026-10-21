Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Mariana Zamorano es la goleadora de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina - crédito Criss Matos/Conmebol

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Corinthians por la fecha 3 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores Femenina.

El partido se jugará el 21 de octubre de 2026 en el estadio Banco Guayaquil de Quito (casa de Independiente del Valle) a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win Sports y Pluto TV.

La árbitra central del encuentro será la argentina Roberta Echavarría, mientras que en el VAR la acompañará la ecuatoriana Susana Corella.