Nuevos detalles de la muerte de dos militares en batallón militar de Boyacá: por qué un soldado profesional le disparó a un suboficial con su arma de dotación

El suboficial se disponía a atender una emergencia en el municipio de Villa de Leyva - créditos Google Maps | Red social Facebook

Guardar

Una orden impartida por un suboficial habría desencadenado la discusión que terminó en un hecho con arma de fuego dentro del Batallón Tarqui de Sogamoso, en Boyacá, durante la madrugada del martes 20 de octubre.

El episodio dejó muertos: al sargento Héctor Lozano y a un soldado profesional (identificado como Edwin Malabet Collante), además de otro militar y un canino heridos.

PUBLICIDAD

Las versiones preliminares indican que el soldado profesional señalado de accionar el arma discutió con Lozano poco antes del ataque, de acuerdo con lo revelado por una fuente al diario El Tiempo.

El suboficial, adscrito al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional, al parecer se preparaba para atender una emergencia en Villa de Leyva cuando ocurrió la confrontación.

Según la información conocida por el mismo medio, el soldado habría respondido de forma negativa a una instrucción impartida por su superior.

El suboficial fue identificado como el sargento Héctor Lozano - crédito red social Facebook

Tras un intercambio de palabras, Collante presuntamente le disparó al sargento por la espalda.

“Al parecer, todo comenzó con una orden dada por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado y, en medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior y contra otro de sus compañeros; después, al ver lo que había hecho, se disparó”, fue la versión que conoció el diario bogotano.

PUBLICIDAD

El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades militares y judiciales. No obstante, el Ejército Nacional no ha confirmado el motivo de la discusión.

El Ejército afirmó que el soldado habría usado su arma de dotación

Horas después del incidente, el Ejército Nacional informó en su comunicado oficial que en el caso estuvo involucrado un soldado profesional que habría accionado su arma de dotación contra un suboficial. La institución sostuvo que, después del ataque, el militar se habría quitado la vida.

No obstante, las autoridades investigan el origen del arma utilizada, pues una de las primeras versiones indicó que debía establecerse si correspondía efectivamente al armamento asignado al soldado.

PUBLICIDAD

Además de causar la muerte del sargento Lozano, el ataque dejó herido a otro uniformado y a un canino que estaba cerca del lugar. Ambos reciben atención especializada, de acuerdo con la información entregada por el Ejército.

El comunicado oficial por parte del Ejército, a través del Comando de Ingenieros, se emitió la mañana del martes 20 de octubre de 2026 - crédito Ejército

El episodio ocurrió en una unidad vinculada con la Brigada de Atención de Desastres. Sobre las 5:00 de la mañana, residentes y personas cercanas al batallón escucharon ambulancias, vehículos que se movilizaban a alta velocidad y uniformados que corrían dentro de la guarnición.

Las autoridades entrevistaron a quienes estaban en el batallón

Tras la alerta, las autoridades activaron los protocolos para recolectar evidencias, inspeccionar el lugar y tomar declaraciones a los uniformados que estaban presentes en el Batallón Tarqui.

PUBLICIDAD

Un reporte de Noticias Caracol destacó que se realizaron entrevistas dentro de la instalación militar para precisar la secuencia de los hechos.

La investigación deberá establecer si el cruce entre el soldado y el suboficial comenzó por una orden operativa y si existieron otros factores antes de los disparos.

Por su parte, desde el Ejército dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los dos militares fallecidos, y añadió que continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.