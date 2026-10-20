Luis Díaz mejor que Messi y Bellingham en el Balón de Oro 2026: el análisis de The Athletic que da al colombiano entre los ocho mejores del mundo

Por segunda vez en su carrera, Luis Díaz está nominado al Balón de Oro - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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Luis Díaz figura octavo entre los candidatos al Balón de Oro 2026 en el ranking elaborado por The Athletic, que ubicó al atacante colombiano como una de las piezas del ataque del Bayern Múnich durante la última temporada.

La publicación destacó que el equipo dirigido por Vincent Kompany anotó 184 goles en 55 partidos y sostuvo que dejar fuera al colombiano habría sido un error, al considerar su aporte dentro de un frente ofensivo que también integraron Harry Kane y Michael Olise.

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El reconocimiento se apoya en el rendimiento de Díaz tanto con Bayern Múnich como con Colombia durante el período que toma en cuenta la votación. El extremo de 29 años sumó 22 goles y 17 asistencias en 44 encuentros entre la Bundesliga y la Uefa Champions League.

La distinción se definirá el 26 de octubre mediante el voto de 100 periodistas, que evalúan desempeños individuales, actuaciones decisivas, títulos colectivos y conducta dentro y fuera de la cancha.

Los puntos que hacen diferente a Luis Díaz en la lista de candidatos, segun The Athletic

The Athletic puso el foco en una faceta menos visible del colombiano: su despliegue para recuperar y presionar sin balón. Según el análisis, esa tarea creó condiciones para que Kane y Olise firmaran sus mejores campañas individuales.

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El medio incluyó a Díaz como la tercera cabeza del ataque bávaro, junto a los dos jugadores que ocupan los primeros lugares de su clasificación. Kane quedó primero y Olise, segundo, después de una temporada de alta producción ofensiva.

El colombiano no solo contribuyó al funcionamiento colectivo. Sus cifras en las dos principales competencias europeas del Bayern lo situaron entre los futbolistas con mayor incidencia directa en goles dentro de la plantilla.

La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF

La publicación remarcó que, mientras Kane y Olise concentraron buena parte de la atención por sus registros, Díaz sostuvo un nivel propio que justificó su presencia en el grupo de los diez principales aspirantes al premio.

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El desempeño de la selección colombiana en el Mundial condicionó las opciones de Díaz en la carrera por el Balón de Oro. Colombia tuvo dificultades para transformar sus oportunidades en goles tras su triunfo inicial por 3-1 ante Uzbekistán.

En ese estreno, el atacante marcó un gol y dio una asistencia. El aporte confirmó su influencia ofensiva en un partido que contrastó con los problemas de definición que enfrentó el equipo en el resto del torneo.

Luis Díaz tuvo una destacada temporada con Bayern Múnich, pero no logró destacarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Balón de Oro

Antes de la Copa del Mundo, Díaz había acumulado tres goles y tres asistencias en 10 partidos de eliminatorias y amistosos con Colombia. Esos registros completaron un período internacional con presencia en el marcador y en la creación de jugadas.

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La clasificación de The Athletic considera que el paso de Colombia por el torneo dificultó la candidatura del extremo, aunque no anuló el valor de su campaña a nivel de clubes ni su producción con la selección.

Díaz aparece detrás de Khvicha Kvaratskhelia y por delante de Jude Bellingham y Lionel Messi. El listado lo ubica en el octavo puesto y lo presenta como uno de los futbolistas que sostuvo el peso ofensivo del Bayern en una temporada de gran volumen goleador.

Estos son los candidatos al Balón de Oro 2026

21/10/2019 Trofeo del Balón de Oro. DEPORTES FRANCE FOOTBALL

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia, Bayern München)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern München)

Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Mexico, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (España, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

William Saliba (France, Arsenal)

Ferran Torres (España, Barcelona/Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)﻿