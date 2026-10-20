Colombia

Una persona se habría lanzado del puente vehicular de la calle 26 en Bogotá: autoridades investigan qué fue lo que pasó

La emergencia ocurrió durante la mañana del martes 20 de octubre de 2026 en inmediaciones de la carrera 30

Sin confirmación oficial, investigan caso que dejó una víctima mortal en la calle 26 - crédito @ColombiaOscura/X

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Una persona murió durante una emergencia ocurrida en la mañana del martes 20 de octubre de 2026 en una intersección de alto flujo vehicular de Bogotá. Las circunstancias del caso no han sido confirmadas por las autoridades y los reportes iniciales difundidos en redes sociales plantearon dos hipótesis distintas.

La primera publicación señaló que en el sector de Teusaquillo se presentó un supuesto siniestro vial en el sentido oriente-occidente, entre un vehículo y una persona que caminaba por la zona. Según esa versión preliminar, el peatón sufrió lesiones graves.

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En ese momento no se conocía un parte oficial sobre el estado de salud de la víctima, la eventual participación de un automotor ni la secuencia que habría derivado en la emergencia. El caso fue divulgado mientras organismos de respuesta atendían la situación.

Un segundo reporte habló de una caída desde una estructura vial

Minutos después circuló otra versión sobre una persona fallecida en el mismo punto de la ciudad. Ese reporte sostuvo que el hecho no correspondería, en principio, a un siniestro vial.

Investigan muerte de una persona en la calle 26 con carrera 30 en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
Investigan muerte de una persona en la calle 26 con carrera 30 en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

La segunda hipótesis manejada por la cuenta de Colombia Oscura indicó que una persona habría perdido la vida tras lanzarse del puente vehicular de la avenida Calle 26 con carrera 30. También señaló que las autoridades competentes acudieron al lugar para atender la emergencia.

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Ninguna de las publicaciones incluyó información sobre la identidad de la persona, los motivos que precedieron el hecho ni un pronunciamiento de la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Movilidad, el Cuerpo Oficial de Bomberos o el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por esa razón, ambos relatos deben manejarse como información preliminar. La coincidencia del lugar y del horario permite considerar que podrían referirse al mismo caso, aunque aún no se puede establecer si el vehículo mencionado en el primer mensaje tuvo relación con la muerte.

Las autoridades deberán reconstruir la secuencia del hecho

La investigación deberá definir si se trató de un siniestro vial, de una caída o de un suicidio. Para ello, serán relevantes los registros de cámaras de seguridad, los testimonios de quienes estaban en el sector y los informes elaborados por los equipos de emergencia.

Dos versiones rodean emergencia que dejó una persona fallecida en Teusaquillo - crédito @ColombiaOscura/X
Dos versiones rodean emergencia que dejó una persona fallecida en Teusaquillo - crédito @ColombiaOscura/X

También será necesario establecer en qué momento llegó el vehículo señalado en la primera versión y si existió contacto con la víctima. Por el momento, no es posible atribuir responsabilidades ni confirmar una causa de muerte.

La intersección de la avenida Calle 26 y carrera 30 permaneció bajo atención de las autoridades durante la mañana.

Siniestro vial dejó una persona muerta en la avenida Jiménez con carrera 16

Una persona murió tras un siniestro vial registrado en la avenida Jiménez, calle 13, con carrera 16, en la localidad de Los Mártires, durante la tarde del lunes 19 de octubre de 2026. El hecho ocurrió en el sentido oriente-occidente y requirió la presencia de unidades de tránsito y criminalística.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó la fatalidad y activó los procedimientos para atender la emergencia. Agentes de la Policía de Tránsito llegaron al punto, mientras personal especializado realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Investigan muerte de una persona tras accidente en el centro de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X
Investigan muerte de una persona tras accidente en el centro de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

Las autoridades acordonaron el área para permitir el desarrollo de las labores forenses y para preservar los elementos que puedan resultar útiles en la reconstrucción de lo ocurrido. Hasta el momento, no se divulgaron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los vehículos involucrados.

El caso ocurre en medio de un aumento de las víctimas mortales por hechos de tránsito en la capital. Datos de Saludata, plataforma de la Secretaría Distrital de Salud, registraron 369 muertes en siniestros de tránsito durante el primer semestre de 2026.

Cifras divulgadas por Canal Capital señalaron que, entre enero y julio, hubo 392 fallecidos, lo que representaría un alza cercana al 29% frente al mismo período de 2025.

Los motociclistas concentraron cerca de la mitad de las víctimas fatales. Los peatones representaron el 37,2% y los ciclistas, el 11,1%. El 76,9% de las personas fallecidas eran hombres y el 23,1%, mujeres.

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