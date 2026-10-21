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Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” volverá a jugar el torneo de clubes más importante del mundo en su casa y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

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Luis Díaz anotó en su último partido por la Champions League-crédito Carina Johansen/NTB via REUTERS
Luis Díaz anotó en su último partido por la Champions League-crédito Carina Johansen/NTB via REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Arsenal por la fase de liga de la UEFA Champions League.

El partido se jugará el 21 de octubre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el italiano Davide Massa, mientras que el VAR estará el español Carlos del Cerro Grande.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y durante los 90 minutos en Baviera.

12:49 hsHoy

Posibles formaciones del Bayern Múnich vs. Arsenal

Bayern: Neuer; Laimar, Upamecano, Tah Davies; Pavlovic, Kimmich; Karl Gnabry, Díaz, Kane

Arsenal: Raya; Calafiori, Gabriel, Konsa, Timbe;, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Madueke, Saka, Havertz.

12:34 hsHoy

Así se jugará el complemento de la fecha en la Champions League continúa su jornada

La UEFA Champions League continúa su camino rumbo a Madrid, el 5 de junio de 2027-crédito Manon Cruz/REUTERS
La UEFA Champions League continúa su camino rumbo a Madrid, el 5 de junio de 2027-crédito Manon Cruz/REUTERS

21 de octubre de 2026

Losc Lille (Francia) vs. Galatasaray (Turquía)

  • Estadio: Pierre Mauroy de Lille
  • Hora: 11:45 a. m.
  • Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovenia)
  • VAR: Dennis Higler (Países Bajos)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Como 1907 (Italia) vs. Manchester United (Inglaterra)

  • Estadio: Giuseppe Sinigaglia de Como
  • Hora: 11:45 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)
  • VAR: Sören Storks (Alemania)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Real Betis (España) vs. Feyenoord (Países Bajos)

  • Estadio: La Cartuja de Sevilla
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Simone Sozza (Italia)
  • VAR: Fedayi San (Suiza)
  • Transmisión de TV: ESPN 4 y Disney Plus Premium

Inter Milán (Italia) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania)

  • Estadio: Giuseppe Meazza de Milán
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Harm Osmers (Alemania)
  • VAR: Benjamin Brand (Alemania)
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Real Madrid (España) vs. RB Leipzig (Alemania)

  • Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: István Kovács (Rumania)
  • VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Aston Villa (Inglaterra) vs. Viking FK (Noruega)

  • Estadio: Villa Park de Birmingham
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Sebastian Gishamer (Austria)
  • VAR: Alan Kijas (Austria)
  • Transmisión de TV: ESPN 3 y Disney Plus Premium

Sporting Lisboa (Portugal) vs. LASK Linz (Austria

  • Estadio: José Alvaldade de Lisboa
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Nicholas Walsh (Escocia)
  • VAR: Stuart Atwell (Inglaterra)
  • Transmisión de TV: ESPN 6 y Disney Plus Premium

Club Brujas (Bélgica) vs. Lens (Francia)

  • Estadio: Jan Breydelstadion de Brujas
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Luis Godinho (Portugal)
  • VAR: André Narciso (Portugal)
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
12:00 hsHoy

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

El colombiano tuvo su mejor presentación en la temporada 2026-2027 ante RB Leipzig en la Bundesliga, marcando triplete, y comienza a encontrar su mejor versión

Luis Díaz es uno de los referentes en el tridente de ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane y Michael Olise - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz es uno de los referentes en el tridente de ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane y Michael Olise - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El colombiano Luis Díaz firmó un triplete en el 6-1 de Bayern Múnich ante RB Leipzig el sábado y devolvió una alternativa ofensiva al equipo de Vincent Kompany para el cruce del miércoles contra Arsenal, en el que Michael Olise estará suspendido. El extremo de 29 años elevó a cinco sus goles de la temporada después de una serie de actuaciones por debajo de su nivel y ocasiones claras desaprovechadas.

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11:54 hsHoy

Luis Díaz mejor que Messi y Bellingham en el Balón de Oro 2026: el análisis de The Athletic que da al colombiano entre los ocho mejores del mundo

La ceremonia de la entrega del premio que distingue a los mejores jugadores de la temporada está programada para el 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra

Por segunda vez en su carrera, Luis Díaz está nominado al Balón de Oro - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Por segunda vez en su carrera, Luis Díaz está nominado al Balón de Oro - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz figura octavo entre los candidatos al Balón de Oro 2026 en el ranking elaborado por The Athletic, que ubicó al atacante colombiano como una de las piezas del ataque del Bayern Múnich durante la última temporada.

