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Camilo Durán, delantero de la selección Colombia, se mete entre los mayores anotadores de Escocia y así destaca la prensa sus goles: “Demoledores”

El atacante del Celtic de Escocia se reportó en la goleada del Celtic por la Premiership (primera división de dicho país) ante el Hearts, el 18 de octubre de 2026

Camilo Durán se viene destacando con el Celtic de Escocia-crédito Craig Brough/REUTERS
Camilo Durán se viene destacando con el Celtic de Escocia-crédito Craig Brough/REUTERS
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El fútbol europeo en su temporada 2026-2027 continúa en marcha y Néstor Lorenzo no debería preocuparse por los delanteros de la selección Colombia para llamar en la próxima fecha FIFA de noviembre, en la cual jugará ante Chile.

Con Jhon Jáder Durán, Luis Javier Suárez y Camilo Durán en un momento deportivo destacado, las alternativas para el puesto de centrodelantero son variadas, lo que hace que el entrenador tenga opciones.

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En esta ocasión, Camilo Durán se reportó el 18 de octubre de 2026 en la goleada con el Celtic de Escocia por 7-1 ante Hearts y medios de dicho país como la BBC, entre otros, lo calificaron de una gran forma por su aporte goleador al minuto 61.

El goleador samario sigue destacándose en la Liga de Escocia-crédito BBC
El goleador samario sigue destacándose en la Liga de Escocia-crédito BBC

La BBC de Escocia en su crónica calificó al exatacante del FK Qarabağ de Azerbaiyán como demoledor junto a sus compañeros en el show de goles que mostró el cuadro verdiblanco en el Celtic Park de Glasgow:

“El equipo local estuvo impecable. Benjamin Nygren, Callum Osmand, Camilo Durán y Haissem Hassan fueron demoledores. El marcador de siete goles no les hizo justicia en absoluto”, explicaron.

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Además el mismo medio de comunicación explicó la acción que derivó en el sexto gol del Celtic, el único gol de la cuenta y el quinto en el campeonato que lo coloca en la tercera casilla de los artilleros en la liga de dicho país:

“Esos pequeños duelos podrían perder relevancia tras la avalancha de goles, pero en su momento fueron importantes. El jugador más peligroso del Hearts había sido neutralizado. Su moral había quedado por los suelos. Y al estadio le encantó. A partir de ahí, el Hearts se desmoronó por completo. Sabri Guendouz perdió el balón y Durán se combinó con el impresionante Osmand para marcar el tercer gol”, dijeron.

Así va la tabla de goleadores en la Liga de Escocia:

  1. Benjamin Nygren (Suecia - Celtic): 6 goles
  2. Josh Fowler (Escocia - St. Johnstone): 6 goles
  3. Camilo Durán (Colombia - Celtic): 5 goles
  4. Kevin Nisbet (Escocia - Aberdeen): 4 goles
  5. Ryan Naderi (República Checa - Rangers): 4 goles

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