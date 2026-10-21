Laura Sarabia negó tener fotos ni videos privados para presionar al expresidente Petro, como afirmó Angie Rodríguez: “Estaré a disposición de la justicia”

“Laura tiene todo”, la acusación de Angie Rodríguez contra Sarabia sobre presunto material de Petro - crédito @laurisarabia/X - Andrea Puentes/Presidencia/X - Presidencia de Colombia

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Angie Rodríguez lanzó nuevas acusaciones contra Laura Sarabia al afirmar que la exfuncionaria tendría fotografías y videos relacionados con aspectos privados del expresidente Gustavo Petro.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) aseguró que parte de ese material habría sido usado para presionar al entonces mandatario, aunque no presentó pruebas públicas durante la entrevista con Daniel Samper Ospina.

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“Yo sí vi en un computador fotos y videos. Laura tiene todo”, afirmó Rodríguez al referirse a los archivos que, según su versión, estarían en poder de Sarabia.

La exfuncionaria también hizo comentarios sobre la vida personal de Petro y habló de una supuesta red de mujeres cercana al exjefe de Estado. “El presidente, desafortunadamente, tenía una vida de excesos, una vida loca, lo que ustedes cubrían en los medios como ‘agenda privada’”, manifestó.

Angie Rodríguez afirmó que Laura Sarabia tendría fotos y videos de la vida privada de Gustavo Petro - crédito Dapre - AP

Rodríguez invitó a Sarabia a dar explicaciones sobre los hechos que describió. “Laura, usted quiere darle un ejemplo de honestidad al país, la invito a que hable”, expresó. Además, sostuvo que la exfuncionaria habría obtenido información a partir del conocimiento que tenía sobre asuntos personales del presidente.

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Rodríguez vinculó sus denuncias con un presunto tráfico de influencias durante la administración pasada. Según indicó, Petro habría tenido un “interés particular” en el nombramiento de Juliana Guerrero, pese a que, de acuerdo con su versión, ella no reunía las condiciones exigidas para ocupar el cargo.

La exdirectora del Dapre también señaló un supuesto constreñimiento ilegal. Aseguró que el entonces mandatario la habría obligado a tolerar “acciones ilegales” que, según dijo, se presentaron después de que ella se negó a atender determinadas directrices.

Las afirmaciones no fueron acompañadas de imágenes, videos, documentos o elementos que permitan corroborar los señalamientos.

Angie Rodríguez señaló a Laura Sarabia por supuesto uso de información privada para presionar a Petro - crédito @DapreCol/X

Respuesta de Laura Sarabia a las declaraciones de Angie Rodríguez: “Nunca he extorsionado a nadie”

Tras lo anterior, la exembajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, negó tener fotografías o videos sobre la vida privada del expresidente Gustavo Petro y rechazó haber utilizado algún material para ejercer presión sobre él.

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La exfuncionaria respondió a las acusaciones formuladas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, durante una entrevista.

En un mensaje publicado en su cuenta en X el miércoles 21 de octubre de 2026, Sarabia afirmó que las declaraciones de Rodríguez son falsas. “Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de este tipo. Nunca he extorsionado a nadie”, escribió.

Rodríguez había asegurado que vio archivos en un computador y sostuvo que Sarabia poseía imágenes y videos sobre aspectos personales del exmandatario.

Sarabia centró parte de su respuesta en el alcance de los señalamientos cuando involucran a menores de edad. La exembajadora manifestó que, como madre de un niño de cuatro años y hermana de una niña de 11, no guardará silencio ante afirmaciones que afecten la dignidad de un menor.

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“Nunca he extorsionado a nadie”, la respuesta de Laura Sarabia a Angie Rodríguez - crédito @laurisarabia/X

“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas”, expresó. También pidió evitar que denuncias de esa naturaleza se conviertan en contenido para entrevistas públicas.

Sarabia pidió llevar las pruebas ante la Fiscalía

La exfuncionaria instó a Rodríguez a presentar ante las autoridades los elementos que respalden sus afirmaciones. “No esperemos meses, no convertirlo en una entrevista”, señaló en su publicación.

Sarabia sostuvo que ningún empleo ni ingreso económico justifica guardar silencio frente a hechos que puedan comprometer a niños o adolescentes. “Mañana podría ser mi hijo, mi hermana. Podría ser el de cualquiera”, agregó.

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La exembajadora solicitó que las autoridades investiguen “a fondo” para establecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. También afirmó que estará disponible para atender cualquier requerimiento judicial.

“Una vez más, le pido a las autoridades que investiguen a fondo, que se llegue a la verdad, y que quien tenga pruebas las entregue, ya estaré a disposición de la justicia para lo que necesiten”, concluyó Sarabia en su cuenta oficial de X.