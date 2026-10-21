La virreina universal de la belleza Ariadna Gutiérrez se casaría en Cartagena el 24 de octubre y ya se conoce quién será el diseñador de su vestido

La sincelejana se casaría el 24 de octubre con un empresario neerlandés - crédito @gutierrezary/Instagram

Guardar

El próximo sábado 24 de octubre de 2026, unas 150 personas, entre familiares y amigos cercanos, se reunirán en Cartagena para ver a Ariadna Gutiérrez caminar hacia el altar.

La ex Señorita Colombia y virreina universal de la belleza se casa con el empresario neerlandés Guus Franke en una ceremonia que ya tiene a medio país pendiente del calendario.

PUBLICIDAD

El lugar elegido no es cualquier iglesia. Se trata de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría —elegida por los famosos para llevar a cabo su unión en el altar—, en pleno Centro Histórico de la Heróica, un escenario que por sí solo ya garantiza fotos espectaculares y un marco perfecto para una boda de este calibre.

La Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue la iglesia elegida por la exreina de belleza para contraer matrimonio - crédito Centro de Convenciones Cartagena de Indias/Facebook

Después de los votos, la fiesta seguirá en el Hotel Four Seasons de Cartagena, que abrió sus puertas a inicios de abril de 2026, donde los recién casados celebrarán con una recepción pensada para mantener la privacidad y el lujo que se espera de un evento así.

PUBLICIDAD

Pero si hay algo que realmente disparó la conversación en redes, no fue la fecha ni el lugar, sino un detalle que el programa La Corona TV se encargó de sacar a la luz: quién diseñó el vestido de novia.

Y no es un nombre cualquiera. Se trata de Stéphane Rolland, diseñador francés de alta costura parisina, conocido por vestir a la realeza de Oriente Medio y a figuras como Beyoncé y Jennifer Lopez.

Que Ariadna haya elegido a alguien de ese nivel para su gran día dice bastante sobre lo que se viene este sábado; sin embargo, la colombiana se ha convertido en una de las musas del diseñador, por lo que no dista que lo hubiese elegido como el encargado de su atuendo para dar el sí definitivo.

PUBLICIDAD

Ariadna Gutiérrez lució dos atuendos en el desfile del diseñador Stéphane Rolland - crédito @gutierrezary/Instagram

Rolland ya había trabajado antes con la colombiana, llevándola a pasarelas en Francia y a la Barcelona Bridal Fashion Week, así que esta no es la primera vez que la convierte en su musa. Lo nuevo es que esa pieza, nacida en los talleres parisinos, ya está en Colombia, lista para su momento protagónico en la ciudad amurallada.

La expectativa alrededor de esta boda no sorprende. Ariadna sigue siendo una de las figuras más seguidas del país, y cada movimiento suyo termina generando titulares.

Esta vez, la combinación de un matrimonio en un escenario histórico, un número reducido pero selecto de invitados y un vestido firmado por uno de los grandes nombres de la moda europea convierte al evento en algo que trasciende lo personal.

PUBLICIDAD

Todavía no hay confirmación oficial sobre todos los detalles de la celebración, pero con la fecha tan cerca y la información que ya circula, todo indica que el sábado 24 de octubre Cartagena será, por unas horas, el centro de atención de Colombia entero.

Lo que se había dicho del matrimonio de la exreina

La exvirreina universal Ariadna Gutiérrez también desfiló en la alfombra roja del Festival de Cannes - crédito @Gutierrezary/Instagram

Rodner Figueroa contó en su pódcast Cara a Cara con Rodner que se encontró con Ariadna Gutiérrez en Gstaad, Suiza, durante un viaje por Europa. Según relató el presentador venezolano, la modelo le presentó allí a su esposo, una persona cuya identidad no dio a conocer durante la conversación.

Figueroa describió a Gutiérrez como una mujer feliz y afirmó que se había casado sin exposición pública. “Está divina, casada y fabulosa”, dijo al recordar el encuentro. También sostuvo que la boda se mantuvo fuera del radar de la prensa y de los seguidores de la exreina.

PUBLICIDAD

El conductor insistió en que la modelo maneja su vida privada con total reserva. “Está casadísima, está feliz, feliz”, agregó. La publicación no incluyó detalles sobre la fecha, el lugar ni las características de la ceremonia, y Ariadna Gutiérrez no había confirmado públicamente el matrimonio ante sus seguidores o medios de comunicación nacionales.