Colombia

La virreina universal de la belleza Ariadna Gutiérrez se casaría en Cartagena el 24 de octubre y ya se conoce quién será el diseñador de su vestido

Se trata de Stéphane Rolland, el francés que se ha encargado de vestir a otras celebridades y que en esta oportunidad confeccionará el atuendo con el que la sucreña dé el sí frente al altar con el empresario neerlandés

La sincelejana apareció por cuarta vez en su carrera en la Semana de la Alta Costura de París - crédito @gutierrezary/Instagram
La sincelejana se casaría el 24 de octubre con un empresario neerlandés - crédito @gutierrezary/Instagram
Guardar

El próximo sábado 24 de octubre de 2026, unas 150 personas, entre familiares y amigos cercanos, se reunirán en Cartagena para ver a Ariadna Gutiérrez caminar hacia el altar.

La ex Señorita Colombia y virreina universal de la belleza se casa con el empresario neerlandés Guus Franke en una ceremonia que ya tiene a medio país pendiente del calendario.

PUBLICIDAD

El lugar elegido no es cualquier iglesia. Se trata de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría —elegida por los famosos para llevar a cabo su unión en el altar—, en pleno Centro Histórico de la Heróica, un escenario que por sí solo ya garantiza fotos espectaculares y un marco perfecto para una boda de este calibre.

---
La Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue la iglesia elegida por la exreina de belleza para contraer matrimonio - crédito Centro de Convenciones Cartagena de Indias/Facebook

Después de los votos, la fiesta seguirá en el Hotel Four Seasons de Cartagena, que abrió sus puertas a inicios de abril de 2026, donde los recién casados celebrarán con una recepción pensada para mantener la privacidad y el lujo que se espera de un evento así.

PUBLICIDAD

Pero si hay algo que realmente disparó la conversación en redes, no fue la fecha ni el lugar, sino un detalle que el programa La Corona TV se encargó de sacar a la luz: quién diseñó el vestido de novia.

Y no es un nombre cualquiera. Se trata de Stéphane Rolland, diseñador francés de alta costura parisina, conocido por vestir a la realeza de Oriente Medio y a figuras como Beyoncé y Jennifer Lopez.

Que Ariadna haya elegido a alguien de ese nivel para su gran día dice bastante sobre lo que se viene este sábado; sin embargo, la colombiana se ha convertido en una de las musas del diseñador, por lo que no dista que lo hubiese elegido como el encargado de su atuendo para dar el sí definitivo.

Ariadna Gutiérrez lució dos atuendos en el desfile del diseñador Stéphane Rolland - crédito @gutierrezary/Instagram
Ariadna Gutiérrez lució dos atuendos en el desfile del diseñador Stéphane Rolland - crédito @gutierrezary/Instagram

Rolland ya había trabajado antes con la colombiana, llevándola a pasarelas en Francia y a la Barcelona Bridal Fashion Week, así que esta no es la primera vez que la convierte en su musa. Lo nuevo es que esa pieza, nacida en los talleres parisinos, ya está en Colombia, lista para su momento protagónico en la ciudad amurallada.

La expectativa alrededor de esta boda no sorprende. Ariadna sigue siendo una de las figuras más seguidas del país, y cada movimiento suyo termina generando titulares.

Esta vez, la combinación de un matrimonio en un escenario histórico, un número reducido pero selecto de invitados y un vestido firmado por uno de los grandes nombres de la moda europea convierte al evento en algo que trasciende lo personal.

Todavía no hay confirmación oficial sobre todos los detalles de la celebración, pero con la fecha tan cerca y la información que ya circula, todo indica que el sábado 24 de octubre Cartagena será, por unas horas, el centro de atención de Colombia entero.

Lo que se había dicho del matrimonio de la exreina

La exvirreina universal Ariadna Gutiérrez también desfiló en la alfombra roja del Festival de Cannes - crédito @Gutierrezary/Instagram
La exvirreina universal Ariadna Gutiérrez también desfiló en la alfombra roja del Festival de Cannes - crédito @Gutierrezary/Instagram

Rodner Figueroa contó en su pódcast Cara a Cara con Rodner que se encontró con Ariadna Gutiérrez en Gstaad, Suiza, durante un viaje por Europa. Según relató el presentador venezolano, la modelo le presentó allí a su esposo, una persona cuya identidad no dio a conocer durante la conversación.

Figueroa describió a Gutiérrez como una mujer feliz y afirmó que se había casado sin exposición pública. “Está divina, casada y fabulosa”, dijo al recordar el encuentro. También sostuvo que la boda se mantuvo fuera del radar de la prensa y de los seguidores de la exreina.

El conductor insistió en que la modelo maneja su vida privada con total reserva. “Está casadísima, está feliz, feliz”, agregó. La publicación no incluyó detalles sobre la fecha, el lugar ni las características de la ceremonia, y Ariadna Gutiérrez no había confirmado públicamente el matrimonio ante sus seguidores o medios de comunicación nacionales.

Temas Relacionados

Ariadna GutiérrezGuus FrankeMatrimonio Ariadna GutiérrezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron graves hechos de corrupción: “Tenemos que dar la cara”

El excandidato presidencial afirmó que los hechos irregulares de la anterior administración fueron graves

Iván Cepeda reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron graves hechos de corrupción: “Tenemos que dar la cara”

Procuraduría investigará los contratos del esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang, la misma a la que Abelardo de la Espriella señaló durante su visita a San Andrés

La decisión que se conoció la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026 también contempla la posible suspensión de la gobernadora Girley Ordóñez, que estaba junto a Jay Pang en el video que se hizo viral en redes sociales tras la advertencia que les hizo el jefe de Estado

Procuraduría investigará los contratos del esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang, la misma a la que Abelardo de la Espriella señaló durante su visita a San Andrés

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” volverá a jugar el torneo de clubes más importante del mundo en su casa y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Jerome Sanabria pidió a la Corte Constitucional evaluar el costo de la reforma pensional antes de abril de 2027: “No hay plata”

La joven que fue parte del empalme de Abelardo de la Espriella afirmó que la renta básica solidaria tendría 4,6 millones de beneficiarios y demandaría más recursos de los proyectados inicialmente para la entrada en vigor de la norma

Jerome Sanabria pidió a la Corte Constitucional evaluar el costo de la reforma pensional antes de abril de 2027: “No hay plata”

Gobierno de Abelardo de la Espriella expedirá por decreto este miércoles 21 de octubre el Presupuesto General de la Nación: el vicepresidente José Manuel Restrepo definió cuál será

La decisión prevista para el 21 de octubre de 2026 reemplazará la aprobación legislativa inconclusa y fijará los gastos e inversiones de la próxima vigencia para las entidades estatales del país

Gobierno de Abelardo de la Espriella expedirá por decreto este miércoles 21 de octubre el Presupuesto General de la Nación: el vicepresidente José Manuel Restrepo definió cuál será
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Ryan Castro se le midió a la dinámica ‘Escucho, pero no despido’ y se enteró de que le habían estrellado uno de sus carros

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Esta fue la millonada que Westcol le cobró a comerciantes de San Victorino en Bogotá para transmitir en directo por dos horas: colapsó El Gran San

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Deportes

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, le dio la bienvenida al Boca Juniors de Argentina, el primer finalista de la Copa Sudamericana: “Los esperamos con los brazos abiertos”