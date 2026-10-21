Colombia

Esta fue la millonada que Westcol le cobró a comerciantes de San Victorino en Bogotá para transmitir en directo por dos horas: colapsó El Gran San

La condición del influenciador para transmitir habría impedido la entrada y salida de compradores mientras realizaba su contenido, una exigencia llamativa para un sector comercial que vive del movimiento constante de público

El paisa no pasó desapercibido a pesar de que exigió cerrar el establecimiento comercial durante su visita - crédito @rastreandofamosos/IG

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Westcol cobró 260 millones de pesos por dos horas de streaming en San Victorino, reconocido sector comercial del centro de Bogotá, y la cifra no salió de la nada: antes hubo un regateo que parece sacado de una serie televisiva.

Ariel Osorio, del programa La Corona TV, contó cómo fue toda la movida entre el streamer paisa y los comerciantes del centro de confección mayorista GranSan, en plena carrera Décima de la capital colombiana. Vale la pena arrancar esta historia por lo que pidió Westcol al principio: 300 millones de pesos por transmitir dos horas desde adentro del centro comercial.

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“El popular creador de contenido exigió la pequeña bobadita de trescientos millones de pesos por realizar un streaming exclusivo de dos horas desde las entrañas del centro comercial”, dijo el presentador del programa de variedades.

Sin embargo, la plata no era lo único en juego. El influenciador puso una condición que cualquiera pensaría dos veces antes de aceptar: cerrar el lugar por completo mientras durara el show.

El 'streamer' explicó que busca innovar y no repetirse, adelantando que planea nuevos eventos de gran impacto - crédito @westcol / Instagram
El 'streamer' explicó que busca innovar y no repetirse, adelantando que planea nuevos eventos de gran impacto - crédito @westcol / Instagram

Osorio fue claro con el punto: “Una transmisión que viene acompañada de una condición drástica e innegociable. Tiene que estar cerrado por completo las puertas del centro comercial, prohibiendo totalmente la entrada y salida de compradores y de curiosos durante las dos horas que va a durar el show”.

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Lo llamativo de la solicitud es que se trata de un sector que vive del movimiento constante de gente, de compradores entrando y saliendo todo el día, frenado en seco por dos horas para que un streamer haga su contenido.

Pero acá viene la parte que de verdad engancha y es que los comerciantes del GranSan no se quedaron callados ni aceptaron la cifra a la primera. Negociaron, presionaron, y al final lograron bajar el precio que pedía el antioqueño.

Osorio lo resumió así en su relato: “Los comerciantes del GranSan, demostrando sus dotes de no dejarse meter los dedos en la boca fácilmente, tras un duro y tenso regateo, lograron tumbarle 40 millones”.

Los locales del centro comercial Gran San estarían siendo vendidos por precios inferiores a los que corresponde - crédito El Gran San
Los locales del centro comercial Gran San estarían siendo vendidos por precios inferiores a los que corresponde - crédito El Gran San

Si bien para muchos seguidores del streamer $40 millones podrían ser poco, para el resto de la millonaria cifra, la astucia de un grupo de comerciantes que seguro tienen más experiencia regateando telas y precios de mercancía quedó para la historia del entretenimiento negociando con celebridades de internet.

Al final, el acuerdo quedó cerrado en 260 millones de pesos, y según contó el presentador, la cosa terminó en buenos términos para ambas partes.

Ahora bien, lo más interesante de todo esto no es solo la cifra, sino la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Quién realmente salió ganando en esta negociación?

Osorio lo planteó con esa chispa característica que le da identidad a su programa: “¿Quién ganó esta partida de póquer comercial? ¿El imperio de las redes sociales que acapara la atención o los comerciantes que saben hacer negocios hasta con las estrellas digitales? Saquen sus propias conclusiones”.

La locura que generó Westcol durante su visita a El GranSan

El paisa no tuvo en cuenta la gran famaticada que podría agolparse a las afueras del centro comercial - crédito TikTok

La presencia del creador de contenido en pleno centro de la capital del país generó una avalancha de visitantes. En redes sociales se hicieron virales los videos en los que la aglomeración de personas mientras Westcol ingresaba al establecimiento tuvo que tener la intervención de su equipo de seguridad como de la policía.

Entre gritos que lo aclamaban y le enviaban regalos para él, como para su novia —aunque los rumores apuntan a que terminaron su romance—, se logra apreciar cómo, al salir del lugar, sus seguidores le arrebatan la chaqueta que llevaba puesta y el paisa empieza a pedir “espacio” entre gritos de preocupación.

Sin embargo, otro video muestra que el streamer se quitó él mismo la chaqueta y trata de auxiliar a una joven que estaba entre el público, pues había tropezado y no lograba levantarse por laq cantidad de personas presentes.

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