Ministro de Justicia pidió a la Fiscalía investigar chats previos al asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Que se mire su credibilidad”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió a las nuevas evidencias que han surgido en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que murió tras el atentado del 7 de junio de 2025 - crédito Colprensa

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los chats que alertaron sobre un posible atentado contra el exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay dos meses antes del ataque, que se produjo el 7 de junio de 2025, y que derivó en su muerte, consumada el 11 de agosto de 2025.

Las conversaciones, divulgadas por Noticias RCN, contenían advertencias anónimas sobre un plan criminal y preguntas posteriores sobre el esquema de seguridad del entonces senador y precandidato presidencial. Frente a esto, Cancino afirmó que también pidió a las autoridades indagar el contenido de esos mensajes y contrastarlo.

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“Ahí hay una investigación ya seria, con resultados, pero obviamente que nuestra responsabilidad también es pedir que se junten estas nuevas declaraciones y se mire su credibilidad, su valoración y se tomen las decisiones que en derecho corresponden”, indicó el titular de la cartera al citado medio, en respuesta a estas revelaciones.

María Claudia Tarazona visitó el monumento de Miguel Uribe Turbay en el antiguo parque El Golfito, en Modelia, junto a su hijo Alejandro - crédito @maclaudiat/Instagram

Estas habrían sido las alertas anónimas sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Los primeros mensajes llegaron el 16 de abril de 2025 a una senadora del Centro Democrático cuya identidad no fue revelada. El remitente, también anónimo, le pidió que reforzara su protección y utilizara de forma permanente a sus escoltas, frente a lo que sería la amenaza por un posible atentado en su contra, de acuerdo con lo expuesto.

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“Mi doctora preferida, muy buena noche. Apenas pueda, por favor, regáleme una llamada de urgencia, por favor. Lo que debo decirle es de urgencia, por favor. Doctora, por favor, no baje la guardia; por favor, cuídese mucho, utilice a toda hora sus escoltas, bueno”, escribió la persona, según las conversaciones conocidas por el citado medio.

Por su parte, el 21 de abril, el mismo interlocutor señaló al entonces legislador Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, como presunto responsable de organizar el ataque. También sostuvo que la orden para ejecutar el plan criminal contra Uribe había “salido del Senado”, lo que despertó las alertas sobre este ataque.

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María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, mencionó al excongresita Luis Alberto Albán en las versiones que lo relacionarían con el crimen de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - Cámara de Representantes

“Doctora, ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte el atentado”, decía otro de los mensajes. El informante aseguró que tenía una fuente dentro del Congreso y buscaba advertir a la senadora, a “la doctora Paola” y a Miguel Uribe antes de que les ocurriera algo.

Ese fragmento de la conversación fue conocido por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, que acusó públicamente al entonces representante a la Cámara de haber orquestado el ataque contra el precandidato presidencial. Albán integró las extintas Farc y el Partido Comunes, creado después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

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El 7 de junio, el día del atentado, el número desconocido volvió a contactar a la congresista para preguntar por la ubicación y la composición del dispositivo de protección del senador. “Doctora y el esquema de Miguelito, ¿dónde putas estaba? Como que le dieron por la espalda”, indicó el mensaje que le llegó al celular de Tarazona.

El partido Comunes se ha desmarcado de los señalamientos sobre la posible autoría del crimen del exsenador Miguel Uribe - crédito Colprensa

El debate sobre el esquema de protección

En su momento, el exdirector de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez sostuvo que Uribe contaba con un esquema superior al de otros congresistas, integrado por cuatro policías y tres escoltas de la entidad. Y afirmó que el exsenador decidió dividir a sus hombres de seguridad para proteger también a su familia.

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“El doctor Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”, afirmó Rodríguez, en declaraciones a El País, con lo que se desmarcó de posibles responsabilidades.

Entretanto, el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Uribe Turbay, aseguró ante distintos medios que el senador había pedido en varias ocasiones reforzar su protección y que esas solicitudes no habrían sido atendidas. Al respecto, Rodríguez negó esa versión, que buscaría vincularlo como responsable de lo acontecido.

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Augusto Rodríguez le tendrá que pedir disculpas a la familia Uribe Turbay, según reciente fallo judicial - créditos Cristian Bayona/Colprensa - Lina Gasca /Colprensa - Senado

Los chats se sumaron a otras pistas en teléfonos de los autores materiales, entre ellos Elder José Arteaga, alias El Costeño. Un testigo de la Fiscalía indicó que existía un grupo de WhatsApp en el que se compartía información sobre los desplazamientos de Uribe y se registraban llamadas con un contacto como “escolta del senador”.

A su vez, Albán negó las acusaciones durante una entrevista con Reporte Coronell. “Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso de lo cual me está acusando ella (…) No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc. No tengo ninguna relación (…) antes estoy como objetivo militar de ellos”, aseguró.

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