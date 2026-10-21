Iván Cepeda reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron graves hechos de corrupción: “Tenemos que dar la cara”

El congresista señaló que la colectividad en la que milita debe dar explicaciones a los colombianos - crédito suministro infobae

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Continúan las revelaciones sobre el Pacto de Valledupar, una reunión del gobierno del expresidente Gustavo Petro con ex líderes paramilitares en las que se habría discutido una eventual revisión de la extradición, reubicaciones carcelarias y acumulación de penas para antiguos paramilitares comprometidos con ese proceso. El documento, fechado el 24 de octubre de 2025, quedó bajo escrutinio por las denuncias de Salvatore Mancuso sobre supuestas presiones para declarar contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

El texto fue divulgado por La FM tras reuniones celebradas en la capital del Cesar entre delegados del entonces Gobierno de Gustavo Petro y exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La lista de asistentes incluye a Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Freddy Rendón, alias el Alemán, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

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Petro habria negociado con exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Don Berna con el fin de manipular las elecciones - crédito Colprensa

Los gestores de paz debían actualizar sus planes de trabajo dentro de los 10 días hábiles posteriores a las sesiones. Esos planes debían identificar las tareas necesarias para aplicar los compromisos acordados.

El apartado de seguimiento y compromisos inmediatos estableció que el Estado colombiano estudiaría mecanismos legales para quienes participaran en el cierre del proceso de Ralito. La fórmula incluyó la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en centros de reclusión y la acumulación jurídica de penas.

Los antiguos integrantes de las autodefensas también solicitaron explorar la excarcelación de los gestores de paz que permanecían detenidos y revisar sus condiciones de reclusión mientras se resolvía su situación jurídica. Además, reclamaron una evaluación de sus condiciones de seguridad física.

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Iván Cepeda reconoció procesos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro

El excandidato presidencial afirmó que los hechos irregulares de la anterior administración fueron graves - crédito Prensa Iván Cepeda

Tras las revelaciones, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda publicó un video en el que reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron hechos graves de corrupción y aseguró que la colectividad política tiene la responsabilidad de dar explicaciones a los colombianos.

“La manera en cómo estamos haciendo oposición. Para mí, el más grave problema que hemos tenido en estos años es la corrupción. Frente a eso debemos responder a la sociedad colombiana. Y ese no es un asunto ni exclusivo del Pacto Histórico ni exclusivo de nuestro gobierno, pero sí es una responsabilidad nuestra”.

El excandidato presidencial calificó los hechos irregulares durante la anterior administración como graves. Sin embargo, sostuvo que hubo una manipulación por parte de sus opositores para exacerbar y distorsionar ciertas situaciones.

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“En nuestro gobierno se presentaron hechos de corrupción que son hechos, yo diría, graves. Y, frente a eso, tenemos que dar la cara, ya la hemos dado, pero tenemos que dar las explicaciones necesarias. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que todo escándalo que ha surgido no ha sido también manipulado, distorsionado por nuestros adversarios”, advirtió Cepeda.

Cepeda señaló que el Pacto debe luchar contra la corrupción - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En ese sentido, sostuvo que, sin importar quién lidere la Casa de Nariño, es deber tanto del Pacto Histórico como de otros grupos sociales denunciar e impulsar iniciativas que eliminen la corrupción en el territorio nacional. Así mismo, señaló que el proyecto político que busca liderar no tolera actos que afecten al Estado colombiano ni a sus habitantes.

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“Hay muchas de las cosas que se han ido presentando ante la opinión pública de una manera absolutamente tendenciosa y falaz. Eso también hay que decir. Pero sí, ahí hay un problema y ese problema creo que no es menor. Y frente a ese problema tenemos, repito, que señalar con claridad que nuestro proyecto es un proyecto que no está para eso y que nuestro futuro va a ser un futuro de lucha contra la corrupción también, ¿no? Sea cual sea la administración, sea cual sea, eh, los tiempos políticos, hay que desterrar la corrupción”.