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11:44 hsHoy

Así va la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League

20 de octubre de 2026

Sabah FC (Azerbaiyán) 1-2 Borussia Dortmund (Alemania)

  • Estadio: Olímpico de Bakú
  • Árbitro: Javier Alberola Rojas (España)
  • Goles: Serhou Guirassy al minuto 10 abrió el marcador para el Dortmund, Aden McCarthy empató para Sabah al 39 y Guirassy confirmó su doblete y victoria del Dortmund al 53

Fenerbahçe (Turquía) 2-2 Slavia Praga (República Checa)

  • Estadio: Chobani de Fenerbahçe Surku Saracoglu de Estambul
  • Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (España)
  • Goles: Oguz Aydin al minuto 4 y Mason Greenwood al 11 para Fenerbahçe, descontó Lukas Provod al minuto 15 y empató Pavel Kacor al 90

Stuttgart (Alemania) 1-1 Atlético de Madrid (España)

  • Estadio: MHP Arena de Stuttgart
  • Árbitro: Serdar Gözübüyük (Paises Bajos)
  • Goles: Jamie Leweling al minuto 36 para Stuttgart y Julián Álvarez al 47 para Atlético de Madrid

AS Roma (Italia) 4-0 Slovan Bratislava (Eslovaquia)

  • Estadio: Olímpico de Roma
  • Árbitro: Sandro Schärer (Suiza)
  • Goles: Mario Hermoso al minuto 21, Nahuel Molina al minuto 39, Niccolo Pisilli al lminuto 52 y Donyell Mallen al 56 de tiro penal

PSG (Francia) 4-2 Barcelona (España)

  • Estadio: Parque de los Príncipes de París
  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
  • Goles: Desire Doue al minuto 38 para PSG, empató Xavi Espart al 55, Lucas Hernández al 72 puso el 2-1 para los franceses, Lamine Yamal empató al 79 y Vitinha al 81 junto a Fabián Ruíz al 86 le dieron la victoria a los bicampeones de Europa

Porto FC (Portugal) 0-1 PSV Eindhoven (Paises Bajos)

  • Estadio: do Dragão de Porto
  • Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)
  • Goles: Guus Til al minuto 57 para PSV

Nápoles (Italia) 4-3 F.K. Bodø/Glimt (Noruega)

  • Estadio: Diego Armando Maradona de Nápoles
  • Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)
  • Goles: Mateo Politano al minuto de partido, Jans Hauge empató al 27, Soctt McTominay adelantó al cuadro italiano al 41. Andreas Helmersen al 62 empató el juego y nuevamente McTominay anotó al 75, autogol de Odin Luras Bjortuft al 88 a favor de Nápoles y Sondre Fet colocó al 4-3 al 90+4

Manchester City (Inglaterra) 5-1 AEK (Grecia)

  • Estadio: Etihad de Manchester
  • Árbitro: Willy Delajod (Francia)
  • Goles: Elliot Anderson al minuto 12 abrió el marcador, Phil Foden al 34 colocó el 2-0, descontó Stavro Pilo al 52 para los griegos, Rayan Cherki al minuto 57 y doblete de Phil Foden al 65 y 76 para cerrar el marcador

Liverpool (Inglaterra) 4-3 Villarreal (España)

  • Estadio: Anfield Road de Liverpool
  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
  • Goles: Georges Mikautadze al minuto 4, Sergi Cardona al 29 para Villarreal, descontó Alexis Mac Allister al 36 y Ronald Araujo al 45+2 empató el partido para los ingleses. En el segundo tiempo, Mac Allister marcó al 65 y Florian Wirtz colocó el 4-2 al 68 y descontó Tanitoluwa Oluwayeso al 87 para Villarreal
11:34 hsHoy

Luis Díaz quiere seguir dulce con el gol ante el campeón de Inglaterra

Luis Díaz viene de anotar en la jornada pasada de Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz viene de anotar en la jornada pasada de Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 17 de octubre de 2026, Bayern Múnich venció por 6-1 al RB Leipzig, resultado con el que recuperó el liderato de la Bundesliga, en el estadio Allianz Arena de Múnich.

El extremo colombiano marcó tres goles y dio una asistencia frente al Leipzig. Su aporte ofensivo adquiere mayor peso ante la baja por sanción del francés Michael Olise.

Los goles restantes fueron de Aleksandar Pavlović, de Michael Olise y de Harry Kane. El gol del honor para RB Leipzig fue de Andrija Maksimović.

Arsenal, segundo de la Premier League a tres puntos de Manchester City, viene de imponerse 1-0 ante Nottingham Forest en el City Ground, el 18 de octubre de 2026.

El único gol del partido llegó gracias al delantero inglés Noni Madueke al minuto 80 y con este resultado, el equipo dirigido por el español Mikel Arteta llegó a los 18 puntos, quedando a 3 unidades del liderato que en estos momentos es del Manchester City.

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