En Medellín hicieron las primeras pruebas con drones para llevar domicilios: en qué consiste el proyecto de la Alcaldía

El alcalde de Medellín mostró a través de sus redes sociales los avances que tendría la ciudad de implementarse esta iniciativa - crédito @FicoGutierrez/X

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Un paquete de 1,2 kilogramos recorrió 5,5 kilómetros en cinco minutos por el cielo de Medellín el martes 20 de octubre, en lo que constituyó la primera prueba piloto oficial de transporte de carga con drones en un entorno urbano de Colombia.

La aeronave no tripulada despegó desde las instalaciones de Coordinadora en la calle 30, cerca del Cerro Nutibara, y aterrizó en la zona de Futumed, dentro del Estadio Cincuentenario Arturo Bustamante, un polígono designado por la Alcaldía de Medellín para el testeo de nuevas tecnologías.

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El proyecto articula entidades públicas y empresas privadas bajo la supervisión de la Aeronáutica Civil

La iniciativa está liderada por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (EPAOH), una entidad descentralizada del distrito, y reúne a la Alcaldía de Medellín, la Aeronáutica Civil, Futumed —adscrita a Ruta N—, la empresa de logística Coordinadora y el operador de drones Pelagus S. A. S., que cuenta con certificación de la autoridad aeronáutica para este tipo de operaciones.

A futuro se piensa en que los ciudadanos sean los que utilicen este servicio con domicilios y otros usos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Doris Elena Montoya Pérez, gerente del EPAOH, explicó en entrevista con Blu Radio que el proyecto se viene estructurando desde 2024, con análisis de rutas, coordinación institucional y revisiones de seguridad.

“Esta prueba piloto es un hito porque es la primera prueba oficial validada por la Aeronáutica Civil”, afirmó la funcionaria, quien precisó que al momento de iniciar el proyecto solo existían dos operadores certificados por la autoridad para este tipo de vuelos.

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Dos aeronaves no tripuladas realizaron vuelos progresivos por el corredor del río Medellín

Las pruebas, que se extendieron entre el 19 y el 20 de octubre, emplearon dos modelos de drones: el ALT6D, fabricado en Colombia por la empresa Aerialoop, con capacidad de carga de hasta 1,1 kilogramos, y el DJI FlyCart 30, que transportó una caja con varios paquetes que sumaban 20 kilogramos.

Ambas aeronaves utilizaron el corredor del río Medellín como eje de sus trayectos, una decisión operativa orientada a reducir riesgos ante una eventual caída.

La idea de sus creadores es que se convierta en un instrumento para ayudar en temas de salud con envíos de donaciones de órganos - crédito NBC News

Las operaciones conectaron cuatro “dronepuertos” en el Valle de Aburrá: las sedes de Coordinadora en Copacabana y en la calle 30, y Futumed en el Estadio Cincuentenario. En los próximos meses, los vuelos progresivos buscarán cubrir recorridos de hasta 22,4 kilómetros para consolidar los parámetros técnicos de la operación.

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El alcalde Federico Gutiérrez proyecta el transporte de órganos y medicamentos como prioridad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la jornada como un avance significativo. “Es la primera vez en Colombia que se hace una prueba real, segura, coordinada entre las instituciones, con todas las capacidades, para llevar desde un punto a otro un paquete o una encomienda. Y este es el inicio de muchas cosas, como se hace hoy en muchas ciudades del mundo”, expresó el mandatario local.

Gutiérrez señaló que la prioridad a mediano plazo no es la paquetería comercial, sino el transporte urgente de suministros médicos. “La idea es llevar de manera urgente un órgano vital que sea necesario para una cirugía o que un donante puede estar en un punto y el receptor en otro y se pueda llevar el paquete, así como se hace con sangre, medicamentos”, agregó.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se mostró emocionado por lo que podría pasar a futuro con esta iniciativa - crédito @FicoGutierrez/X (Federico Gutiérrez)

La gerente Montoya respaldó esa visión y aportó un dato concreto de las pruebas: el traslado desde Copacabana hasta el Cincuentenario demoró aproximadamente 17 minutos, un tiempo que podría marcar la diferencia en la cadena de atención médica.

Los drones incorporan paracaídas de emergencia y sistemas de retorno automático

Para garantizar la seguridad del espacio aéreo, las rutas fueron diseñadas para minimizar el sobrevuelo de concentraciones de personas e infraestructura crítica. Las aeronaves cuentan con sistemas de comunicación de respaldo, mecanismos de retorno y aterrizaje ante contingencias, paracaídas de emergencia y pólizas en caso de daños. El protocolo establece que los vuelos se suspenden si las condiciones meteorológicas no son adecuadas.

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Montoya precisó en Blu Radio que el polígono de Futumed está delimitado entre la Universidad de Antioquia, MOVA, el Jardín Botánico y el Parque Explora, un perímetro que la Alcaldía reservó para validar tecnologías vinculadas a la ciencia y la innovación.

El río Medellín será la primera autopista de drones de Colombia: el proyecto busca que se utilice para entrega de domicilios y transporte de pasajeros

Los resultados de las pruebas permitirán alimentar el RAC 100, la norma que regula la operación de drones en Colombia, y evaluar los requisitos para integrar la aviación no tripulada a la red logística de la ciudad.