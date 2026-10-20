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Nairo Quintana aclaró si en su mejor momento deportivo habría podido disputarle los títulos al esloveno Tadej Pogačar: “En estos últimos años he mejorado mis números”

El exciclista colombiano aseguró que su rendimiento de 2015 tampoco le habría permitido disputar la clasificación general frente al líder del UAE Team Emirates, al valorar la creciente exigencia del pelotón profesional

Nairo Quintana afirmó que ni en su mejor momento deportivo habría podido competir contra Tadej Pogačar-crédito Benoit Tessier/REUTERS
Nairo Quintana afirmó que ni en su mejor momento deportivo habría podido competir contra Tadej Pogačar-crédito Benoit Tessier/REUTERS
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El presente del ciclismo de ruta dicta que el esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates XRG es el mejor de la actualidad.

Los resultados en el Tour de Francia y Giro de Italia lo avalan. Y a raíz de esto, el 17 de octubre de 2026, el exciclista Nairo Quintana se refirió al nivel de “Tadeo” (apodo entre los amantes del ciclismo a Pogačar) en charla con Marca sobre si hubiera existido la posibilidad de que en su mejor momento deportivo con el Movistar Team le compitiera las grandes vueltas al esloveno.

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El ciclista colombiano analizó la exigencia del pelotón profesional durante una entrevista con Nacho Labarga para MARCA-crédito Benoit Tessier/REUTERS
El ciclista colombiano analizó la exigencia del pelotón profesional durante una entrevista con Nacho Labarga para MARCA-crédito Benoit Tessier/REUTERS

Nairo Quintana sostuvo que ni siquiera en su mejor etapa deportiva habría tenido opciones de competir de igual a igual con Tadej Pogačar, figura del UAE Team Emirates. El colombiano respondió de forma tajante cuando le preguntaron si su nivel de 2015 le habría permitido disputar la clasificación general ante el esloveno.

La declaración fue parte de una entrevista que realizó el periodista Nacho Labarga para MARCA España, en la que Quintana repasó su retiro y analizó el aumento de la exigencia dentro del pelotón profesional.

No. Imposible, imposible. Totalmente imposible. Ni en mis mejores momentos podría haber competido. Tenía los números que tenía y, al final, en estos últimos años incluso he mejorado mis números, pero cada vez estaba más lejos de la clasificación general. Pude lograr en mi época, con los vatios que tenía, hacer muy buenas carreras y defenderme. Después, aun teniendo más vatios, encontré mi sitio para ayudar, para aportar, y ya llegó el momento de salir. Hace dos años tomamos la decisión y este año, en Volta a Catalunya, ya anunciamos que era el último. Con 36 años y una carrera deportiva larga, era hora de dedicarle tiempo a la familia, descansar y hacer nuevos proyectos”, dijo Quintana.

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La pregunta remitía a 2015, una de las campañas de mayor rendimiento del ciclista colombiano. Quintana terminó segundo en el Tour de Francia de aquel año, detrás de Chris Froome, y se mantuvo entre los principales aspirantes en las carreras de tres semanas.

A pesar de ese antecedente, el excorredor consideró que su mejor versión no habría alcanzado para medirse con el actual nivel de Pogačar. Quintana sostuvo que sus cifras físicas mejoraron durante los últimos años, aunque esa evolución no le permitió acercarse a los puestos principales de la clasificación general.

El ciclismo actual y la distancia con Pogačar

Quintana señaló que el ciclismo actual exige mayor intensidad diaria ante el avance de jóvenes competidores-crédito Stephanie Lecocq/ REUTERS
Quintana señaló que el ciclismo actual exige mayor intensidad diaria ante el avance de jóvenes competidores-crédito Stephanie Lecocq/ REUTERS

Quintana sostuvo que el nivel del pelotón se elevó en los últimos años y que esa transformación excede lo que ocurre durante las grandes vueltas.

El ciclismo de hoy es mucho más intenso, no solo en la competición, sino también en el día a día”, afirmó en la entrevista con Nacho Labarga para MARCA España.

El colombiano señaló que esa exigencia diaria afecta incluso a corredores que integran estructuras competitivas.

Hemos visto esta misma semana a algún corredor anunciar su retirada que, aun estando en un equipo muy bueno, no aguantaba la presión diaria a la que se someten todos los ciclistas hoy”, explicó.

El ciclista habló sobre la relevación generacional en el ciclismo-crédito Marca
El ciclista habló sobre la relevación generacional en el ciclismo-crédito Marca

Sobre el tramo final de su carrera, Quintana admitió que aún podía competir, aunque entendió que debía dejar lugar a los nuevos corredores.

Hay que darle oportunidad a los jóvenes. Es cierto que ya tampoco uno aporta demasiado, aunque gane o aunque esté muy bien. De la manera que vienen hoy los jóvenes, abriendo camino con esa fortaleza que tienen, estar ahí molestando a mitad por hacer un tercero, un quinto o un décimo creo que no tiene sentido”, declaró.

Quintana se retiró luego de ganar el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de finalizar dos veces en el podio del Tour de Francia. Consultado sobre si cambiaría sus triunfos en las otras dos grandes vueltas por el título francés, respondió: “

No. Siempre digo que di lo mejor. Claramente, el objetivo siempre fue el Tour, que fue lo más cercano que tuvimos cuando comencé, y di lo máximo. Al dar el máximo de mí, no me queda pensar qué me hizo falta, ni por qué ni para qué. Estoy muy contento con mi carrera deportiva, di mi 100%”.

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