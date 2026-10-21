Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Luis Díaz anotó en su último partido por la Champions League-crédito Carina Johansen/NTB via REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Arsenal por la fase de liga de la UEFA Champions League.

El partido se jugará el 21 de octubre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el italiano Davide Massa, mientras que el VAR estará el español Carlos del Cerro Grande.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y durante los 90 minutos en Baviera.